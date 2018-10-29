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Учения “Железный Томагавк”

01:10. 29 октября 2018 Просмотров - 312 5 коммент. Опубликовал:


Танковые маневры НАТО "Железный Томагавк" недалеко от российской границы в Эстонии.



Участвовали Эстония, Литва, Латвия, Польша, США.
Всего 17 танков – Абрамс М1А2С, Леопард-2А7, Челленджер-2, PT-91.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бронетехника, Латвия, литва, нато, польша, прибалтика, Россия, США, танки, эстония
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5 коммент.»

  • 3304 2961
    strelez 29 октября 2018 в 8:15 Ссылка Пометить
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    А почему именно “железный”? Разве бывают деревянные?
    И вообще о чём здесь речь?
    Маневры7 Это логично, что они проводятся. Есть техника, личный состав, который от безделья может накуролесить…
    Не надо заставлять публику домысливать, что всем этим Абрамсам М1А2С, Леопардам-2А7, Челленджерам-2, PT-91 вообще не хрена землю топтать в нашей Прибалтике.
    Притащили откуда-то с окраской под пустыню, а у другого пушка почему-то на пол-шестого.

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  • 1661 421
    Алекс 29 октября 2018 в 11:16 Ссылка Пометить
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    Ролик показывает в замедленном темпе, танки кажутся нелепыми, пока стрелять не начали прицельным огнём.

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  • 3495 2913
    Валерий 29 октября 2018 в 11:50 Ссылка Пометить
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    Как бы “томагавк” не превратился в “бумеранг”, а то куда на этих утюгах щемиться будут…

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