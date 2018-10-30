“Патриоты” против Путина. Лоббисты ГМО, алкоголя, табака
При чем здесь Сорос?
Концептуальные итоги недели. Второй выпуск. Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран рассказывает о том, почему некоторые “патриоты” сейчас выступают против Путина, как нужно преодолевать идеологический раскол в обществе, о значении видеоблогинга в патриотическом воспитании подрастающего поколения, как лоббирует интересы производителей ГМО, алкоголя, курения? Кому выгодно управлять нашей наукой? При чем здесь Сорос?
Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:
Основы социологии. Комплект из 6 томов
О коммунистическом воспитании, Макаренко Антон Семенович
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР
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