7 бессмертных существ на планете, которые переживут нас всех
07:41. 29 октября 2018 Просмотров - 963 Один комментарий Опубликовал: brahman
Всем известно, что каждое живое существо должно умереть. Ведь в мире нет ничего вечного. Однако, как оказалось, это не совсем так. Есть в огромном мире поистине удивительные создания, которым удалось обмануть старуху с косой и обрести вечность. Эти семь бессмертных существ наверняка вызовут удивление, некоторые из них – отвращение, а другие – настоящее восхищение.
Медуза Turnitopsis Nutricula
Она по праву возглавляет список бессмертных существ. Медуза нашла способ обмануть смерть, фактически изменив процесс старения. В случае болезни или какого-либо повреждения, это удивительное существо переходит на свою полипную стадию. В течение трех дней ее клетки возвращаются в более молодое состояние, которое со временем перерастает во взрослую жизнь.
Омары
Десятиногие ракообразные, конечно, могут умереть. Однако старость не станет причиной их смерти. В отличие от множества живых организмов, омары растут и размножаются до тех пор, пока не умрут. Смерть может наступить в случае болезни или намеренного убийства. Удивительный факт: чем больше омар, тем старше его возраст.
Черепаха
Наверняка многих не удивит тот факт, что черепахи живут веками. Однако, как оказалось, эти медлительные создания и вовсе могут быть бессмертными! В ходе множества проведенных исследований выяснилось, что их организм совершенно не изнашивается с течением времени. Поэтому, если черепахе удастся избежать болезней и хищников, она вполне может жить целую вечность.
Плоские черви
Эти жуткие существа также имеют все шансы на вечную жизнь. Плоские черви славятся своей удивительной способностью к регенерации. Если разрезать его на несколько частей (хоть вдоль, хоть поперек), оно образует столько же новых, вполне себе живых существ. Безграничная регенерация относится и к поврежденной ткани, и к самому процессу старения. Такое удивительное явление не могло остаться незамеченным, и сегодня британские ученые начали исследования плоских червей в надежде подарить бессмертие всему человечеству.
Кит
Конечно же, это существо нельзя отнести к бессмертным в полном понимании этого слова. Известно, что киты живут более 70 лет. Однако еще в 1990-х годах учеными на мощном теле млекопитающего были обнаружены шрамы, нанесенные оружием еще в 1800-х годах. Самому старшему обнаруженному киту насчитывалось 211 лет, что опровергло теорию максимального возраста этих существ.
Бактерия Deinococcus radiodurans
Эти организмы могут пережить холод, вакуум, кислоту, обезвоживание и даже радиацию. Книга рекордов Гиннеса утверждает, что бактерия способна противостоять 1,5 миллионам рад гамма-излучения. А это в три тысячи раз больше, чем требуется для убийства человека. Самая сложная бактерия в мире может умереть, но тут же вернется к жизни благодаря своей невероятной реакции на восстановление ДНК.
Тихоходка (Tardigrada)
Этот тип микроскопического беспозвоночного, близкого к членистоногим, был описан еще в 1773 году. Тихоходок практически невозможно убить. В случае опасности эти удивительные существа впадают в состояние анабиоза, которое может длиться годы. В результате этого их метаболизм останавливается, и они становятся неуязвимыми. Известный итальянский физик, наблюдая за тем, как существо выходит из анабиоза длиною в год, назвал это явление “воскрешением из мертвых”.
Источник: nashaplaneta.su
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Надо с ними подружиться;)