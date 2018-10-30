Ялтинская встреча

На минувшей неделе во время поездки в Крым состоялась встреча с жителями и гостями Ялты.

Вопросы были, как всегда острые…

Хронометраж:

00:03:58 – О церковном расколе на Украине;

00:07:10 – О новой книге «Ненависть. Хроники русофобии»;

00:11:26 – Странности современного терроризма;

00:24:17 – Катынское дело и Нюрнбергский процесс;

00:27:42 – Век малых партий в России прошел так и не наступив;

00:33:36 – Русский – значит монархист в душе;

00:38:35 – О корнях русофобии;

00:41:25 – О движении Антимайдан;

00:46:39 – «Инновации» Кудрина;

00:48:55 – О книге «Сталин. Вспоминаем вместе»;

00:51:39 – Выборы губернаторов – пустая трата ресурсов народного доверия;

00:57:33 – О центральном бюджете и местных финансах;

00:59:45 – Об идее социального равенства;

01:10:37 – Цвет кожи не имеет значения;

01:15:59 – Украина: выборы ничего не поменяют.

P.S. Небольшой рассказ о встрече с ялтинцами с ресурса «Политнавигатор»

Источник: www.politnavigator.net Крымчанам рассказали об истоках русофобии Ненависть к русским возникла ещё много веков назад, а обвинения России мировым сообществом в «неправильном» поведении являются лишь предлогом. Об этом в ходе встречи со своими читателями в Ялте заявил российский политик и писатель-публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Русофобия началась не сегодня, не в 2014 году, не в 1991 и даже не в 1941 году. Ей много веков, это постоянный спутник западного менталитета. И когда мы говорим, что к нам сегодня в мире относятся настороженно, потому что мы сделали или не сделали что-то – это полная ерунда. Русофобия началась не при Путине, не при Сталине, не при Николае II и даже не при Александре I. Она уходит куда-то во времена, когда Стамбул ещё назывался Константинополем. Сравнивая поведение наших западных соседей и как мы к ним относились, каждый раз сравнение не в их пользу. Хотелось бы сказать, что мы одинаковые, но мы совсем разные. Никогда мы не относились к ним так, как они относились к нам, причем мы к ним никогда так плохо не относились даже после того, как они демонстрировали самое бесчеловечное отношение к нашим пленным, нашим городам и нашему мирному населению. Речь не только о фашистах, нацистах и Великой Отечественной войне», – рассказал писатель. Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление Николая Старикова в ходе ялтинской конференции о том, что массовая выдача российских паспортов украинским гражданам не только остановит эпидемию русофобии, но и предотвратит войну между Россией и Украиной, к которой американцы подталкивают Киев.

Источник: nstarikov.ru