Сборщики мёда бывают разные!
К вопросу о том, кто в современной России становится олигархом.
Сегодня я прочёл у одного из своих друзей вот такой хитроумный взгляд на мир:
С точки зрения пчелы ОНА ПРОСТО ЖИВЁТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. И только пасечник знает, что на самом деле ОНА СОБИРАЕТ МЁД ДЛЯ НЕГО.
Пчела никогда не поймёт этого, потому что пасечник, как СБОРЩИК МЁДА, находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕЁ МЫШЛЕНИЯ.
То же самое можно сказать и про людей, которые думают, что они ПРОСТО ЖИВУТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ: ходят на работу, наслаждаются дома музыкой, фильмами, сексом, растят детей, и абсолютно НЕ допускают мысли, что и по отношению к ним есть свои "сборщики мёда" в лице других хитроумных людей, которые смотрят на них буквально как на животных или насекомых.
А ведь фактически, в то самое время, как одни люди считают, (и это, возможно, правильно, ибо так написано в Библии!), что человек вправе царствовать над миром Фауны: лишать животных, птиц и прочих тварей жизни, присваивать себе их труд и плоды их жизнедеятельности..., рядом с нами проживают другие люди, которые вполне искренне полагают, (причём ссылаясь на тот же религиозный текст!), что они — буквально народ, "избранный Богом", что в них есть "частица Бога", какой нет у всех прочих людей, и поэтому на все другие народы, не избранные Богом, они вправе смотреть как на животных или насекомых со всеми вытекающими последствиями...
Вы не верите в это?
Почитайте тогда, какие знания раввины закладывают в мозги приобщённых к иудаизму русскоязычных евреев России и СНГ.
Источник: https://www.moshiach.ru/lesson/chasidizm2/1069_64_35.html
То, что здесь написано, согласно Статьи 282 Уголовного Кодекса РФ является экстремизмом, поскольку там прописано:
"Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", — наказываются вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет".
А мы как раз таки и имеем на сайте moshiach.ru "унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии..." Ведь чёрным по белому написано, что "еврей — это понятие мира, стоящее выше любых категорий!", что "наличие у еврея божественной души выделяет его из всего сотворённого мира".
Однако, ни одна Прокуратура России не хочет этого замечать, и даже не принимает по этому поводу заявлений от граждан, чьи чувства оскорблены.
Можно, конечно, на такое и не обижаться, мол, у них, у иудеев, ТАКАЯ ВЕРА, а у нас она совсем другая!
Можно вообще НЕ ДУМАТЬ ни о религии, ни о евреях, а ПРОСТО ЖИТЬ, как живут, например, те же пчёлы, также радоваться цветам и самым разным житейским радостям, и так же не думать о том, что есть на свете какие-то пасечники, которые в свою очередь уверены, что пчёлы на самом деле собирают мёд для них!
Приложение: "200 богатейших бизнесменов России — 2018".
30 октября 2018 г. Мурманск. Антон Благин
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Вот поэтому я и нарушаю законы – пошли они все… Работать, учиться, служить в армии, платить налоги – и т. д.
Ребята, вы чё, рехнулись – вас же доят как хотят. Ничего нового из статьи не узнал, но всё равно спасибо за труд и краткость изложения – может кому то глаза откроет. Здоровья Вам!
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Не работаешь и не учишься? А кто тебя содержит?
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а он вечером топор точит,а утром деньги считает,наверное плотником работает.
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Умница! Хотя всё немного проще…, вернее сложнее – для Вас
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Сам себя содержу, не волнуйтесь. Правильно один умный чел сказал – Хочешь деньги – иди работай, хочешь больше денег – придумай что-то другое
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Вот евреи и придумали.
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ни одна Прокуратура России не хочет этого замечать
правильно,т к в прокуратуре,как и в кабинете министров, сидят одни богоизбранные.
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В каждом еврее действительно находится частица бога, но бога ихнего, а не Нашего. Их бог- Сатанаил, ибо они тварения эллахимов, во главе с Сатанаилом (читайте тайную книгу Иоана). Именно Сатанаил поделился частицей своей души, дабы оживить глинянные тела Адама и Лилит. Поэтому каждый подонок от Адама и Лилит получает в аренду частицу души от Сатанаила. Которая, пройдя явное воплащение возвращается к Сатанаилу с преобретенным опытом явной жизни. Именно по этой причине все подонки от Адама и Лилит боятся смерти, ибо знают, что после смерти для них ничего нет, кроме забвения.
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У них нет бога, они сами бог, тело бога. Такая колония муравьёв или пчёл состоящая из евреев и объявившие себя богом. А верующие поклоняются этому богу. Ленин прервал и уничтожил это поклонение, но вернулись белогвардейские потомки и опять, по-новой насаждают нам поклонение сборищу евреев.
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“В каждом еврее действительно находится частица бога…” – не частица бога, а ген паразитизма.
Они этой заразой практически всю планету заразили всеми возможными способами.
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А, может, пчела просто выполняет замысел Богов и проходит эволюционные перевоплощения? А собаки, которые СЛУЖАТ хозяину? Которые танки взрывали ценой своей жизни, к примеру? Или корова молоко дает? Или рыб ловят, чтоб их съесть? На мой взгляд-это очевидно! А иначе ВСЁ было бы СЛИШКОМ НЕСПРАВЕДЛИВО с точки зрения мироздания.
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Пчела-еврей выполняет замысел пчелиной семьи. А вы собаки, которые служат своему хозяину. Танки взрываете ценой своей жизни, на амбразуру подскользнулись и упали. Коровы вы, дающие молоко, рыбы самозанятые, которых ловят. И это всё справедливо!
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Сионизм. Невидимое войско.
https://www.youtube.com/watch?v=h9KHqEJK2nQ