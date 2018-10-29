“Патриотическая пропаганда” в музее Сталинградской битвы
22:06. 29 октября 2018 Просмотров - 450 14 коммент. Опубликовал: brahman
Особенности "патриотического воспитания" в музее Сталинградской битвы.
Мальчик Коля с Уренгоя тихо курит в уголке
У товарища Кирилла в блоге вчерась увидел "красоту":
…Опровергнув характеристику Троцкого – "наиболее выдающаяся посредственность нашей партии", Сталин в блоке с Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. Каменевым добился в 1925 году снятия Троцкого с его постов и осуждения "троцкизма", а затем избавился от Зиновьева и Каменева, осудив их, как антипартийную "новую оппозицию", установив к концу 20-х годов режим личной власти. В 1929-1933 годы Сталин осуществил "великий перелом", проведя насильственными методами коллективизацию и индустриализацию, стоившую многих человеческих жизней. Сталин установил авторитарный порядок, державшийся репрессиями и социальной демагогией (утверждение о победе социализма в "одной, отдельно взятой стране", о "самой демократической в мире" Конституции 1936 года, фальсификация истории и т.д.). Во внешней политике, всегда являющейся продолжением внутренней политики, Сталин пошел на советско-германский пакт о ненападении с секретным протоколом, поделившим сферы влияния СССР и Германии, послужившим отправной точкой второй мировой войны. В 1941 году Сталин стал председателем СНК СССР, председателем Государственного. комитета обороны (ГКО), Народным комиссаром обороны Союза ССР, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами СССР. Реанимировав идеи патриотизма и народности, произведя себя в Маршалы, а затем в Генералиссимусы, Сталин, за счет массового героизма и огромной крови добившийся победы, использовал ее для укрепления собственной власти. В послевоенные годы тотальный контроль над обществом был восстановлен. Очередной виток террора, начавшийся "делом врачей" в январе 1953 года, был прерван смертью Сталина, величайшего тирана мировой истории. Сталинизм (в словотворчестве Сталин – "марксизм-ленинизм"), несмотря на попытку Н. С. Хрущева осудить "культ личности", закончившуюся театральными действиями выноса тела из Мавзолея, переименованием городов и т.п., оставался идеологией Советского государства вплоть до его крушения.
Чуете, как повеяло перестроечным "Огоньком", как запахло Резуном и святыми девяностыми? Товарищ Кирилл предлагает своим читателям угадать, откуда такие вот рукопожатные и неполживые "дровишки"? С сайта "Эха Москвы"? Из передачи телеканала "Дождь"? Может, это археологи нашли неизвестную доселе рукопись Солженицына?
Ан нет, братцы! Вышеизложенная "красота" – с ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МУЗЕЯ-ПАНОРАМЫ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. С вот этой странички.
А ещё на том сайте говорится:
Эти слова можно считать девизом экскурсионно-просветительского отдела. Патриотическая работа всегда была приоритетной для нашего музея. И сейчас, как и раньше военно-патриотическое образование населения главная цель нашей работы.
Сотрудниками экскурсионно-просветительского отдела музея-заповедника "Сталинградская битва" разработаны различные проекты, ориентированные на детскую, семейную, взрослую аудиторию, а так же людей преклонного возраста.
Совместно с военкоматами города в музее проводится День призывника, а так же два раза в год проходит торжественное принятие присяги молодым пополнением воинских частей.
Отдел музейной педагогики сотрудничает с вузами Волгограда и предлагает базу для прохождения практики и стажировки студентов. В программе участвует исторический факультет Волгоградский государственный педагогический университет.
Хорошие фотки, да? Симпатичные подростки в погонцах читают, учатся, набираются полезных знаний, а потом делятся усвоенным с любознательными малышами…
Значитцо, патриотизм и просвещение – наше всё, агась. Давайте-ка, для пущей ясности, изложим тезисно основные посылы патриотической пропаганды. Итак:
1. Сталин был самым Величайшим Тираном Мировой Истории (!!!), то есть вопрос о том, кто "хуже" – Сталин, или Гитлер – для патриотичных просветителей уже какбе закрыт.
(Для справки: Тиран (гр. – деспот) – качественная характеристика человека, использующего свое положение, власть для подавления человека, насилия над ним, жестокого обращения в целях извлечения выгод. Тиранами, как правило, делаются люди от природы злые, дурно воспитанные, со слабо развитыми духовно-нравственными качествами личности и чаще с сильной волей. Попадая в условия неограниченной власти они легко становятся тщеславными, гордыми, жестокими, грубыми. Подавляя чужое «я», унижая нуждающегося, им же ограбленного человека, тираны испытывают удовлетворение. Они чаще всего привлекают к себе людей льстивых, подхалимов, корыстных и эгоистичных, т.е. таких же бездуховных, как и сами, и отталкивают честных, правдивых, умных, с личным достоинством. Склонность к тирании может быть замечена еще в детстве, когда ребенку доставляет удовольствие мучить животных, например.)
