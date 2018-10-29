“Патриотическая пропаганда” в музее Сталинградской битвы

Мальчик Коля с Уренгоя тихо курит в уголке

У товарища Кирилла

вчерась увидел "красоту":

Сталин осуществил "великий перелом", проведя насильственными методами коллективизацию и индустриализацию, стоившую многих человеческих жизней

Сталин пошел на советско-германский пакт о ненападении с секретным протоколом, поделившим сферы влияния СССР и Германии, послужившим отправной точкой второй мировой войны .

Сталин, за счет массового героизма и огромной крови добившийся победы, использовал ее для укрепления собственной власти

Очередной виток террора, начавшийся "делом врачей" в январе 1953 года, был прерван смертью Сталина, величайшего тирана мировой истории

оставался идеологией Советского государства вплоть до его крушения

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Чуете, как повеяло перестроечным "Огоньком", как запахло Резуном и святыми девяностыми? Товарищ Кирилл предлагает своим читателям угадать, откуда такие вот рукопожатные и неполживые "дровишки"? С сайта "Эха Москвы"? Из передачи телеканала "Дождь"? Может, это археологи нашли неизвестную доселе рукопись Солженицына?

Ан нет, братцы! Вышеизложенная "красота" – с ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. С

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А ещё на том сайте говорится:

Хорошие фотки, да? Симпатичные подростки в погонцах читают, учатся, набираются полезных знаний, а потом делятся усвоенным с любознательными малышами…

Значитцо, патриотизм и просвещение – наше всё, агась. Давайте-ка, для пущей ясности, изложим тезисно основные посылы патриотической пропаганды. Итак:

2. Никаких достижений и свершений при Сталине не было; единственное, что нужно россиянам знать про коллективизацию с индустриализацией – то, что эти мероприятия "стоили многих жизней".

3. Тиран Сталин развязал Мировую войну, подписав пакт с Гитлером. То есть вопрос о том, кто был зачинателем Мировой Бойни для патриотичных просветителей тоже закрыт.

4. Сталин победил в войне потому, что забрасывал немцев трупами героев (ну, хоть не трупами перепуганных и обосравшихся скотов, как в фильмах Михалкова, и на том спасибо, патриотизм рулит).

5. Впрочем, ценность Победы весьма сомнительна, так как она послужила для укрепления власти Величайшего Тирана Мировой Истории. "Спасибо деду" – за что? За укрепление бесчеловечного диктаторского режЫма, штоле?! За то, что Величайший Тиран Мировой Истории получил возможность лишние 12 лет тиранить порабощённые народы?!





Не, ну я как бы всё понимаю. У нас буржуазное государство, для нашего теперешнего правящего класса Сталин РЕАЛЬНО хуже Гитлера, потому что Гитлер нёс "всего лишь" национальное порабощение, а вот Сталин нёс ликвидацию частной собственности. Последнее для буржуя намного страшнее национального порабощения, ибо подрывает самые основы буржуйского существования. Я понимаю, что наш правящий класс и прислужники этого класса ненавидят СССР (особенно сталинский) всеми фибрами души. Так что ненависть музейных пропагандистов к Вождю Народов понятна и вполне объяснима.



Смущает, что родное буржуазное государство одной рукой проводит такую вот "военно-патриотическую пропаганду", буквально пересказывая содержание геббельсовских листовок, а другой рукой "борется против фальсификации истории" и тащит людей в суд за размещение в инторнетах фотографий времён Великой Отечественной.



Резонансное дело с привлечением к ответственности за снимок со свастикой произошло с Полиной Петрусевой, журналистом смоленского портала readovka.ru. В январе 2015 года девушка выложила на странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию своего дома времён нацисткой оккупации. В частности, правоохранителей не устроило изображение флага Третьего рейха, которое было видно на документальном снимке. В конечном счёте Петрусеву оштрафовали на тысячу рублей за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики.







И ещё больше смущает, что родная Опчественность в упор не замечает фашистской пропаганды в Музее Сталинградской битвы, зато прям с цепи срывается, если наслушавшийся этой пропаганды подросток публично озвучит тезис-другой.

Колю с Уренгоя, к примеру, чуть со свету не сжили за вполне травоядное выступление в Бундестаге:







Тут, обратите внимание, нет ни слова о том, что нехороший СССР развязал Вторую мировую. Нет ни слова о том, что Сталин был кровавым тираном и забрасывал немцев трупами. Ни слова о том, что Победа была использована для укрепления и упрочения тирании.

