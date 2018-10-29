Учения “Железный Томагавк”
01:10. 29 октября 2018 Просмотров - 312 5 коммент. Опубликовал: brahman
Танковые маневры НАТО "Железный Томагавк" недалеко от российской границы в Эстонии.
Участвовали Эстония, Литва, Латвия, Польша, США.
Всего 17 танков – Абрамс М1А2С, Леопард-2А7, Челленджер-2, PT-91.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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А почему именно “железный”? Разве бывают деревянные?
И вообще о чём здесь речь?
Маневры7 Это логично, что они проводятся. Есть техника, личный состав, который от безделья может накуролесить…
Не надо заставлять публику домысливать, что всем этим Абрамсам М1А2С, Леопардам-2А7, Челленджерам-2, PT-91 вообще не хрена землю топтать в нашей Прибалтике.
Притащили откуда-то с окраской под пустыню, а у другого пушка почему-то на пол-шестого.
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Ну не стоит у иноземцев на славянской территории пушка, очкуют обратки
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Ролик показывает в замедленном темпе, танки кажутся нелепыми, пока стрелять не начали прицельным огнём.
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Осторожно, уйдите с директрисы, что бы прицельным огнем не зацепило…
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Как бы “томагавк” не превратился в “бумеранг”, а то куда на этих утюгах щемиться будут…