(Для справки: Тиран (гр. – деспот) – качественная характеристика человека, использующего свое положение, власть для подавления человека, насилия над ним, жестокого обращения в целях извлечения выгод. Тиранами, как правило, делаются люди от природы злые, дурно воспитанные, со слабо развитыми духовно-нравственными качествами личности и чаще с сильной волей. Попадая в условия неограниченной власти они легко становятся тщеславными, гордыми, жестокими, грубыми. Подавляя чужое «я», унижая нуждающегося, им же ограбленного человека, тираны испытывают удовлетворение. Они чаще всего привлекают к себе людей льстивых, подхалимов, корыстных и эгоистичных, т.е. таких же бездуховных, как и сами, и отталкивают честных, правдивых, умных, с личным достоинством. Склонность к тирании может быть замечена еще в детстве, когда ребенку доставляет удовольствие мучить животных, например.)
2. Никаких достижений и свершений при Сталине не было; единственное, что нужно россиянам знать про коллективизацию с индустриализацией – то, что эти мероприятия "стоили многих жизней".
3. Тиран Сталин развязал Мировую войну, подписав пакт с Гитлером. То есть вопрос о том, кто был зачинателем Мировой Бойни для патриотичных просветителей тоже закрыт.
4. Сталин победил в войне потому, что забрасывал немцев трупами героев (ну, хоть не трупами перепуганных и обосравшихся скотов, как в фильмах Михалкова, и на том спасибо, патриотизм рулит).
5. Впрочем, ценность Победы весьма сомнительна, так как она послужила для укрепления власти Величайшего Тирана Мировой Истории. "Спасибо деду" – за что? За укрепление бесчеловечного диктаторского режЫма, штоле?! За то, что Величайший Тиран Мировой Истории получил возможность лишние 12 лет тиранить порабощённые народы?!
6. Преступная идеология сталинизма была идеологией СССР до святого 1991-го года, а осуждение "культа личности" – всего лишь спектакль для быдла и лохов. Совок был преступным и злодейским государством с самого начала и до самого конца.
Не, ну я как бы всё понимаю. У нас буржуазное государство, для нашего теперешнего правящего класса Сталин РЕАЛЬНО хуже Гитлера, потому что Гитлер нёс "всего лишь" национальное порабощение, а вот Сталин нёс ликвидацию частной собственности. Последнее для буржуя намного страшнее национального порабощения, ибо подрывает самые основы буржуйского существования. Я понимаю, что наш правящий класс и прислужники этого класса ненавидят СССР (особенно сталинский) всеми фибрами души. Так что ненависть музейных пропагандистов к Вождю Народов понятна и вполне объяснима.
Смущает, что родное буржуазное государство одной рукой проводит такую вот "военно-патриотическую пропаганду", буквально пересказывая содержание геббельсовских листовок, а другой рукой "борется против фальсификации истории" и тащит людей в суд за размещение в инторнетах фотографий времён Великой Отечественной.
Резонансное дело с привлечением к ответственности за снимок со свастикой произошло с Полиной Петрусевой, журналистом смоленского портала readovka.ru. В январе 2015 года девушка выложила на странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию своего дома времён нацисткой оккупации. В частности, правоохранителей не устроило изображение флага Третьего рейха, которое было видно на документальном снимке. В конечном счёте Петрусеву оштрафовали на тысячу рублей за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики.
И ещё больше смущает, что родная Опчественность в упор не замечает фашистской пропаганды в Музее Сталинградской битвы, зато прям с цепи срывается, если наслушавшийся этой пропаганды подросток публично озвучит тезис-другой.
Колю с Уренгоя, к примеру, чуть со свету не сжили за вполне травоядное выступление в Бундестаге:
Тут, обратите внимание, нет ни слова о том, что нехороший СССР развязал Вторую мировую. Нет ни слова о том, что Сталин был кровавым тираном и забрасывал немцев трупами. Ни слова о том, что Победа была использована для укрепления и упрочения тирании.
