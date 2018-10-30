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Ялтинская встреча

07:38. 30 октября 2018 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

На минувшей неделе во время поездки в Крым состоялась встреча с  жителями и гостями Ялты.

Вопросы были, как всегда острые…

Хронометраж:

00:03:58 – О церковном расколе на Украине;
00:07:10 – О новой книге «Ненависть. Хроники русофобии»;
00:11:26 – Странности современного терроризма;
00:24:17 – Катынское дело и Нюрнбергский процесс;
00:27:42 – Век малых партий в России прошел так и не наступив;
00:33:36 – Русский – значит монархист в душе;
00:38:35 – О корнях русофобии;
00:41:25 – О движении Антимайдан;
00:46:39 – «Инновации» Кудрина;
00:48:55 – О книге «Сталин. Вспоминаем вместе»;
00:51:39 – Выборы губернаторов – пустая трата ресурсов народного доверия;
00:57:33 – О центральном бюджете и местных финансах;
00:59:45 – Об идее социального равенства;
01:10:37 – Цвет кожи не имеет значения;
01:15:59 – Украина: выборы ничего не поменяют.

P.S. Небольшой рассказ о встрече с ялтинцами с ресурса «Политнавигатор»

Источник: www.politnavigator.net

Крымчанам рассказали об истоках русофобии

Ненависть к русским возникла ещё много веков назад, а обвинения России мировым сообществом в «неправильном» поведении являются лишь предлогом.

Об этом в ходе встречи со своими читателями в Ялте заявил российский политик и писатель-публицист Николай Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Русофобия началась не сегодня, не в 2014 году, не в 1991 и даже не в 1941 году. Ей много веков, это постоянный спутник западного менталитета. И когда мы говорим, что к нам сегодня в мире относятся настороженно, потому что мы сделали или не сделали что-то – это полная ерунда. Русофобия началась не при Путине, не при Сталине, не при Николае II и даже не при Александре I. Она уходит куда-то во времена, когда Стамбул ещё назывался Константинополем.

Сравнивая поведение наших западных соседей и как мы к ним относились, каждый раз сравнение не в их пользу. Хотелось бы сказать, что мы одинаковые, но мы совсем разные. Никогда мы не относились к ним так, как они относились к нам, причем мы к ним никогда так плохо не относились даже после того, как они демонстрировали самое бесчеловечное отношение к нашим пленным, нашим городам и нашему мирному населению. Речь не только о фашистах, нацистах и Великой Отечественной войне», – рассказал писатель.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление Николая Старикова в ходе ялтинской конференции о том, что массовая выдача российских паспортов украинским гражданам не только остановит эпидемию русофобии, но и предотвратит войну между Россией и Украиной, к которой американцы подталкивают Киев.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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