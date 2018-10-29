Проблемы в программе перевооружения ВС РФ и их причины.

Генерал-лейтенант запаса (2011 г.) - Виктор Иванович Соболев .Бывший командующий 56-й армией . 25 октября 2014 года был избран Председателем Общероссийского общественного движения " В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки ".

О проблемах перевооружения , состоянии предприятий военно-промышленного комплекса .

Мотивации принятия решений руководством, отвечающем за оборонный заказ. Профпригодности и компетенции "эффективных менеджеров "

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