По сравнению с пропагандистами Музея Сталинградской Битвы Коля получается – пламенный патриот СССР, безбашенный сталинист и коммуняка недобитый! Становится понятно, что Коля не шибко усердно учил историю, мало общался с просветителями-пропагандистами, не посещал музеи, или же посещал, но экскурсоводов слушал без должного внимания. Так что мальчик Коля с кашей в голове – это ещё "цветочки". "Ягодки" начнутся, когда во всяких Бундестагах начнут выступать по-настоящему прошаренные в Патриотической Истории подростки, которые учились старательно и все-все-все "военно-патриотические" тезисы знают назубок. Те самые подростки, которые на рекламных фотках из Музея Сталинградской Битвы что-то конспектируют, высунув язык от усердия. "Ста-лин был ве-ли-чай-шим ти-ра-ном в ис-то-ри-и, точка с запятой"…
ЗЫ: Нажаловался на Музей Сталинградской Битвы товарищу Жукову, товарищ Жуков грозится запилить ролик на эту тему. Ну, и товарищей читателей прошу помочь распространить информацию о том, какую замечательную патриотическую пропаганду ведут отечественные музейщики. А то Колю с Уренгоя вся страна узнала, а тут такие еройские ерои в безвестности прозябают…
ЗЗЫ: А Товарищу Кириллу – выражаем от имени всего нашего коллектива пролетарский "рахмат" за проявленную революционную бдительность!
https://remi-meisner.livejournal.com/230938.html – цинк
Не, ну я как бы всё понимаю. У нас буржуазное государство, для нашего теперешнего правящего класса Сталин РЕАЛЬНО хуже Гитлера, потому что Гитлер нёс "всего лишь" национальное порабощение, а вот Сталин нёс ликвидацию частной собственности. Последнее для буржуя намного страшнее национального порабощения, ибо подрывает самые основы буржуйского существования. Я понимаю, что наш правящий класс и прислужники этого класса ненавидят СССР (особенно сталинский) всеми фибрами души. Так что ненависть музейных пропагандистов к Вождю Народов понятна и вполне объяснима.
Смущает, что родное буржуазное государство одной рукой проводит такую вот "военно-патриотическую пропаганду", буквально пересказывая содержание геббельсовских листовок, а другой рукой "борется против фальсификации истории" и тащит людей в суд за размещение в инторнетах фотографий времён Великой Отечественной.
Резонансное дело с привлечением к ответственности за снимок со свастикой произошло с Полиной Петрусевой, журналистом смоленского портала readovka.ru. В январе 2015 года девушка выложила на странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию своего дома времён нацисткой оккупации. В частности, правоохранителей не устроило изображение флага Третьего рейха, которое было видно на документальном снимке. В конечном счёте Петрусеву оштрафовали на тысячу рублей за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики.
И ещё больше смущает, что родная Опчественность в упор не замечает фашистской пропаганды в Музее Сталинградской битвы, зато прям с цепи срывается, если наслушавшийся этой пропаганды подросток публично озвучит тезис-другой.
Колю с Уренгоя, к примеру, чуть со свету не сжили за вполне травоядное выступление в Бундестаге:
Тут, обратите внимание, нет ни слова о том, что нехороший СССР развязал Вторую мировую. Нет ни слова о том, что Сталин был кровавым тираном и забрасывал немцев трупами. Ни слова о том, что Победа была использована для укрепления и упрочения тирании.
По сравнению с пропагандистами Музея Сталинградской Битвы Коля получается – пламенный патриот СССР, безбашенный сталинист и коммуняка недобитый! Становится понятно, что Коля не шибко усердно учил историю, мало общался с просветителями-пропагандистами, не посещал музеи, или же посещал, но экскурсоводов слушал без должного внимания. Так что мальчик Коля с кашей в голове – это ещё "цветочки". "Ягодки" начнутся, когда во всяких Бундестагах начнут выступать по-настоящему прошаренные в Патриотической Истории подростки, которые учились старательно и все-все-все "военно-патриотические" тезисы знают назубок. Те самые подростки, которые на рекламных фотках из Музея Сталинградской Битвы что-то конспектируют, высунув язык от усердия. "Ста-лин был ве-ли-чай-шим ти-ра-ном в ис-то-ри-и, точка с запятой"…
ЗЫ: Нажаловался на Музей Сталинградской Битвы товарищу Жукову, товарищ Жуков грозится запилить ролик на эту тему. Ну, и товарищей читателей прошу помочь распространить информацию о том, какую замечательную патриотическую пропаганду ведут отечественные музейщики. А то Колю с Уренгоя вся страна узнала, а тут такие еройские ерои в безвестности прозябают…
ЗЗЫ: А Товарищу Кириллу – выражаем от имени всего нашего коллектива пролетарский "рахмат" за проявленную революционную бдительность!
https://remi-meisner.livejournal.com/230938.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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В тексте ошибка. ликвидацию частной собственности нёс американский троцкизм. При Сталине в частных артелях работали миллионы советских людей. И лишь троцкист Хрущ, убив Сталина и Берию, уничтожил частную собственность в СССР.
