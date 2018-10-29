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Нефакт. Выпуск №120

19:45. 29 октября 2018 Просмотров - 300 Нет комментариев Опубликовал:

Среди русских ученых начала 20 века особняком стоит трагическая судьба Михаила Филиппова.

Профессор Филиппов стоял на пороге открытия «лучей смерти», над которыми бились весь последующий 20 век ученые с мировыми именами. Была ли случайной смерть русского ученного мы узнаем в новом выпуске программы «НЕ ФАКТ». И почему открытие профессора Филиппова, так испугавшее Николая II, могло стать достоянием Николы Теслы?

Ведущий программы Андрей Бурковский отправляется на поиски «лучей смерти».


Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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