Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 октября 2018

В субботу в Стамбуле состоялась знаковая встреча четырех национальных лидеров. Владимир Путин провел переговоры с президентами Франции и Турции, а также с федеральным канцлером Германии. Обсуждалась, в основном, тема сирийского урегулирования

Главный вывод, который мы можем сделать по итогам этой встречи, — война в Сирии выиграна не только против террористов, но и против США. Я знаю, что найдется масса «экспертов», которые заявят, что и Идлиб не завтра возвратится под власть Асада, и Север Сирии контролируется проамериканскими курдами, и в районе Ат Танфа американцы свою базу не свернули, и где, мол, конец войны? Точно так же те же «эксперты» уже два, а то и три года спрашивают: где развал украинского государства?

Год назад деградацию госструктур стали признавать украинские аналитики. Затем оппозиционные политики. Сейчас признают уже такие столпы нынешнего режима, как руководитель «Нафтогаза» Коболев и кандидат в президенты Гриценко, причем это заявления, прозвучавшие в субботу, если же взять временной отрезок в месяц, то в похоронах Украины отметились 90% ее ведущих политиков и экспертов. «Прозрели», наконец. Но не все.

Что касается ситуации в Сирии, то здесь прозрение должно наступить гораздо быстрее, поскольку быстрее развиваются события и ярче реакция главных игроков, не допускающая двойных трактовок.

Что дает нам право утверждать о победе в Сирии? Тот факт, что на конференции лидеров четырех держав рассматривались вопросы мирного устройства: проблема беженцев, поддержание демилитаризованной зоны в Идлибе, начало конституционного процесса. Только с террористами пообещали бороться и дальше. Реалии прекрасного нового мира начинают обсуждать лишь тогда, когда конец войны не за горами, а ее результат не вызывает сомнений (Тегеранская конференция 28 ноября — 1 декабря 1943 года — состоялась после Курской битвы и освобождения Левобережной Украины, Ялтинская — 4—11 февраля 1945 года, после Висло-Одерской операции).

Почему мы считаем, что в Сирии побеждены не только террористы, но и США? Потому, что накануне встречи в Стамбуле советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, подводя итоги своего визита в Москву, суммировал весь объем американских претензий к России. Среди них видное место занимало «неправильное поведение России в Сирии». Не прошло и пары дней, как Россия это свое «неправильное поведение» расширила и углубила на Стамбульской встрече. То есть мнение США было проигнорировано.

Трое из участников конференции (Германия, Франция, Турция) первоначально выступали в поддержку агрессии против Сирии, даже принимали в ней посильное участие в составе американской коалиции. Все три страны в унисон с США настаивали на том, что «Асад должен уйти». Сейчас все они согласны с Россией в том, что «судьбу Асада решит сирийский народ на свободных выборах». Уже никого не интересует даже выдвигавшееся в прошлом году американцами «компромиссное» предложение: пусть, мол, Асад руководит до конца войны, но не принимает участия в новых послевоенных выборах.

Российская концепция — сирийцы решат сами — принята безоговорочно всеми тремя, теперь уже можно сказать бывшими, членами коалиции США в Сирии. А самих американцев на встречу в принципе не пригласили. Союзники США за одним столом с Россией решали судьбу урегулирования принципиально важного для США кризиса в стратегически важном регионе. Они проигнорировали мнение Вашингтона и поддержали позицию Москвы, несмотря на то, что накануне высокопоставленный сотрудник администрации Трампа подчеркнул, что позиция России по Сирии для США неприемлема и Вашингтон будет бороться за ее коррекцию.

Если это не унизительное поражение США, то я не знаю, что еще может быть поражением. Даже от распадающегося СССР союзники не бежали с такой скоростью и столь демонстративно. Это можно сравнить разве что с бегством союзников Третьего рейха в лагерь победителей в 1943–1945 годах. Тогда войну Германии последовательно объявили Италия, Румыния, Болгария и Финляндия. Венгрия не смогла (хоть Хорти и планировал заключить сепаратный мир с СССР), поскольку была оккупирована Германией, заодно сменившей венгерское правительство и заменившей регентство Хорти на диктатуру Салаши.

