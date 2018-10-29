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Уровень жизни, как способ воссоединения

07:55. 29 октября 2018 Просмотров - 298 Один комментарий Опубликовал:

На минувшей неделе в программе Владимира Соловьева обсуждались последние «вести» с украинских полей. В частности – подорожание стоимости газа, по требованию МВФ. Которое будет отнюдь не последним.

Мне кажется, что главное во всем этом – чтобы газ в России не стоил, как на Украине. Чтобы у нас было дешевле, чтобы уровень жизни у нас был выше.

Мое выступление в эфире было активно процитировано СМИ…

Предлагаю вашему вниманию фрагменты эфира и текстовую версию.

«Когда мы рассуждаем о ценах на газ для Украины, то лично для меня как для гражданина России важно, чтоб нас услышало российское правительство. Чтобы цены на газ в России росли минимальными темпами. Чтобы разница между российской ценой на газ и украинской всё время увеличивалась. Чтобы разница между украинским и российским уровнем жизни всё время увеличивалась. Тогда мы сможем прийти и сказать: «Вы хотите жить так, как мы? Мы считаем вас нами. Давайте объединяться и жить вместе».

«Мы один народ, если хотите жить также хорошо, как мы, следует жить дружно в одном государстве»,

«Украине говорят, что она должна делать. Она должна деньги, выполняет эти требования и поднимает цены на газ. Просто задайте себе вопрос, почему МВФ всегда требует повышения всего и вся».

«Какая из стран, чью экономику «спасал» МВФ, вышла из сотрудничества с фондом более развитой и мощной? Никакая. Потому что главная задача МВФ – не помощь государствам, а их закабаление. Они выдают кредиты именно так, чтобы их никогда не возвращали. Посмотрите статистику МВФ: они дают  кредиты, и – о, чудо – им эти кредиты никогда не отдают. И вместо того, чтобы перестать их давать, они дают ещё больше кредитов. Потому что платой за них является кровь, суверенитет и политика. Вас купили с потрохами и используют против России”.

«Киев не сторона переговорного процесса. Он всего лишь идет на поставленные условия, а МВФ, тем временем, требует все больше».

Источники:

svpressa.ru

news-front.info

news-front.info

riafan.ru

nation-news.ru

rueconomics.ru

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 1661 421
    Алекс 29 октября 2018 в 10:50 Ссылка Пометить
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    ” Чтобы разница между украинским и российским уровнем жизни всё время увеличивалась.”
    Скоро обгонят украинцы Россию по уровню жизни и разница начнёт увеличиваться.

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