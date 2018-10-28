Сенсация! В России появятся русские!
Невероятно, но факт: в России наконец официально признают существование русского народа. Или не признают. Противников такой новации довольно много, и до сих пор их усилия по умиротворению национальных меньшинств заканчивались успешно. Возможно, мы рано радуемся, и на этот раз они ещё скажут своё веское слово.
Прежде чем приступить к основной части разговора, я хотел бы сделать одно маленькое, но важное уточнение: сколь бы сомнительным ни казалось нам подобное положение вещей, в целом речь не идет о какой-то систематической дискриминации русских. Нет, гораздо точнее было бы говорить о том, что их просто не замечают. Точнее, их замечают как граждан, как налогоплательщиков (это уж обязательно), как военнообязанных, как избирателей… Но именно как русских их замечать не спешат. Не спешат отмечать их вклад в создание общего государства, их право на изучение национальных традиций, культуры, особенностей. Так уж получилось, что у нас даже полноценной русской кухни почти не осталось, если не считать за таковую салат «Оливье» и торт «Наполеон».
И это, согласитесь, как-то несправедливо. Ну правда, почему? Мы же добрые и вряд ли заслужили такое к себе равнодушие!
Кажется, что-то такое начало доходить и до российских властей. По сведениям газеты «Коммерсантъ», президентский Совет по межнациональным отношениям должен утвердить новую редакцию Стратегии государственной национальной политики. И в ней наконец-то появится упоминание русского народа, а также вспомнят и о «государствообразующей роли русского народа», и о «цивилизационном культурном коде», не нашедших места в предыдущей редакции данного документа.
Президиум Совета новую редакцию документа уже рассмотрел и утвердил. Теперь его необходимо утвердить, так сказать, в широком составе. И только после этого он будет представлен на подпись президенту, что и должно стать последней точкой в принятии документа.
Наверное, далеко не всем понятно, почему этот вопрос имеет такое значение. Более того, многие скажут, что он вообще никакого значения не имеет – даёшь политическую нацию, и этого вполне достаточно. Но есть, как говорится, нюансы…
Если русский народ не удостоился упоминаний в Конституции России, то национальные меньшинства, имеющие национально-территориальные образования на территории РФ, особо не стесняются и о своих народах в региональных конституциях пишут с удовольствием. А вот существование русских как этнокультурного субъекта, проживающего на определенной территории, официально признано только в четырех документах уровня региональной конституции или устава области (края). Это, наверное, не было бы проблемой, будь федеральное законодательство несколько четче и корректнее к самому большому, государствообразующему народу нашей страны. Но, как видим, ситуация начинает меняться только сейчас…
Русских в России примерно 80%. Много ли это? По меркам Европы, Россия вообще считается моноэтничной страной. Но в 1993 году, когда на штыках и крови была принята ельцинская (действующая) конституция, в которой не нашлось места упоминанию русского народа, русскими в России считали себя 91% населения. За двадцать пять лет нас стало меньше на 11 проц. пунктов. Есть ли тут связь? Это пусть каждый решит для себя сам…
Не вдаваясь в детали национального и государственного строительства, которые шли на протяжении четверти века, отметим главное: любые шаги по нормализации правового поля можно только приветствовать. Тем более, если они касаются такой сложной проблематики, как национальная.
Разумеется, новая редакция Стратегии госнацполитики не ограничивается только тем, что восстанавливает историческую справедливость, признавая роль русского народа. Она является документом стратегического планирования в сфере национальной безопасности и разработана, дословно, «в целях обеспечения интересов государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности РФ».
Среди основных вызовов безопасности, в частности, отмечаются:
Угрозами названы также
В сравнении с первой (действующей) редакцией данной Стратегии, принятой в 2012 году, новый документ, по отзывам разработчиков и экспертов, стал более компактным, в нем лучше учтены происходящие в обществе и в мире изменения. Также актуализация коснулась и некоторых исторических вех недавнего времени, в частности, присоединения Крыма.
