Colsa Corporation и пропаганда в Рунете

Частный оборонный подрядчик Пентагона Colsa Corporation http://www.colsa.com/ ищет сотрудников для работы в российских социальных сетях и медиа.В США ищут военных аналитиков, которые могут определять настроения россиян в соцсетях и готовить операции влияния на них. Частная американская компания Colsa corporation разместила на своем сайте вакансии трех аналитиков различных уровней. Две позиции предполагают, что соискатели должны иметь опыт военной разведки, а по всем вакансиям — победители пройдут правительственную проверку для получения допуска к секретной информации.«Отобранный соискатель обязан читать, анализировать и создавать наброски общения на региональные и идеологические темы в определенных иностранных сегментах медиапространства. Аналитик должен следить за определенными региональными темами и черпать информацию из доступных источников. Он будет анализировать заявления в СМИ и посты в соцсетях, чтобы определять тенденции и ключевых лидеров мнений. Возможно, аналитик будет участвовать в планировании операций», — говорится в описании вакансий. В Colsa corporation подчеркивают, что предпочтение будет отдаваться тем, кто, кроме опыта работы в соцсетях и знаний языка, прошел проверку в Минобороны США. Место работы — Тампа, где находится один из офисов американской корпорации и штаб Центрального командования Пентагона. Об уровне зарплат ничего не говорится, только указывается, что работа постоянная и подчас требует круглосуточной загрузки в зависимости от пожеланий заказчика.Кто он? Пентагон. Корпорацию Colsa corporation возглавляет отставной военный Франциско Коллазо, который прослужил в американской армии 30 лет и имеет три государственные награды, в том числе за войну во Вьетнаме. Сама корпорация оказывает информационные и технологические услуги и уже давно является подрядчиком Министерства обороны США. Например, по данным Федерального сайта госзакупок США, до конца июля следующего года Colsa corporation выполняет контракт на $ 302 млн, одной из задач которого является кибер-поддержка Министерства обороны. Также в рамках обязательств корпорация оказывает услуги по проверке безопасности цифровых медиа.В американских СМИ о Colsa corporation писали в начале прошлого года. Тогда агентство Associated Press провело расследование по госпрограмме контр-пропаганды WebOps и выяснило, что операция по противодействию вербовке в ряды террористов в сетях интернета провалилась из-за некомпетентности, коррупции и кумовства. Главным исполнителем программы выступала Colsa corporation, которая обеспечивала Минобороны специализированными компьютерными программами и исполнителями.WebOps предполагала, что арабоязычные аналитики будут определять через социальные сети людей, которые могут попасть под вербовку террористов, и отговорят их от присоединения, например, к запрещенному в России «Исламскому государству». На деле, как писала уже the Chicago Tribune, у нанятых специалистов не хватало опыта контрпропаганды, они не владели на достаточном уровне арабским языком и не понимали ислам в том объеме, чтобы профессионально противостоять вербовке в ИГ. Доходило до того, что в общении с потенциальными рекрутами аналитики не понимали разницы между шиитами и суннитами, не могли общаться на диалектах регионов и даже коверкали арабский язык, вызывая смех в соцсетях. Один из бывших исполнителей рассказал Associated Press, как вместо слова «власти» при неправильном переводе использовали слово «салат» и получился «Палестинский салат». Также бывшие работники проекта рассказали агентству, что полученными данными манипулировали, чтобы создать видимость успешной работы и продлить проекты. «Босс сказал, что отчет должен показывать прогресс, но не сильный — уровень опасности сохраняется. По его словам, это нужно, чтобы продлить финансирование программы», — поделился один из экс-аналитиков.Кроме непрофессионализма, программа стоимостью $ 500 млн также попала под расследование о коррупции. Служба криминальных расследований ВМС США изучала данные о том, что во время тендера офицеров, ответственных за него, будущий подрядчик кормил дорогими обедами, а в самом офисе проекта процветало пьянство.В августе-октябре Colsa corporation объявила о найме военных аналитиков не только для работы в соцсетях с россиянами. Также корпорация ищет специалистов по арабским странам, Ирану, Афганистану, Китаю и, например, Македонии и Болгарии. В этих странах задачи у аналитиков и требования к ним схожие с российскими.«Очевидно, в США хотят быть уверенными, что и в соцсетях мы отделены границей от России», — заметила EADaily болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева, известная расследованиями о поставках болгарского оружия в Сирию и биолабораториях США в Грузии и на Украине. По ее мнению, в Пентагоне сильно удивятся тому, что простые болгары в соцсетях поддерживают Россию и не очень любят НАТО. «Я говорю о реальных людях, а не о ботах или фейковых группах», — добавила Диляна Гайтанджиева.Вашингтон уже давно пытается влиять на мнения россиян, а свои попытки США активизировали с 2014 года — после «майдана» на Украине. Например, в 2016 году на базе офиса «Радио Свобода» в Праге появился цифровой медиадепартамент DIGIM. На него выделили $ 15,6 млн. Задача медиадепартамента — «противостоять дезинформации в российской медиасфере посредством различных соцмедиаплатформ»: Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и «Одноклассники». В 160-страничной заявке на финансирование в Конгресс России был посвящен целый раздел. Он назывался «Противодействие реваншистской России».