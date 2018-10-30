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Культура «унисекс» уничтожает народы. Михаил Величко

19:36. 30 октября 2018 Просмотров - 261 Нет комментариев Опубликовал:

О девушках, семье, отношениях, вампиризме, еде

Вашему вниманию предлагается одна из бесед Михаила Величко с соратниками – на важные темы и в домашней обстановке. Куда ведёт человека сыроедение? Как человечество отвлекают от мировоззренческих вопросов? Почему взрослые уклоняются от функции воспитания детей и отдают её школе и телевидению? Почему среди сторонников КОБ так мало женщин? Можно ли объединять функции мужчины и женщины? Откуда идут поговорки «все бабы – дуры» и «мужик задним умом крепок»? Почему накрашенная женщина – это химоружие? Как найти своего суженого или суженую? Можно ли без них реализовать свой потенциал развития? Почему очень важно быть искренним?

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:

Основы социологии. Комплект из 6 томов

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Михаил Величко

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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