Конечно, можно спорить о том, действительно ли так уж снизился риск возникновения межнациональных конфликтов, но стремление акцентировать российскую принадлежность Крыма можно назвать очень похвальным.
Однако, как говорится, не говорим «гоп». В Федеральном агентстве по делам национальностей, которое и занималось разработкой данного документа, подчеркнули, что данная версия документа не является окончательной, и анализировать сам документ можно будет только после того, как он будет подписан президентом.
Источник: topwar.ru
loading...
О русских вспоминают только тогда, когда надо кого-то защитить за их счёт.
loading...
“Президентский Совет по межнациональным отношениям должен утвердить новую редакцию Стратегии государственной национальной политики. И в ней наконец-то появится упоминание русского народа, а также вспомнят и о «государствообразующей роли русского народа», и о «цивилизационном культурном коде», не нашедших места в предыдущей редакции данного документа.”
Не верьте данайцам дары приносящих (изречение из поэмы Гомера “Илиада”).
Вся либерастско-кремлевская политика изначально замешена на прямой лжи и откровенной русофобии.Не забудем и о том, как путин высказывался о русской государственнообразующей нации и русских национал-патриотах. Что можно ожидать от того, кто плотно окружен иудокагальными религиозными и идеологическими “советниками” ( они и есть “Президентский Совет по межнациональным отношениям”) и последовательно проводящего в жизнь их установки. Говоря тем же библейским языком: “Что может быть доброго из Назарета?”. Все те же выверты и перевыверты под сионоиудейскую сурдинку.
loading...
Если вспомнили о русских значит скоро война,и кагалу нужно обоснование для того чтобы заставить русских воевать,типа “ты же русский вот и воюй за РФию при чем здесь евреи”.
loading...
Ну да, евреи бывают первыми при дележе пирога.
loading...
Извиняюсь, ошибка.
Ставлю плюс.
loading...
Но “в истории” запечатлелся минус. (
loading...
Не знаю русский я или нет, но воевать точно не пойду, пусть к стенке ставят или бежать…
loading...
Где же ты , родной, в Илиаде у Гомера про данайцев-то с их дарами нашёл? Это совсем из другой книжечки- сказочки, дружок!
loading...
А из какой книги и кто автор этой фразы ? Приписывают жрецу Лаокоону.
“Энеида ” – Вергилия . “Илиада”, “Одиссей” – Гомера ( само его существование под вопросом )
Но Вергилий жил на семь веков позже Гомера, то его считают скорее всего “перепевшим” сию фразу.
Единого мнения нет.
К какому произведению относите вы ?
loading...
Вы сами ответили на вопрос, откуда эта, ставшая крылатой, латинская фраза.
loading...
Надо вообще ликвидировать, например, искусственное образование
Еврейский автономный округ на Дальнем Востоке, где почти уже нет евреев и он уже неактуален, так-как есть государство Израиль.
loading...
Ликвидировать надо в первую очередь уродливую форму федеративного деления страны, разделяющие наши регионы и жителей страны по национально-административному признаку. Сравните субсидии для Чечне и для Ивановской области. Как говорится (по конституции или антиконституции) – все регионы равны, но есть регионы (субъекты) ровнее. Вот это и есть федерализм.
loading...
Русские – это не славяне. Сегодня славян называют «русскими», но это кривда. Понятие «русские» ввёл лже-Петр I (для других дел), хотя в Российской империи были: малороссы, великороссы, белороссы, поляки, финны – это славяне, граждане Российской империи. Все остальные народы назывались русскими подданными Российской империи, поэтому были: русские башкиры, русские татары, русские удмурты, русские якуты, русские чукчи, русские евреи. А большевики принадлежность перевели на славян, стали великороссов записывать русскими. Т.е. «русский» – это прилагательная форма, те которые попросили защиты у великороссов (Великой Руси), встали под покровительство Российской короны. А в ХХ веке большевики ввели «русский» как национальность, потому что слово «великоросс» им поперёк глотки… Русский – (Русь+Скит), т.е. человек со скита Руси. Русский – это прилагательное, а не национальность. Можно сказать: русский грузин, т.е. живущий в ските Руси и находящийся под покровительством Русов (в Российской империи многие народы входили в её состав и служили под ее флагом). Ядром Российской державы является Великая Русь, народ которой называют великороссами, т.е. русскими. Народ Белой Руси называют белороссами или белорусами, а народ Украины (южной окраины России) – Малой Руси, называют малороссами или украинцами. Ныне твари, реализуя свой лозунг: “Разделяй и властвуй”, стараются разъединить народы России с целью их закабаления и уничтожения.