В то же время, например, появился и крымский проект украинской службы «Радио Свобода» — «Крым. Реалии». Он рассказывает о жизни «оккупированного» полуострова на трех языках — русском, украинском и крымско-татарском, и представлен во всех соцсетях. По данным SimilarWeb, средняя посещаемость сайта составила за последние полгода чуть более 16 тыс. человек в сутки. 71% заходов — из Украины, к которой международный портал интернет-статистики относит и полуостров. 12% посещений обеспечили соцсети.В этом и следующем годах американский государственный Совет управляющих по вопросам вещания (BBG), в который входят «Радио Свобода» и «Голос Америки», продолжает развивать на всех медиаплатформах телепроект «Настоящее время» (Current Time TV).«В феврале 2017 года „Радио Свобода“ запустила Current Time TV и цифровую сеть, обеспечивая русскоговорящих людей доступом к сбалансированной, точной, тематической и правдивой информацией. Также у них появилась возможность проверять дезинформацию, которую распространяют в регионе. „Радио Свобода“ совместно с „Голосом Америки“ обеспечивает зрителей главными новостями и событиями, о которых или не сообщается или они подаются в пропагандистском ключе», — говорится в главе «Альтернатива контролируемым Москвой СМИ» доклада BBG Конгрессу о бюджете организации на 2019 год. В документе также сообщается о том, что идет активное привлечение пользователей соцсетей и в 2017 году видео Current Time TV онлайн и в соцсетях просмотрели 300 млн раз.Из доклада BBG в Конгресс о бюджете на 2019 годВ докладе BBG приводятся данные о том, что в 2016 и 2017 годах средства массовой информации совета смогли достичь аудитории в 4,9% всех взрослых россиян. В этом году планируется достичь уровня в 6%, в следующем — 7%. В 2019 году BBG просит Конгресс выделить на европейское бюро «Радио свобода» $ 91 млн.Насколько данные о российской аудитории соответствуют действительности, сложно сказать. По данным SimilarWeb, средняя посещаемость русскоязычного сайта «Радио Свобода» составила за последние полгода 63 тыс. человек в сутки. Во «Вконтакте» на страницу издания подписаны 62 тыс. человек, а в Facebook — 550 тыс. У «Голоса Америки» на русском языке посещаемость за 6 месяцев достигла 10,7 тыс, а во «Вконтакте» на СМИ подписаны 19 тыс., в Facebook — 589 тыс. У «Настоящего времени» на Youtube подписка составляет 463 тыс. человек.В стратегическом плане BBG до 2022 года говорится, что совет будет использовать модель американского бюро новостей дли информационных изданий по всему миру, которая удачно сработала на Украине, в Латинской Америке, Нигерии, Индонезии и других странах. России при этом в документе отводится немало места. «Глобальные силы, которые изменили предыдущий стратегический план BBG, еще больше военизировали информацию и ухудшили свободу средств массовой информации по всему миру. Ответом будет запуск круглосуточного русскоязычного телевизионного и цифрового канала со специальной командой, которая будет противостоять дезинформации Кремля в интернете и социальных сетях и расскажет правду о российских, американских и глобальных событиях», — говорится в документе. Там подчеркивается, что переход с коротковолновых радиостанций на спутниковое телевидение, FM-радио и в социальные сети ускорят. Также будут использоваться передовые технологии и создана полностью операционная современная динамическая «Модель влияния», с помощью которой можно будет отслеживать эффективность работы и совершенствовать отчетность.Пентагон, как и гражданские власти Америки, не зря проникают в социальные сети. Как отмечают эксперты, в свое время именно через них организовывалась и осуществлялась «Арабская весна» в Египте, а сейчас по темпам увеличения аудитории соцсети значительно обгоняют традиционные средства массовой информации.«Сейчас большинству населения кажется, что та информация, которая есть в соцсетях, — более актуальна и более правдива, — говорил RT президент Фонда информационной демократии Илья Массух. — Социальные медиа убирают барьер между информацией и способом её подачи. В протестах использовался принцип „быстрой коммуникации“ для соцсетей. При организации протестов шла больше не подача правильной, полной и актуальной информации, а именно быстрая коммуникация между группами людей. В этой связи соцсети имеют преимущество перед традиционными СМИ — они легче объединяют и лучше таргетируют информацию». https://eadaily.com/ru/news/2018/10/25/pentagon-idet-v-rossiyskie-socseti – цинкВидимо Доброхотовых и прочей подобной публики не хватает, надо усилить накал ПРАВДЫ.Несколько ранее, аналогичные мероприятия начали осуществляться на Балканах, где учить ПРАВДЕ будут сербов, которые неправильно оценивают агрессию НАТО против Югославии, вражебно настроены к США и не хотят добровольно отказываться от Косово.В целом, конечно ничего нового тут нет – так как ситуация вернулась к состоянию Холодной войны, возрождаются старые подходы к пропаганде с поправкой на развитие социальных медиа и информационных технологий.

Источник: colonelcassad.livejournal.com