Исторический факт надо знать, а не плодить троцкистскую мифологию в патриотических статьях. Так что подвиг сайта музея автор текста и сам повторил.
Сталин уничтожил не частную собственность, а феодалов-олигархов. в РФ с 96-го не капитализм, а феодализм.
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Извините, но навеяло:
Товарищ, знай! Пройдёт она
И демократия, и гласность.
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ВАШИ имена!
И вот, инспектор ФСБ,
Странички наши проверяя,
Вдруг скажет, голову теряя,
“Ну надо ж, ничего себе!”
Заговорит гранатомёт,
И сервер будет уничтожен,
За ним второй, и третий тоже.
Настанет скоро ВАШ черёд…
Товарищ, верь! Пройдёт она -
Эпоха царствия “инета”,
Уйдут все “ники”, мы, как дети,
Вдруг вспомним наши ИМЕНА,
И, с наступающим рассветом,
ПРОСНЁТСЯ ГОРДАЯ СТРАНА!!!
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Читаю и фильм смотрю как раз на этом месте ))) https://youtu.be/ytuENSydlKU?t=2306
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Вот так мы и живём и никто в этом нам не виноват. Когда можно снимать такие “киношедевры” как Штрафбат и Сволочи, и на главных каналах ТВ РФ народу пропагандируют сионизм, бандеровщину и практически нацизм, то всё остальное так себе детская шалость.
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Неожиданно.
Куда смотрят прокуроры?
В соответствии с законодательством РФ любое обращение в правоохранительные органы через СМИ, а интернет узаконен как СМИ, считается официальным и подлежит рассмотрению.
Обращаюсь к генеральной прокуратуре, думе, СФ с требованием изучить вышеприведённую информацию и указанные в ней факты, квалифицировать в свете законодательства РФ, определить виновных и обязать устранить все искажения исторических фактов с принесением извинений народам РФ через СМИ, в т.ч. ТВ, привлечь виновных по соответствующим статьям УК РФ без права амнистии, УДО и реабилитации.
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Враги России и русского народа никуда не исчезли. Есть они и в правоохранительных органах – это хорошо видно по их делам…
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Официальную десталинизацию в РФ никто не отменял. Я лично наблюдал по TV, как Путин (Путин, не Медведев или какой-нибудь Сванидзе!) сказал на камеру что “Сталин воевал с собственным народом”. Не могу припомнить в каком выступлении это было, но было 100% точно.
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“Сталин РЕАЛЬНО хуже Гитлера, потому что Гитлер нёс “всего лишь” национальное порабощение, а вот Сталин нёс ликвидацию частной собственности. Последнее для буржуя намного страшнее национального порабощения, ибо подрывает самые основы буржуйского существования. Я понимаю, что наш правящий класс и прислужники этого класса ненавидят СССР (особенно сталинский) всеми фибрами души”.
Точнее не скажешь.
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Написано от души. Но рекомендую вам, всетаки поискать правду про Сталина, и не доверять всем, кто пишет “за” или “против”. Правда, как правило находится где-то по середине.
П.С.
Я не поклонник Сталина, ибо он нерусь, но и не умоляю его заслуг перед Россией, ведь он действительно был великим человеком.
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человек должен иметь право на собственную землю, до пары Г, собственный дом, и быть ИП. запрет должен быть только на наёмный труд, свыше 10 чел. А не на частную собственность. Не ведитесь на подмену.
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Согласен, что частная собственность должна существовать. Однако ограничивать наем работников нельзя. Нужно ограничивать, не количество наемных рабочих, а размер присваемой прибавленной стоимости.
Вы прекрасно понимаете, что есть руководители/организаторы от Бога, а таких людей гнобить нельзя, это слишком дорого для всех стоит; и для Державы это губительно.
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Антинародная поросль молодых ребят, отформатированная агентами 5-й колонны, уже появилась в стране.
Смотрите передачу “Кривда”, которую почему-то называют “Правда”, на канале ОТР (Общественно ТВ) – сегодня,30-го Октября, в 21-00. эту рубрику ведёт женщина, по фамилии Урнова. Наверно, многие знают, какую политику проводит Марк Урнов, такую политику проводит и эта ведущая, приглашая на передачу, в основном, антинародных особей.
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Сталин стремился как можно скорее заложить основы социалистического строя, потому некоторым особям, мало знающих и понимающих историю его периода правления, агенты иностранного влияния, искажая смысл тех или иных событий, легко внедряют в сознание малообразованным людям, искажённые, вырванные из контекста истории, представления о личности Сталина. Он думал не о грабеже России, а о её строительстве.
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Простым людям трудно объяснить зачем Крым Наш, если в Турции дешевле и сервис лучше.