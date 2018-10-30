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Трейлер фильма “Четыре ключа к твоим победам”

07:42. 30 октября 2018 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:

Трейлер фильма “Четыре ключа к твоим победам”

Друзья, около года назад мы запустили сбор средств для создания нового фильма Общего дела “Четыре ключа к твоим победам”. 350 человек приняли участие в создании фильма. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживает и участвует в деятельности Общего дела. Фильмы и мультфильмы Общего дела по-настоящему можно назвать народными!
Презентация фильма намечена на 12 ноября.
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Поддержите создание новых фильмов и мультфильмов!
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Источник: www.youtube.com

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