loading...
Небольшая поправочка: финны – не славяне.
loading...
Сколько же мусору в твоей голове…Систематизировать не пробовал? Или нормальные книги почитать?…
loading...
До русских были Русы. Вот и вся разница. Вы пошли по американскому пути: афроамериканец, латиноамериканец и т.д. Русских евреев не существует, они так не считают. Генерал Рохлин был чисто русским, отстаивая государственность России, несмотря на еврейское происхождение. А вот генерал Ивашов имеет непонятную “советскую национальность”, отстаивая интересы нацменьшинств, которые , благодаря политике КПСС составляют большинство в органах власти России. Поэтому их нельзя считать нацменьшинствами.
loading...
Я говорю- РУССКИЙ ПО КРОВИ И ПО ДУХУ.
А славяне – потомки своих богов. Подчеркну- потомки ( дети). Так говорят ВЕДЫ!
loading...
Попытка подорвать мирное строительство государственности в России всегда и во все времена (за последние 27 лет правления либерастно- демократического правительства , навязанного алкоголиком Беней Ельциным) исходили , в основном, из мусульманских регионов Кавказа и Средней Азии. Эти депрессивные и отсталые субъекты федерации (Татарстан тут не берём, многие татары более русские и более патриоты, чем некоторые “гайдаровские выкормыши” в аппарате Дмитрия Айфоновича)или бывшие экономически-паразитические республики СССР постоянно пытаются вымолить себе преференции под видом нацменьшинств или пострадавших от “русской экспансии” … Если не выпустить пар и не признать государственно образующую роль русского народа, то в свете последних событий ( пенсионная реформа, повышение налогов,публичные заявления и поведение недалёких чиновников типа – Греф, Кадыров, Хлапонин, да и сам Дмитрий Айфонович перлов понавыдовал похлеще Черномырдина)может произойти обострение внутренней ситуации. Просто пора русскому народу объединяться на бытовом уровне и требовать свои законные вековые права, а не быть как “забитый ванька-алкоголик и терпила”. Так ведь нас выставляют некоторые “братские народы” из категории национальных меньшинств. Хотя может и “национальных дармоедов”, как сказать….
loading...
Жора молодец . Не в бровь , а в глаз . Значит скоро будет заварушка и нужно всем как один Русичам подняться и защитить кагал кремлёвский .
loading...
Если русский народ не удостоился упоминаний в Конституции России–вопрос на засыпку. а кто написал именно эту конституцию? Конечно, многие власть предержащие почувствовали приближение мировой войны! А их нажитые непосильным трудом богатства кто то должен защищать. Боятся что когда начнётся, то очень многие россияне рассосутся по своим историческим родинам, ну так уже было не раз. Вот по тому через аж через 27 лет о существовании русского народа.
loading...
“А кто написал эту конституцию”. Эту Конституцию, как и Конституцию Украины написали в Вашингтоне, согласно резолюции Конгресса США под №120.
loading...
Всегда и всем нужно помнить, что русские являются государствообразующей национальностью, а Россия является государствообразующей республикой.
loading...
Всегда и всем нужно помнить, что русские являются государствообразующей национальностью.
Именно так.
Но Россия – не республика, Россия – это Держава.
loading...
Ошибаетесь!
Если Россия имеет республиканскую форму правления, она является одной из республик, но государствообразующей.
loading...
Приведите пожалуйста название!
