Сводки от ополчения Новороссии 30 октября 2018

На линии фронта в Луганской Народной Республике снайпером был уничтожен 47-летний ветеран карательной операции на Донбассе из 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил украинский пропагандист Андрей Цаплиенко.

«С передовой печальные новости. Ночью 28 октября, около 02:00, вражеский снайпер застрелил Дмитрия Дария, это произошло в районе населенного пункта Крымское, Новоайдарский район, Луганская область», — рассказал он.

Смерть Дария, проживавшего в Суховерхове Кицманского района Черновицкой области подтвердили в областном военном комиссариате. Он был военнослужащим В/Ч А 3029 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Убитый воевал на Донбассе с октября 2014 года, а с сентября 2018 года перешёл на службу по контракту.

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