Сенсация! В России появятся русские!

Невероятно, но факт: в России наконец официально признают существование русского народа. Или не признают. Противников такой новации довольно много, и до сих пор их усилия по умиротворению национальных меньшинств заканчивались успешно. Возможно, мы рано радуемся, и на этот раз они ещё скажут своё веское слово.

Прежде чем приступить к основной части разговора, я хотел бы сделать одно маленькое, но важное уточнение: сколь бы сомнительным ни казалось нам подобное положение вещей, в целом речь не идет о какой-то систематической дискриминации русских. Нет, гораздо точнее было бы говорить о том, что их просто не замечают. Точнее, их замечают как граждан, как налогоплательщиков (это уж обязательно), как военнообязанных, как избирателей… Но именно как русских их замечать не спешат. Не спешат отмечать их вклад в создание общего государства, их право на изучение национальных традиций, культуры, особенностей. Так уж получилось, что у нас даже полноценной русской кухни почти не осталось, если не считать за таковую салат «Оливье» и торт «Наполеон».

И это, согласитесь, как-то несправедливо. Ну правда, почему? Мы же добрые и вряд ли заслужили такое к себе равнодушие!

Кажется, что-то такое начало доходить и до российских властей. По сведениям газеты «Коммерсантъ», президентский Совет по межнациональным отношениям должен утвердить новую редакцию Стратегии государственной национальной политики. И в ней наконец-то появится упоминание русского народа, а также вспомнят и о «государствообразующей роли русского народа», и о «цивилизационном культурном коде», не нашедших места в предыдущей редакции данного документа.



Российское государство складывалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал русский народ. Объединяет современное российское общество единый культурный (цивилизационный) код, основанный на сохранении и развитии русской культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов России.

Президиум Совета новую редакцию документа уже рассмотрел и утвердил. Теперь его необходимо утвердить, так сказать, в широком составе. И только после этого он будет представлен на подпись президенту, что и должно стать последней точкой в принятии документа.

Наверное, далеко не всем понятно, почему этот вопрос имеет такое значение. Более того, многие скажут, что он вообще никакого значения не имеет – даёшь политическую нацию, и этого вполне достаточно. Но есть, как говорится, нюансы…

Если русский народ не удостоился упоминаний в Конституции России, то национальные меньшинства, имеющие национально-территориальные образования на территории РФ, особо не стесняются и о своих народах в региональных конституциях пишут с удовольствием. А вот существование русских как этнокультурного субъекта, проживающего на определенной территории, официально признано только в четырех документах уровня региональной конституции или устава области (края). Это, наверное, не было бы проблемой, будь федеральное законодательство несколько четче и корректнее к самому большому, государствообразующему народу нашей страны. Но, как видим, ситуация начинает меняться только сейчас…

Русских в России примерно 80%. Много ли это? По меркам Европы, Россия вообще считается моноэтничной страной. Но в 1993 году, когда на штыках и крови была принята ельцинская (действующая) конституция, в которой не нашлось места упоминанию русского народа, русскими в России считали себя 91% населения. За двадцать пять лет нас стало меньше на 11 проц. пунктов. Есть ли тут связь? Это пусть каждый решит для себя сам…

Не вдаваясь в детали национального и государственного строительства, которые шли на протяжении четверти века, отметим главное: любые шаги по нормализации правового поля можно только приветствовать. Тем более, если они касаются такой сложной проблематики, как национальная.

Разумеется, новая редакция Стратегии госнацполитики не ограничивается только тем, что восстанавливает историческую справедливость, признавая роль русского народа. Она является документом стратегического планирования в сфере национальной безопасности и разработана, дословно, «в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности РФ».



…таким образом, национальная политика вписывается в более широкий контекст национальной безопасности страны.

Среди основных вызовов безопасности, в частности, отмечаются:

влияние международного терроризма и экстремизма, распространение радикальных идей, основанных на национальной и религиозной исключительности», возникновение «очагов напряженности в результате переноса на территорию страны идеологии зарубежных региональных конфликтов.

Угрозами названы также

гиперболизация региональных интересов и сепаратизм, в том числе за счет поддержки из-за рубежа», незаконная миграция и несовершенство системы адаптации мигрантов, формирование замкнутых этнических анклавов, социальное и имущественное неравенство, региональная экономическая дифференциация, последствия межэтнических конфликтов и споров в регионах РФ, отток русского населения из регионов Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

В сравнении с первой (действующей) редакцией данной Стратегии, принятой в 2012 году, новый документ, по отзывам разработчиков и экспертов, стал более компактным, в нем лучше учтены происходящие в обществе и в мире изменения. Также актуализация коснулась и некоторых исторических вех недавнего времени, в частности, присоединения Крыма.



Значимым событием для развития межнациональных отношений и укрепления общероссийской гражданской идентичности стало воссоединение Крыма с Россией. Патриотический подъем наряду с реализацией мер государственной национальной политики, активизацией участия структур гражданского общества в гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений существенно снизили риски и угрозы возникновения межнациональных конфликтов.

Конечно, можно спорить о том, действительно ли так уж снизился риск возникновения межнациональных конфликтов, но стремление акцентировать российскую принадлежность Крыма можно назвать очень похвальным.

Однако, как говорится, не говорим «гоп». В Федеральном агентстве по делам национальностей, которое и занималось разработкой данного документа, подчеркнули, что данная версия документа не является окончательной, и анализировать сам документ можно будет только после того, как он будет подписан президентом.

Источник: topwar.ru