По сравнению с пропагандистами Музея Сталинградской Битвы Коля получается – пламенный патриот СССР, безбашенный сталинист и коммуняка недобитый! Становится понятно, что Коля не шибко усердно учил историю, мало общался с просветителями-пропагандистами, не посещал музеи, или же посещал, но экскурсоводов слушал без должного внимания. Так что мальчик Коля с кашей в голове – это ещё "цветочки". "Ягодки" начнутся, когда во всяких Бундестагах начнут выступать по-настоящему прошаренные в Патриотической Истории подростки, которые учились старательно и все-все-все "военно-патриотические" тезисы знают назубок. Те самые подростки, которые на рекламных фотках из Музея Сталинградской Битвы что-то конспектируют, высунув язык от усердия. "Ста-лин был ве-ли-чай-шим ти-ра-ном в ис-то-ри-и, точка с запятой"…



ЗЫ: Нажаловался на Музей Сталинградской Битвы товарищу Жукову, товарищ Жуков грозится запилить ролик на эту тему. Ну, и товарищей читателей прошу помочь распространить информацию о том, какую замечательную патриотическую пропаганду ведут отечественные музейщики. А то Колю с Уренгоя вся страна узнала, а тут такие еройские ерои в безвестности прозябают…



ЗЗЫ: А Товарищу Кириллу – выражаем от имени всего нашего коллектива пролетарский "рахмат" за проявленную революционную бдительность!



– цинк



6. Преступная идеология сталинизма была идеологией СССР до святого 1991-го года, а осуждение "культа личности" – всего лишь спектакль для быдла и лохов. Совок был преступным и злодейским государством с самого начала и до самого конца.Не, ну я как бы всё понимаю. У нас буржуазное государство, для нашего теперешнего правящего класса Сталин РЕАЛЬНО хуже Гитлера, потому что Гитлер нёс "всего лишь" национальное порабощение, а вот Сталин нёс ликвидацию частной собственности. Последнее для буржуя намного страшнее национального порабощения, ибо подрывает самые основы буржуйского существования. Я понимаю, что наш правящий класс и прислужники этого класса ненавидят СССР (особенно сталинский) всеми фибрами души. Так что ненависть музейных пропагандистов к Вождю Народов понятна и вполне объяснима.Смущает, что родное буржуазное государство одной рукой проводит такую вот "", буквально пересказывая содержание геббельсовских листовок, а другой рукой "борется против фальсификации истории" и тащит людей в суд за размещение в инторнетах фотографий времён Великой Отечественной.И ещё больше смущает, что родная Опчественность в упор не замечает фашистской пропаганды в Музее Сталинградской битвы, зато прям с цепи срывается, если наслушавшийся этой пропаганды подросток публично озвучит тезис-другой.Колю с Уренгоя, к примеру, чуть со свету не сжили за вполне травоядное выступление в Бундестаге:Тут, обратите внимание, нет ни слова о том, что нехороший СССР развязал Вторую мировую. Нет ни слова о том, что Сталин был кровавым тираном и забрасывал немцев трупами. Ни слова о том, что Победа была использована для укрепления и упрочения тирании.По сравнению с пропагандистами Музея Сталинградской Битвы Коля получается – пламенный патриот СССР, безбашенный сталинист и коммуняка недобитый! Становится понятно, что Коля не шибко усердно учил историю, мало общался с просветителями-пропагандистами, не посещал музеи, или же посещал, но экскурсоводов слушал без должного внимания. Так что мальчик Коля с кашей в голове – это ещё "цветочки". "Ягодки" начнутся, когда во всяких Бундестагах начнут выступать по-настоящему прошаренные в Патриотической Истории подростки, которые учились старательно и все-все-все "военно-патриотические" тезисы знают назубок. Те самые подростки, которые на рекламных фотках из Музея Сталинградской Битвы что-то конспектируют, высунув язык от усердия. ""…ЗЫ: Нажаловался на Музей Сталинградской Битвы товарищу Жукову, товарищ Жуков грозится запилить ролик на эту тему. Ну, и товарищей читателей прошу помочь распространить информацию о том, какую замечательную патриотическую пропаганду ведут отечественные музейщики. А то Колю с Уренгоя вся страна узнала, а тут такие еройские ерои в безвестности прозябают…ЗЗЫ: А Товарищу Кириллу – выражаем от имени всего нашего коллектива пролетарский "рахмат" за проявленную революционную бдительность! https://remi-meisner.livejournal.com/230938.html – цинк

Особенности "патриотического воспитания" в музее Сталинградской битвы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com