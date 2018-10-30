Трейлер фильма “Четыре ключа к твоим победам”



Друзья, около года назад мы запустили сбор средств для создания нового фильма Общего дела “Четыре ключа к твоим победам”. 350 человек приняли участие в создании фильма. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживает и участвует в деятельности Общего дела. Фильмы и мультфильмы Общего дела по-настоящему можно назвать народными!

Презентация фильма намечена на 12 ноября.

Не пропустите, подписывайтесь на канал Общего дела.



Поддержите создание новых фильмов и мультфильмов!

Карта Сбербанка: 4276 3801 2208 3939 (Алексей Анатольевич Д.)

Яндекс деньги: 410013820188586

PayPal – post277@gmail.com

Webmoney R622739840284

Источник: www.youtube.com