Ученые разобрались, почему люди упрямо придерживаются ложных убеждений
07:22. 29 октября 2018 Просмотров - 625 2 коммент. Опубликовал: brahman
Почему в теории заговора, плоскую Землю или астрологию верит такое множество людей, несмотря на наличие железных доказательств, опровергающих эти заблуждения? Исследователи полагают, что в отделении правды от вымысла нам важнее обратная связь, чем истина.
Специалисты по психологии развития из Калифорнийского университета в Беркли обнаружили, что убеждения людей гораздо надежнее подкрепляются позитивными или негативными реакциями, которые они получают в ответ на высказанное мнение или выполненную задачу, чем логическими обоснованиями и научными данными, пишет EurekAlert.
«Если вы думаете, что хорошо знаете какой-то предмет, даже если это не так, вы с меньшей вероятностью будете испытывать интерес к дальнейшему изучению этого вопроса, и не сможете понять, как мало вы на самом деле знаете», — говорит ведущий автор исследования Луис Марти. Он и его коллеги решили разобраться, что воздействует на уверенность человека при изучении чего-то нового. И обнаружили, что она основана на самых свежих впечатлениях, а не на долгосрочных совокупных результатах.
В эксперименте приняли участие свыше 500 взрослых, рекрутированных на краудсорсинговой платформе Mechanical Turk. Их попросили наблюдать за различными сочетаниями цветов на экране компьютера и ответить на вопрос, такие цветовые формы похожи на «декси», воображаемый предмет, придуманный психологами.
Не имея никакого представления о том, как выглядит «декси», участники эксперимента должны были выбрать вслепую из 24 предложенных форм и получили обратную связь, угадали они или нет. После каждой попытки они сообщали, насколько они уверены в своем ответе.
Окончательные результаты показали, что участники постоянно основывали свою уверенность в правильности ответа на четырех или пяти последних догадках, а не на всей полученной информации. Любопытно то, что даже если первые 19 догадок подряд были неверными, но последние пять — верными, они чувствовали себя очень уверенно. Дело не в том, что люди были невнимательными, просто они не использовали большую часть того, что узнали, чтобы составить информированное мнение, объясняет Марти.
«Если ваша цель — найти истину, стратегия использования только самой последней обратной связи, а не всех накопившихся данных, не самая выигрышная», — считает психолог.
Не только окружающие, но и мы сами способны влиять на собственное восприятие. Британские психологи провели эксперимент, который доказал, что наши представления о реальности меняют восприятие этой реальности. Например, если перед нами стоит человек со спокойным выражением лица, но мы считаем, что он злится, нам покажется, что он действительно выглядит злым.
Георгий Голованов
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Не следует считать наших предков такими уж тёмными… Тёмные, как раз мы, раз дословно воспринимаем сказанное ими когда-то…
Плоская Земля (Земля на трех слонах) – значение
Плоская Земля – это плоское суждение человека. Люди мыслят дуально, категориями ДА или НЕТ. Но заметьте, у славян понятие «ду» означает не конкретное число 2, а «два и более» (например, слово «раДУга» означает — 2 и более сияющих путей). Точно также и дуальное мышление (2 и более) — мы видим две основы Да и Нет, но между ними еще: возможно, конечно, приблизительно и т.п. до безконечости.
Плоская Земля – это дуальная структура восприятия.
Каждый человек на этой Земле получает знания от одного из трех слонов.
Три Слона
Три Слона – это символы трех миров, трех мировоззрений, трех форм жизни…
1-й слон – материальный мир. Его основа – материя.
2-й слон – идеализм. Его основа – идея, мысль. Т.е. это мир всевозможных образных планов.
3-й слон – мистицизм или трансцендентный мир. Его основа – слово, т.е. материализованная идея. Трансцендентный мир составляет как бы дополнение двум слонам, потому что одно без другого не бывает. Мистика – это мудрость истинного слова, потому что материализовать мысль, идею можно через слово.
Три слона (материализм, идеализм, мистицизм) — это основные формы мировосприятия. При этом материализм и идеализм стараются очернить, затмить мистицизм, сказать, что его не существует, хотя оба пользуются его услугами.
У нас только Трехмирье, Трехточье, три формы существования. Например:
Семя – древо – плод
Икринка – головастик – лягушонок
Гусеница – кокон – бабочка
Человек – Душа – Дух
Слоны получают информацию от черепахи.
Черепаха и Океан
Черепаха – это Юджизм — мировосприятие. Информацию черепаха черпает из Океана безграничного Знания и абсолютной Истины. Этот Океан – энергия. Всё есть энергия.
Свет, Информация – это энергия.
Материя — это плотно концентрированная энергия, во всех ее проявлениях.
Идея, Мысль — это энергия, снабженная информацией или энергетический образ. Поэтому, основа Юджизма – Энергия.
* «Плоская Земля покоится на трех слонах. Слоны стоят на черепахе. Черепаха плывет в безграничном океане» — это единственно верная и правильная модель строения Мидгард-Земли…
То же самое относится и к нашим сказкам – где смерть кощея спрятана в яйце… Наши предки, предвидя наступление тёмных времён, до поры до времени, и здесь так зашифровали тайный смысл, что малограмотные попы пропустили это и не стали кромсать сказку…
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Скажут что плоская, значит будет плоская. Пока говорят, что шарообразная. До этого говорили, что на трёх китах в океане плавает.