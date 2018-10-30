Александр Пыжиков. Как у русских украли древнюю историю

Концептуал СМИ Почему народное мировоззрение было неприемлемо для правящей верхушки

Доктор исторических наук Александр Пыжиков рассказывает, как до конца 19-го века наша древняя история была скрыта из-за фальсификации церковных книжников. В чём были главные особенности среды старообрядцев-беспоповцев, чего в ней было больше: христианства или язычества. В чем было коренное отличие “книжной” цивилизации от “фольклорной”. В чем был источник всех болезней, согласно мировоззрению наших предков. Каково было истинное предназначение защитников земли русской и с чем на самом деле сражался Илья Муромец. В чем общность былинных традиций всех народов мира.



Разобраться в фактах многовековой оккупации Руси и разблокировать народную память помогут:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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