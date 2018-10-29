Новости Украины и Новороссии 29 октября 2018

Премьер Украины Владимир Гройсман утверждает, что страна может «выйти на сильную экономику за пять лет».

Об этом глава украинского правительства заявил в интервью изданию «Укринформ».

«Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его (долга) уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП.

В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику», — пообещал согражданам Гройсман.

Он оговорился, что на пути к этой цели не всё зависит только от правительства — важна будет поддержка президента страны и Верховной рады.

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