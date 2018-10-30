День моряка в Мурманске. В.И. Алкснис

Очередная беда произошла в Мурманске. Причем по мистическому совпадению она произошла в День моряка-надводника.

Там затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50. Он был построен в 1980 году в Швеции на верфи Gotaverken Arendal по заказу ВМФ СССР. Длина 330 м, ширина 67 м, грузоподъемность 80 тыс. т. Предназначен для ремонта крупных надводных кораблей и подводных лодок. Именно в нем ремонтируются крупнейшие надводные корабли ВМФ РФ — авианосец проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Петр Великий". В него был помещен корпус АПЛ "Курск" после подъёма со дна Баренцева моря. По словам специалистов, еще в 90-х годах оборудование дока было сильно изношено и вызывало претензии контролирующих служб.

ПД-50 затонул при выводе из него нашего единственного авианосца "Адмирал Кузнецов".

"...Плавдок частично затонул, упали краны, по предварительной информации, пострадали четверо сотрудников завода, им оказана медицинская помощь»,— сообщил собеседник ТАСС. Позже источник агентства уточнил, что плавдок затонул полностью.

По информации агентства «Северпост», три человека получили ранения, один пропал без вести. С территории судоремонтного завода были эвакуированы около 70 человек.

Самое печальное заключается в том, что у нас на Северном флоте не осталось доков, в которых можно производить ремонт крупных надводных кораблей типа "Петр Великий". А без ремонта кораблей флот существовать не может. Очевидно док будут пытаться поднять со дна и отремонтировать, но это дело не одного дня. Почему же довели этот уникальный объект до такого состояния, что он утонул? Почему он не содержался в надлежащем состоянии?

Опять - денег нет, но вы держитесь? Опять - она утонула?

Зато мы проводим лучшие в мире Олимпиады, Универсиады и чемпионаты мира по футболу.

UPD Думаю,что подъем дока это не самая главная проблема. Док был построен в Швеции и все оборудование и механизмы на нем шведские. В связи с санкциями помощь Швеции в восстановлении дока маловероятна. Тем более, что док использовался нашим военно-морским флотом. Мы же своими силами изготовить все необходимое оборудование и детали для замены вряд ли сможем. И так по многим позициям.

.P.S. В связи с аварией и последующим затоплением в поселке Росляково Мурманской области крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 грузоподъемностью 80 тысяч тонн всплывают интересные подробности.

Оказывается Северный флот и Объединенная судостроительная корпорация никакого отношения к 82 судоремонтному заводу не имеют.

В ходе "прихватизации по Чубайсу" это крупнейшее на Севере предприятие было акционировано и в феврале 2015 года правительство РФ распорядилось передать завод, который на тот момент входил в Объединенную судостроительную корпорацию в ЗАО "РН-Транс" (подразделение АО "НК "Роснефть).

Т.е. судоремонтный завод по сути оказался под руководством известного друга Путина Игоря Сечина.

И самое главное - правительством РФ было принято решение перепрофилировать крупнейшее судоремонтное предприятие в береговую базу снабжения для шельфовых проектов НК "Роснефть" в Мурманской области.

Вы спросите, а как же судоремонт? Какой судоремонт, когда надо качать нефть и газ из российского шельфа и гнать их на Запад!

Единственный позитив в этой ситуации, что есть с кого конкретно спросить за произошедшее.

А именно с Игоря Ивановича Сечина - Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (12 мая 2008 года — 21 мая 2012 года), Заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации (31 декабря 1999 года — 26 марта 2004 года),

Заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации — помощника президента Российской Федерации (26 марта 2004 года — 7 мая 2008 года), а ныне главного исполнительного директора нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“» (с 2012 года). По оценкам СМИ, в последние годы Игоря Сечина называют вторым по влиянию человеком в России после Владимира Путина.

Поэтому мне кажется, что Игорь Иванович не будет отвечать за произошедшее в Росляково.

Да и вообще вряд ли его интересует произошедшая на его предприятии авария.

Судя по сообщениям СМИ, его больше волнует покупка элитной квартиры в Москве за 2 млрд рублей. СМИ утверждают, что недавно Сечин приобрел апартаменты в жилищном комплексе клубного типа Crystal House, который является одним из самых дорогих объектов недвижимости в столице. Площадь «квартиры» — 1229 квадратных метров. При этом, согласно выписке из ЕГРН, квартира Сечина занимает сразу 5 этажей. Заявленная кадастровая стоимость квартиры — 831 млн руб, но реальная рыночная цена объекта в 2,5 раза выше и превышает 2 млрд рублей.

«Чтобы затопить док, нужно быть большим «мастером». Это все равно что с вратарской линии не попасть в пустые ворота. Это нужно очень сильно умудриться. То, что сейчас выдаются скупые сведения о том, что произошел перебой в энергоснабжении, это, конечно, хорошо, но безопасность дока всегда определял кренометр в доковой рубке», – сказал бывший командир плавучего дока ПД-33 Илья Стулов.

https://vz.ru/news/2018/10/30/317052.html

P.P.S. Я не являюсь специалистом по морскому флоту и поэтому в силу своей некомпетентности считал, что плавучий док это своеобразный корабль, который имеет свои источники электропитания и может работать автономно от береговой инфраструктуры. И для меня было непонятно, как перебой в электроснабжении на берегу мог привести к затоплению дока. Но ларчик открылся просто...

Оказывается (https://www.kp.ru/daily/26901/3946173/?fbclid=IwAR346..) в эпоху "эффективных менеджеров" начальство посчитало, что это безобразие платить за солярку для бортовых дизелей ПД-50, поскольку попирает рыночные принципы первичного накопления капитала. На какие шиши тогда покупать пятиэтажные квартиры в Москве за два миилиларда рублей? И отказалось от использования бортовых источников электропитания. Вместо этого запитали плавучий док от береговой электросети. А дальше ледяной дождь в Мурманской области, обледенение линий передач с их последующим обрывом и перебоями в электроснабжении.

И в итоге - крупнейший в России плавучий док на дне и руководитель ОСК г-н Рахманов уже выражает сомнение в целесообразности его подъема из-за дороговизны подобной операции.

Но при этом ПАО "Россети" утверждают, что прекращения электроснабжения 82 судоремонтного завода, которому принадлежит ПД-50, этой ночью не было.

Так что нас впереди ждут многие неожиданности и открытия в ситуации с потоплением плавучего дока ПД-50.

Если конечно все это не засекретят.

Ну и в дополнении ...

По информации сайта израильской вещательной корпорации КАН ( https://www.kan.org.il/item/?itemId=41816 ) израильские ВВС атаковали иранский военный конвой с оружием для «Хизбаллы»

Как сообщается, авиаудар был нанесен по конвою, перевозившему высокоточные ракеты из Сирии в Ливан.

В прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генеральной Ассамблее ООН предупредил о том, что при по помощи Ирана наращивается военный потенциал «Хизбаллы».

Также Нетаньяху тогда заявил, что Израиль предпримет действия, необходимые для защиты от попыток Ирана вооружить «Хизбаллу».

Высокопоставленный источник в правительстве Израиля сообщил в интервью порталу walla, что ВВС ЦАХАЛа наносили удары по Сирии и после того, как 17 сентября был сбит российский разведывательный самолет Ил-20.

По данным КАН, колонна с ракетами, с точностью попадания 10 метров, была разбомблена при попытке доставить ракеты с сирийской территории в Ливан.

Источник подчеркнул, что военная координация с российскими силами в Сирии “продолжается, как это было и до инцидента”.

Так что про русские С-300 в Сирии можно забыть.

Источник: www.facebook.com