Культура «унисекс» уничтожает народы. Михаил Величко

Концептуал СМИ О девушках, семье, отношениях, вампиризме, еде

Вашему вниманию предлагается одна из бесед Михаила Величко с соратниками – на важные темы и в домашней обстановке. Куда ведёт человека сыроедение? Как человечество отвлекают от мировоззренческих вопросов? Почему взрослые уклоняются от функции воспитания детей и отдают её школе и телевидению? Почему среди сторонников КОБ так мало женщин? Можно ли объединять функции мужчины и женщины? Откуда идут поговорки «все бабы – дуры» и «мужик задним умом крепок»? Почему накрашенная женщина – это химоружие? Как найти своего суженого или суженую? Можно ли без них реализовать свой потенциал развития? Почему очень важно быть искренним?



Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:

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