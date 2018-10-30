Александр Пыжиков. Как у русских украли древнюю историю
Почему народное мировоззрение было неприемлемо для правящей верхушки
Доктор исторических наук Александр Пыжиков рассказывает, как до конца 19-го века наша древняя история была скрыта из-за фальсификации церковных книжников. В чём были главные особенности среды старообрядцев-беспоповцев, чего в ней было больше: христианства или язычества. В чем было коренное отличие “книжной” цивилизации от “фольклорной”. В чем был источник всех болезней, согласно мировоззрению наших предков. Каково было истинное предназначение защитников земли русской и с чем на самом деле сражался Илья Муромец. В чем общность былинных традиций всех народов мира.
Разобраться в фактах многовековой оккупации Руси и разблокировать народную память помогут:
Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович
Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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И тут Остапа понесло…
Пахать нельзя, а ковырять можно?. “Грибница” не обидится?. Картошка тупит, частота и скважность уже не те. “Своя смерть” это что такое? Инфаркт в момент неожиданного появления мужа, инсульт во время лекции Пыжикова или кончина от голода, своя?
Или своей будет смерть от заворота кишок сховавшегося ото всех пастуха баранов (свиней), обожравшегося мясом, при максимальной амплитуде вибраций?
Святогор – мицелий! Его жена – навоз (может хоть почва?)!
Русским сказать, что войны выдумка, что “вибрации” были причиной рекрутских сложностей Петра1? А других причин в “научную” голову не приходит?
Если бы наши предки вот так жили (вибрировали под берёзами) не было бы не Пыжикова не нас с вами.
P/S История не наука, а предмет изучения и инструмент пропаганды, поэтому тут враньё и фантазии были есть и будут. Вот только что нёс чушь А. Пыжиков. Вопрос, для чего?