Учения “Железный Томагавк”

Танковые маневры НАТО "Железный Томагавк" недалеко от российской границы в Эстонии.Участвовали Эстония, Литва, Латвия, Польша, США.Всего 17 танков – Абрамс М1А2С, Леопард-2А7, Челленджер-2, PT-91.

Источник: colonelcassad.livejournal.com