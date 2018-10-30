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Сводки от ополчения Новороссии 30 октября 2018

08:03. 30 октября 2018 Просмотров - 529 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов ЛНР. 30 октября 2018.

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Как живут под обстрелами на окраине ДНР

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Пасечник и депутат Госдумы открыли памятник атаману Платову в Алчевском кадетском корпусе

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Снайпер ЛНР уничтожил «горного штурмовика» ВСУ (ФОТО)

Снайпер ЛНР уничтожил «горного штурмовика» ВСУ (ФОТО) | Русская весна

На линии фронта в Луганской Народной Республике снайпером был уничтожен 47-летний ветеран карательной операции на Донбассе из 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил украинский пропагандист Андрей Цаплиенко.

«С передовой печальные новости. Ночью 28 октября, около 02:00, вражеский снайпер застрелил Дмитрия Дария, это произошло в районе населенного пункта Крымское, Новоайдарский район, Луганская область», — рассказал он.

Смерть Дария, проживавшего в Суховерхове Кицманского района Черновицкой области подтвердили в областном военном комиссариате. Он был военнослужащим В/Ч А 3029 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Убитый воевал на Донбассе с октября 2014 года, а с сентября 2018 года перешёл на службу по контракту.

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Снайпер ЛНР уничтожил «горного штурмовика» ВСУ (ФОТО) | Русская весна

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Ни дня перемирия на южных рубежах ДНР

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Беспилотник ВСУ поджег дом в пригороде Донецка

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины вызвал пожар в одном из домов в пригороде Донецка, сбросив зажигательные снаряды.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня, на месте возгорания работают пожарные МЧС, пишет ТАСС.

«Сегодня в 14.00 вооруженные формирования Украины снова применили ударный БПЛА, сбросив зажигательные боеприпасы на населенный пункт Старомихайловка, расположенный к западу от Донецка», – сообщают в ведомстве.

Также сообщается, прибывшие в Старомихайловку для ликвидации пожара сотрудники МЧС были обстрелены украинской армией. 

«В 14.25 в направлении прибывших для ликвидации возгорания пожарных расчетов был открыт огонь со стороны ВСУ с применением АГС. В настоящий момент пожарные не могут приступить к ликвидации пожара из-за непрекращающихся обстрелов», — сказано в сообщении.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

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