Список субъектов Российской Федерации (по состоянию на 1 октября 2018 года)
Республики административный центр
1.Адыгея
Майкоп
2.Алтай
Горно-Алтайск
3.Башкортостан
Уфа
4.Бурятия
Улан-Удэ
5.Дагестан
Махачкала
6.Ингушетия
Магас
7.Кабардино-Балкария
Нальчик
8.Калмыкия
Элиста
9.Карачаево-Черкесия
Черкесск
10.Карелия
Петрозаводск
11.Коми
Сыктывкар
12.Крым
Симферополь
13.Марий Эл
Йошкар-Ола
14.Мордовия
Саранск
15.Саха (Якутия)
Якутск
16.Северная Осетия-Алания
Владикавказ
17.Татарстан
Казань
18.Тыва (Тува)
Кызыл
19.Удмуртия
Ижевск
20.Хакасия
Абакан
21.Чечня
Грозный
22.Чувашия
Чебоксары
loading...
Ну зашибись! РСФСР раздербанили на республики, а Руси то что осталось?
loading...
…думаю,что Русь осталась в каждой из вышеназванных республик. Без Руси эти республика ничего не стоят. Достаточно обратить внимание, что народы средней Азии, чтобы не впасть в полную дикость – ищут поддержки у США…
loading...
Где, в этой гребанной конституции, сказано о русской республике в России? “Республик” и “автономий” не в России, а в так называемой “российской федерации”, навалом, а вот русские люди на своей родной земле, о русской “республике” и слыхом не слыхивали. Края и области – да, но это не “республики”, а всего лишь административные территории РФ, безо всякого национально-административного статуса.
loading...
Калужская,Тверская,Владимирская Тамбовская,Воронежская,Ленинградская,Псковская,Свердловская и т д области и есть русская республика
loading...
Что такое область? Область – это часть государственной территории, которая имеет собственные границы. … А что такое РЕСПУБЛИКА (лат. res/publica от res – дело, publicus – общественный) – форма государственного правления, при которой все высшие органы власти либо избираются, либо формируются общенациональными представительными учреждениями (парламентами), а граждане обладают личными и политическими правами. В настоящее время из 190 государств мира более 140 являются Р. В рамках республиканской формы правления принято различать президентскую республику, парламентскую республику и республику смешанного типа
loading...
В том то и вся беда! Государства Россия де-юро нет, а есть Российская Федерация! В которою входит 85 субъектов Российской Федерации. Но вот федерация кого с кем? Бурятия с Дагестаном или Удмуртии с .Калмыкией? Получается 22 только республики и Области и Края! Область или Край ну никак не могут быть равными юридически Республике! По тому что наши законы не работают в случае столкновения с международным правом. Когда писали эту Конституцию Российской Федерации и специально в ней заложили мины. Отсутствие русских как нации! Отсутствие юридических прав на территорию! Нет нации, нет права на самоопределение! Нет права на территорию! Юридически благодаря такой вот конституции русский народ лишили всех прав, оставив только обязанности! Это не национализм это констатация факта!
loading...
Эта абсолютная антинациональная антирусская и антиконституционная конституция. Все нацменьшинства там получили юридический статус и были подняты вверх, а русский народ был просто вычеркнут на своей родной земле, этими самыми “мудрецами”.
loading...
Для славян демократия не подходит ни коим образом. При ней неизбежно меньшинство (лица библейской национальности) будет править беЗправным большинством… Никакой социализм, с его ненавистью к свободе личности и частной собственности, никакая демократия, с её вседозволенностью для нелюдей, криминала и дегенератов, и тем более либерализм, с его уродливой идеей глобализации и свободного от Народа рынка к хорошему не приведут. Это доказано веками истории.
Русам нужен свой Русский путь. И он у нас есть, называется КОПНОЕ ПРАВО
Полноправными Гражданами России не должны быть любые люди. Это звание надо заслужить делами и знаниями. Точно так же, как нельзя стать специалистом в любой области жизни. Этому надо учиться и делами доказать свою способность быть Гражданином.
