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“Патриоты” против Путина. Лоббисты ГМО, алкоголя, табака

07:44. 30 октября 2018 Просмотров - 270 Нет комментариев Опубликовал:

При чем здесь Сорос?

Концептуальные итоги недели. Второй выпуск. Политолог, военный аналитик Дмитрий Таран рассказывает о том, почему некоторые “патриоты” сейчас выступают против Путина, как нужно преодолевать идеологический раскол в обществе, о значении видеоблогинга в патриотическом воспитании подрастающего поколения, как лоббирует интересы производителей ГМО, алкоголя, курения? Кому выгодно управлять нашей наукой? При чем здесь Сорос?

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

О коммунистическом воспитании, Макаренко Антон Семенович

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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