Также необходимо отметить, что участие Франции и Германии в обсуждении сирийского вопроса стало возможным лишь после того, как неоднократные предложения России Парижу и Берлину подумать над своим финансовым участием в восстановлении Сирии стали находить понимание. Меркель, а затем и Макрон летом 2018 года высказывались в том смысле, что сирийскому народу надо оказать гуманитарную поддержку. Только тогда ещё к этому добавляли «когда Асад уйдёт». Как видим за столом переговоров они оказались только тогда, когда требование ухода Асада было снято, а готовность платить за восстановление Сирии осталась. Причём и Меркель, и Макрон особо отметили, что совместное коммюнике по итогам встречи стало возможно именно потому, что стороны не имеют разногласий по ключевым вопросам.

Ключевые вопросы, которые рассматривались на встрече: одобрение российско-турецкой миссии в Идлибе (российская инициатива), работа над новой конституцией Сирии, обозначенная на встрече, как «старт конституционного процесса» (российская инициатива), продолжение борьбы с террористами (российская инициатива).

О том, что Германия с Францией, как ранее Турция сняли требование ухода Асада из политики уже сказано выше. Фактически, после победы на полях сражений, Москва заставила своих оппонентов капитулировать и за столом переговоров. Более того, создан прецедент, который можно будет применить, когда актуальным станет вопрос о восстановлении Украины. В её разрушении Франция с Германией приняли не менее активное участие, чем в разрушении Сирии.

На отсутствие США на встрече я бы обратил внимание особо. Это первый случай со времен американо-испанской войны 1898 года, когда принципиальный вопрос международных отношений решается без участия США. Это единственный случай за всю историю современных ближневосточных кризисов, когда урегулирование достигается без присутствия Вашингтона за столом переговоров.

Впервые с 1945 года Германия и Турция, а с 1956 года (с англо-франко-израильской агрессии против Египта) Франция выступили в поддержку военно-политической повестки, противоречащей военно-политической повестке США.

Конечно, это можно объяснить серьезными политическими и финансово-экономическими противоречиями, разделившими США и их союзников по НАТО. В Турции Вашингтон пытался организовать государственный переворот, против ЕС ведет экономическую войну, пытаясь заставить Германию отказаться от «Северного потока — 2», а также вместе с Францией взять на себя большую часть издержек по поддержанию и увеличению военного присутствия США на европейском континенте.

Но США и раньше поддерживали мятежных турецких военных, раз за разом менявших гражданские кабинеты. И своих европейских союзников США неоднократно заставляли отказываться от выгодных контрактов с Россией/СССР (например, попытка сорвать советско-германскую сделку «газ-трубы» в 1970 году, или срыв в 2009 году уже состоявшейся покупки «Опеля» консорциумом с участием российских Сбербанка и «Группы ГАЗ»). Пока Вашингтон был гегемоном Запада (а на рубеже тысячелетий и планеты), страны ЕС и НАТО позволяли себе, максимум, тихо бурчать по поводу американской наглости.

Сейчас мы видим совершенно другую ситуацию. Они начисто игнорируют недвусмысленно и загодя заявленную позицию США.

И не просто игнорируют, а в пользу страны, с которой США находятся в состоянии жесткой конфронтации и против которой Германия и Франция вместе с США совсем недавно вводили санкции и грозили ввести дополнительные, также и из-за разногласий по Сирии.

В довесок же именно накануне встречи в Стамбуле было окончательно сообщено о том, что «Турецкий поток» вступит в строй до конца 2019 года, а также будет продлен до Болгарии, а может быть, и до Венгрии. Насколько я понимаю, в качестве утешительного приза американцам пока остается украинский томос, который, впрочем, пока тоже никто никому не дал.

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Ростислав Ищенко, Украина.ру