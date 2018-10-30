Как Москва зарабатывает на «списанных долгах» СССР

Как делались долги

Безвозвратные долги

Как можно заработать на списании

Как можно зарабатывать на списании долгов? На первый взгляд это глупость. Раз долг прощен – то это как минимум отсутствие выгоды, как максимум – чистый убыток. Но правило не работает, если дело касается большой политики.Каждый раз, когда поднимается вопрос о строительстве очередной пары российских атомных блоков в кредит, в России поднимается вопрос о целесообразности такого вложения «капитала». И сразу же оппоненты вспоминают о 140 миллиардах долларов долгов бывшего СССР, которые Москве пришлось списать за последние 25 лет.А в последние месяцы еще начали рассуждать, «а сколько времени на эти деньги можно было бы выплачивать пенсии российским пенсионерам».Для начала надо разобраться, а что собственно за долги списывала Россия. В подавляющем своем большинстве, это деньги, которые задолжали Москве страны, закупавшие у нее в больших объемах военную технику и снаряжение (Куба, Никарагуа, Сирия, Ирак, Ангола, Эфиопия, Алжир, Вьетнам и т.д.).И тут выплывает момент первый. На самом деле чистый убыток от таких операций был много меньше, чем суммы официальных задолженностей. Как показывает практика стоимость военной техники советского производства, которую поставлял Союз своим партнерам в Африке, Азии и Латинской Америке гораздо выше себестоимости ее производства. По некоторым видам техники накрутки составляли 100 и более процентов.Почему так? Все просто. Дело в том, что себестоимость советской военной техники, была копеечной и часто отличалась от зарубежных аналогов в разы.Кстати, таких хороших экономический показателей советское оружие добивалось в том числе и благодаря массовым поставкам вооружений за рубеж. А это значит, что даже получив от «партнеров» 20-30% долгов, СССР был уже в чистом выигрыше.И это без учета геополитических плюсов, которые имела страна благодаря поддержке союзных режимов. При этом висящий постоянно долг делал политику этих стран очень даже управляемой.Но к началу 1990-х подобная схема перестала работать, а многие долги стран «третьего» мира превратились в безвозвратные.Почему? Тут тоже все очень просто. Во-первых, развалился советский ВПК. А во-вторых, Россия быстро утратила статус великой державы, а значит ей можно было долги не возвращать.Практику списания долгов Россией я бы разделил на три периода. Период первый, это 1990-е, когда «демократический режим» Ельцина набивал карманы используя любые возможности. Второй, 1999-2003 год, и третий начиная с 2004 года, когда в политике списания долгов произошли коренные изменения.Что было в 90-х. Москва списывала долги таким странам как Никарагуа, Ангола, Эфиопия. Взамен, они покупали у нее технику из советских складских запасов. Суммы были на то время колоссальными. Сотни миллионов долларов в год, а сколько при этом денег оставалось в карманах пролоббировавших такое решение чиновников, можно только догадываться.Второй этап «списаний» нельзя рассматривать в отрыве от параллельного процесса реструктуризации долгов России перед западными «партнерами». Ельцинский режим загнал страну в долговую кабалу и пересмотр долговых соглашений 1990-х стал для России одной из важнейших внешнеполитических задач.В конце концов ей удалось переписать долги по новой формуле. Причем часть из них была списана (30% суммы), а оставшуюся можно было гасить на гораздо более мягких условиях. За это пришлось поплатиться и частью долгов перед Россией со стороны африканских стран. Но это считалось очень выгодным соглашением, так как к тому времени стал абсолютно ясно, что вернуть их нет никакой возможности.Второй практикой того времени стало списание долгов под обязательство выплатить хотя бы их часть, но сразу (или с небольшой рассрочкой). Так Москва «разошлась» окончательно с Вьетнамом, Эфиопией и Монголией.А потом начался третий, как по мне самый интересный этап списания старых долгов. И рассмотрим мы его на двух самых показательных случаях, Сирии и Ираке.К середине 2000-х Дамаск и Багдад были одними из самых главных должников Москвы. Первый был должен более 13 миллиардов долларов, второй более 12 миллиардов. Как мы помним, все это были старые советские долги, по которым никто не спешил и уже не собирался рассчитываться. Причем, новый иракский режим, поставленный американцами, и вовсе не собирался разговаривать с Москвой по этому поводу.В ноябре 2004 года Москва предложила списать половину иракского долга. Взамен она выразила желание получить доступ к части нефтяных богатств страны. Торги шли долго. По итогу в 2008 году всего долги Ирака были списаны, а взамен «Роснефть» и «Лукойл» стали чуть ли не главными иностранными инвесторами в стране. Причем, первая компания работала на рискованных северных курдских территориях, а вторая получила доступ к крупнейшему месторождению юга «Западная Курна-2» и право на разработку других перспективных участков.При этом уже в 2017 году «Лукойл» отчитался о выходе проекта на самоокупаемость (то есть все 6 миллиардов долларов инвестиций уже отбились, а далее пошла чистая прибыль). Что касается «Роснефти», то информация о ее деятельности в Ираке не афишируется. Но с учетом того, что российская компания выкупает нефть у курдов по очень льготной цене, можно предположить, что прибыль от такого сотрудничества просто колоссальная. При этом, иракское правительство в случае с Москвой только иногда напоминает, что с ним надо согласовывать все решения по курдской нефти, что в переводе с дипломатического обозначает «а где наши откаты?».Да, сильных на востоке уважают и боятся. И им долги возвращают всегда.Не менее показательной была история по поводу списания сирийских советских долгов. В 2005 году Москва «подарила» Асаду почти 10 миллиардов долларов. Как раз в это время Москва начала выстраивать свою новую стратегию возвращения в большую политику. Главным ее «аргументом» должна была стать монополия на европейском и мировом энергетическом рынке, а одними из тех, кто мог ей при этом помешать были Саудовская Аравия и Катар, которые хотели проложить через Сирии свои газопроводы.По итогу Асад выстоял, катарская газовая труба построена не была, а Россия смогла занять более трети европейского газового рынка. Оценить насколько это важно для России деньгами невозможно. Можно лишь сказать, что стоимостью списанных Сирии долгов можно просто пренебречь.Оказывается, долги тоже надо уметь списывать. Ведь, если к этому делу подойти правильно, то прибыль от такого списания может быть очень даже неплохая.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com