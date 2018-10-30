Сводки от ополчения Новороссии 30 октября 2018
- 11:38 Карта обстрелов ЛНР. 30 октября 2018..
- Вчера 23:26 Как живут под обстрелами на окраине ДНР.
- Вчера 21:48 Пасечник и депутат Госдумы открыли памятник атаману Платову в Алчевском кадетском корпусе.
- Вчера 20:26 Снайпер ЛНР уничтожил «горного штурмовика» ВСУ (ФОТО).
- Вчера 19:59 Ни дня перемирия на южных рубежах ДНР.
- Вчера 19:27 Беспилотник ВСУ поджег дом в пригороде Донецка.
Карта обстрелов ЛНР. 30 октября 2018.
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Как живут под обстрелами на окраине ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пасечник и депутат Госдумы открыли памятник атаману Платову в Алчевском кадетском корпусе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Снайпер ЛНР уничтожил «горного штурмовика» ВСУ (ФОТО)
На линии фронта в Луганской Народной Республике снайпером был уничтожен 47-летний ветеран карательной операции на Донбассе из 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил украинский пропагандист Андрей Цаплиенко.
«С передовой печальные новости. Ночью 28 октября, около 02:00, вражеский снайпер застрелил Дмитрия Дария, это произошло в районе населенного пункта Крымское, Новоайдарский район, Луганская область», — рассказал он.
Смерть Дария, проживавшего в Суховерхове Кицманского района Черновицкой области подтвердили в областном военном комиссариате. Он был военнослужащим В/Ч А 3029 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.
Убитый воевал на Донбассе с октября 2014 года, а с сентября 2018 года перешёл на службу по контракту.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ни дня перемирия на южных рубежах ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Беспилотник ВСУ поджег дом в пригороде Донецка
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины вызвал пожар в одном из домов в пригороде Донецка, сбросив зажигательные снаряды.
По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, на месте возгорания работают пожарные МЧС, пишет ТАСС.
Также сообщается, прибывшие в Старомихайловку для ликвидации пожара сотрудники МЧС были обстрелены украинской армией.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru