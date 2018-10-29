Новости Украины и Новороссии 29 октября 2018
- 16:09 Делегация «Москва-Донбасс» выполняет важную миссию на востоке ДНР (ВИДЕО).
- 15:30 Гройсман пообещал украинцам «сильную экономику через 5 лет».
- 12:03 B пoдаpoк Eвpoпapлaмeнтy.
- 00:10 Экс-кандидат на пост главы ДНР Вячеслав Дьяков: выборы в ДНР будущее Республики.
- Вчера 23:25 200 гривен: украинские художники развесили в Польше неоднозначные плакаты с заробитчанками (ФОТО).
- Вчера 21:14 Как уничтожали Карпатскую Русь, превращая её в Украину.
- Вчера 20:06 Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко.
Делегация «Москва-Донбасс» выполняет важную миссию на востоке ДНР (ВИДЕО)
Делегация волонтёрской группы «Москва-Донбасс», которая давно сотрудничает с Народной милицией ДНР, посетила учебные заведения Амвросиевского района.
Волонтеры привезли школьникам подарки от немецкого благотворительного фонда «Мост мира — помощь жертвам войны», а также провели первичный осмотр школ с целью выяснить основные направления дальнейшего сотрудничества и помощи.
Среди переданного была дорогостоящая оргтехника, которой очень не хватает школьным коллективам для обеспечения наглядности в учебном процессе.
Читайте также: Жители Донбасса совершили самосуд над карателем: сводка о военной ситуации (+ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Гройсман пообещал украинцам «сильную экономику через 5 лет»
Премьер Украины Владимир Гройсман утверждает, что страна может «выйти на сильную экономику за пять лет».
Об этом глава украинского правительства заявил в интервью изданию «Укринформ».
«Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его (долга) уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП.
В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику», — пообещал согражданам Гройсман.
Он оговорился, что на пути к этой цели не всё зависит только от правительства — важна будет поддержка президента страны и Верховной рады.
Читайте также: Арабский журналист унизил вице-премьера Украины в прямом эфире, поймав на лжи (ВИДЕО А. Шария)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
B пoдаpoк Eвpoпapлaмeнтy
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Экс-кандидат на пост главы ДНР Вячеслав Дьяков: выборы в ДНР будущее Республики
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
200 гривен: украинские художники развесили в Польше неоднозначные плакаты с заробитчанками (ФОТО)
В Польше развесили плакаты, на которых украинские художники изобразили заробитчан в весьма непривлекательном виде.
Об этом сообщает «Громадське».
На плакатах изображены трудовых мигрантки из Украины на фоне 200-гривневой купюры с Лесей Украинкой. Женщины моют посуду, собирают ягоды, убирают, работают в магазинах.
Автор идеи Оксана Брюховецкая объяснила, что статус и труд украинских мигранток в Польше должен стать предметом дискуссий. А такие плакаты придают им видимости.
«Статус этих женщин и работа, которую они выполняют, должны стать предметом дискуссии о современных формах капиталистической экономики и гендерной политики.
Плакаты, расположенные в публичном пространстве, придают этим женщинам видимости в символическом поле», — считает художница.
Брюховецкая объяснила, почему на плакатах изображена Леся Украинка.
«Украинка — так чаще всего называется трудовая мигрантка в Польше. Леся Украинка — это псевдоним поэтессы, писательницы, переводчицы, которая в начале ХХ века занималась популяризацией феминистских и социалистических взглядов. Сегодня эта составляющая ее творчества маргинализирована — хотя Леся Украинка считается иконой украинской культуры, а ее портрет украшает 200-гривневую купюру.
Именно эта купюра является фоном для серии плакатов с портретами украинок, с чьим трудом связаны многочисленные стереотипы на польском рынке труда», — рассказала художница.
Читайте также: «Это спецоперация»: на Украине признали, что могут потерять Закарпатье
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как уничтожали Карпатскую Русь, превращая её в Украину
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com