Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 29 октября 2018

07:19. 29 октября 2018 Просмотров - 794 Нет комментариев Опубликовал:

Делегация «Москва-Донбасс» выполняет важную миссию на востоке ДНР (ВИДЕО)

Делегация «Москва-Донбасс» выполняет важную миссию на востоке ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

Делегация волонтёрской группы «Москва-Донбасс», которая давно сотрудничает с Народной милицией ДНР, посетила учебные заведения Амвросиевского района.

Волонтеры привезли школьникам подарки от немецкого благотворительного фонда «Мост мира — помощь жертвам войны», а также провели первичный осмотр школ с целью выяснить основные направления дальнейшего сотрудничества и помощи.

Среди переданного была дорогостоящая оргтехника, которой очень не хватает школьным коллективам для обеспечения наглядности в учебном процессе.

Читайте также: Жители Донбасса совершили самосуд над карателем: сводка о военной ситуации (+ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Гройсман пообещал украинцам «сильную экономику через 5 лет»

Гройсман пообещал украинцам «сильную экономику через 5 лет» | Русская весна

Премьер Украины Владимир Гройсман утверждает, что страна может «выйти на сильную экономику за пять лет».

Об этом глава украинского правительства заявил в интервью изданию «Укринформ».

«Мы уже начинаем уменьшать, а не наращивать наши долги. Недавно приняли стратегию управления нашей долговой нагрузкой, которая предусматривает его (долга) уменьшение уже до 2020 года до уровня менее 50% ВВП.

В целом, уверен, за пять лет мы можем выйти на сильную экономику», — пообещал согражданам Гройсман.

Он оговорился, что на пути к этой цели не всё зависит только от правительства — важна будет поддержка президента страны и Верховной рады.

Читайте также: Арабский журналист унизил вице-премьера Украины в прямом эфире, поймав на лжи (ВИДЕО А. Шария)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

B пoдаpoк Eвpoпapлaмeнтy

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Экс-кандидат на пост главы ДНР Вячеслав Дьяков: выборы в ДНР будущее Республики

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

200 гривен: украинские художники развесили в Польше неоднозначные плакаты с заробитчанками (ФОТО)

200 гривен: украинские художники развесили в Польше неоднозначные плакаты с заробитчанками (ФОТО) | Русская весна

В Польше развесили плакаты, на которых украинские художники изобразили заробитчан в весьма непривлекательном виде.

Об этом сообщает «Громадське».

На плакатах изображены трудовых мигрантки из Украины на фоне 200-гривневой купюры с Лесей Украинкой. Женщины моют посуду, собирают ягоды, убирают, работают в магазинах.

Автор идеи Оксана Брюховецкая объяснила, что статус и труд украинских мигранток в Польше должен стать предметом дискуссий. А такие плакаты придают им видимости.

«Статус этих женщин и работа, которую они выполняют, должны стать предметом дискуссии о современных формах капиталистической экономики и гендерной политики.

Плакаты, расположенные в публичном пространстве, придают этим женщинам видимости в символическом поле», — считает художница.

Брюховецкая объяснила, почему на плакатах изображена Леся Украинка.

«Украинка — так чаще всего называется трудовая мигрантка в Польше. Леся Украинка — это псевдоним поэтессы, писательницы, переводчицы, которая в начале ХХ века занималась популяризацией феминистских и социалистических взглядов. Сегодня эта составляющая ее творчества маргинализирована — хотя Леся Украинка считается иконой украинской культуры, а ее портрет украшает 200-гривневую купюру.

Именно эта купюра является фоном для серии плакатов с портретами украинок, с чьим трудом связаны многочисленные стереотипы на польском рынке труда», — рассказала художница.

Читайте также: «Это спецоперация»: на Украине признали, что могут потерять Закарпатье

200 гривен: украинские художники развесили в Польше неоднозначные плакаты с заробитчанками (ФОТО) | Русская весна
200 гривен: украинские художники развесили в Польше неоднозначные плакаты с заробитчанками (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Как уничтожали Карпатскую Русь, превращая её в Украину

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2015
... заявил о том, что 7 октября Украина вывела в ремонт две из... оглавлению | Источник: news-front.info Новости Украины: Профсоюзы пикетируют здание кабмина в... сказаться непосредственно на ситуации в Новороссии. Если Россия там серьезно завязнет...
Новости Украины и Новороссии 07 октября 2016
... — заверил он. Метки по теме: новости Украины К оглавлению | Источник: news-front...цивилизационном отношении регионов планеты. Сегодня Новороссия стоит на пороге окончательной победы... золотовалютных резервов в октябре. В конце октября, в Украине, как и раньше...
Новости Украины и Новороссии 18 октября 2016
...парламентский фотокорреспондент Богдан Бортаков. «18 октября на ул. Грушевского: давненько ... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: за год население страны уменьшилось...чтобы оно потеряло бы к Новороссии всякий интерес, и перестало поддерживать...
Новости Украины и Новороссии 09 ноября 2015
... ранее сообщал ТАСС, в октябре Украина закупила, как планировалось ранее,...Сопредседатель комитета государственного строительства Новороссии, вежливый запорожец Владимир ... Владимир Рогов. ЗаНоЗа – запрещенные новости Запорожья – постоянная рубрика программы «...
Новости Украины и Новороссии 21 сентября 2015
... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: Порошенко увеличит возраст призыва в...выборы в ДНР пройдут 18 октября по действующих республиканским законам, ...России, другие хотят продолжать строительство Новороссии, третьих устраивает жизнь в ...
Новости Украины и Новороссии 01 октября 2016
... мать. Источник Метки по теме: новости Украины К оглавлению | Источник: news-front... последние годы своей жизни с Новороссией.Все, что требуется от нас... тарифов под ВР 30 октября Федерация профсоюзов Украины на президиуме договорилась провести...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>