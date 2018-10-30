Сборщики мёда бывают разные!

К вопросу о том, кто в современной России становится олигархом.

Сегодня я прочёл у одного из своих друзей вот такой хитроумный взгляд на мир:

С точки зрения пчелы ОНА ПРОСТО ЖИВЁТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. И только пасечник знает, что на самом деле ОНА СОБИРАЕТ МЁД ДЛЯ НЕГО.

Пчела никогда не поймёт этого, потому что пасечник, как СБОРЩИК МЁДА, находится ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕЁ МЫШЛЕНИЯ.

То же самое можно сказать и про людей, которые думают, что они ПРОСТО ЖИВУТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ: ходят на работу, наслаждаются дома музыкой, фильмами, сексом, растят детей, и абсолютно НЕ допускают мысли, что и по отношению к ним есть свои "сборщики мёда" в лице других хитроумных людей, которые смотрят на них буквально как на животных или насекомых.

А ведь фактически, в то самое время, как одни люди считают, (и это, возможно, правильно, ибо так написано в Библии!), что человек вправе царствовать над миром Фауны: лишать животных, птиц и прочих тварей жизни, присваивать себе их труд и плоды их жизнедеятельности..., рядом с нами проживают другие люди, которые вполне искренне полагают, (причём ссылаясь на тот же религиозный текст!), что они — буквально народ, "избранный Богом", что в них есть "частица Бога", какой нет у всех прочих людей, и поэтому на все другие народы, не избранные Богом, они вправе смотреть как на животных или насекомых со всеми вытекающими последствиями...

Вы не верите в это?

Почитайте тогда, какие знания раввины закладывают в мозги приобщённых к иудаизму русскоязычных евреев России и СНГ.

Источник: https://www.moshiach.ru/lesson/chasidizm2/1069_64_35.html

То, что здесь написано, согласно Статьи 282 Уголовного Кодекса РФ является экстремизмом, поскольку там прописано:

"Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", — наказываются вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет".

А мы как раз таки и имеем на сайте moshiach.ru "унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии..." Ведь чёрным по белому написано, что "еврей — это понятие мира, стоящее выше любых категорий!", что "наличие у еврея божественной души выделяет его из всего сотворённого мира".

Однако, ни одна Прокуратура России не хочет этого замечать, и даже не принимает по этому поводу заявлений от граждан, чьи чувства оскорблены.

Можно, конечно, на такое и не обижаться, мол, у них, у иудеев, ТАКАЯ ВЕРА, а у нас она совсем другая!

Можно вообще НЕ ДУМАТЬ ни о религии, ни о евреях, а ПРОСТО ЖИТЬ, как живут, например, те же пчёлы, также радоваться цветам и самым разным житейским радостям, и так же не думать о том, что есть на свете какие-то пасечники, которые в свою очередь уверены, что пчёлы на самом деле собирают мёд для них!

Приложение: "200 богатейших бизнесменов России — 2018".

30 октября 2018 г. Мурманск. Антон Благин