Потому что Гражданин это УПРАВЛЯЮЩИЙ своей Державой, областью, городом и районом. Даже для управления любым механизмом нужны специальные знания. Дурак за рулем трактора это страшно. А идиот, управляющий жизнями своих семей и иных неграждан, ещё страшней.
Копное право определяет, кто имеет право голоса. Хотя в современных условиях это можно несколько модифицировать, не меняя однако принципа. Но все детали можно решать только на всенародном референдуме.
Хотя главное можно сказать сразу. Гражданином может быть только представитель КОРЕННЫХ (не пришлых) народов России, имеющий образование не ниже установленного уровня, постоянно проживающий в России, не имеющий финансирования из-за границы, имеющий семью и детей, не имеющий алкогольной, наркозависимости, и психических болезней. Не имеющий криминального прошлого в течение определенного количества лет и ставящий благо Народа и Державы выше ЛЮБЫХ религиозных или идеологических убеждений. Пришлые – это те, кто имеет свои государства за пределами России. И их, в случае необходимости, принимать на госслужбу только на 4-5 ролях.
loading...
Интересно вы рассуждаете. Ну а как:”Безумству храбрых поём мы песни”? или “пьяница проспится – в дело пригодится”? Психических заболеваний вообще не существует. Психиатрия есть, а определение “психики” нет. Это совсем другой разговор. Но, я не об этом хотел сказать. Считаю единственно верным строем для России – национал-социализм. Существ жидовских лишить избирательного права, а также права преподавать и управлять. И вернуть для них черту оседлости.
loading...
Хозяин – барин… Думай… А нацизм придумали сионисты для создания государства израиль…
loading...
Брахман!
Почему не работают “+” и “-”?
loading...
Что вы делаете, что по вашему мнению должно произойти, что происходит в действительности?
loading...
Странный вопрос. Хотел некоторых поддержать, кое-кого осудить. Но при нажатии на соответствующую кнопку система не реагирует. Сейчас 15.30 мск, а воз и ныне там.
loading...
работают.
loading...
Вся Россия – это Русь, что в Башкирии нет русских или в Мордовии? Так докатимся, что русских скоро будут притеснять в “республиках”. А татары дань платить заставят.
loading...
Принижение русского народа началось сразу же после захвата власти в нашей стране жидобольшевиками.
Мало того, что главные деятели большевизма глумливо и издевательски высказывалмсь по отношению к нашему государственнодержавному народу, они еще и располосовали единое тело Государства Российского на многочисленные искусственно ими созданные республики и автономии. Тем самым, посеяв “зубы дракона” на нашей земле, проросшие в 1991 году.
А вот и высказывания о русском народе главных русофобов и ненавистников России:
Ленин: Самая “знаменитая” и “крылатая ” его фраза: “А на Россию мне наплевать, я большевик…” , была зафиксирована в разговоре Ленина с Бонч-Бруевичем советским дипломатом Г.Соломоном в его книге “Среди красных вождей” (с.15).
Но и другие пассажи и высказывания “вождя мирового пролетариата”, ничуть не уступают по своей антирусской, антинациональной направленности:
- “пусть 90% русского народа умрет, но 10% доживет до мировой революции”…
- “русский народ велик, как может быть велик держиморда, угнетающий другие народы”…
- “русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями…”
– ” Русь!.. Сгнила?.. Умерла?..Подохла?.. Что же!.. Вечная память тебе.”
– ” русские – тютя, рохля, ленивы…”
– ” русская интеллигенция не мозг нации, а *****…”
– “партия не пансион для благородных девиц. Иной мерзавец может быть для нас именно тем и полезен, что он – мерзавец”…
– все нравственно, что идет на пользу большевиков”…
- “раздайте русским дуракам работу…”
– “давить Русь и великорусскую шваль…”
– ” В политике нет нравственности, а есть целесобразность.”
– “У нас нет национальной власти, у нас власть интернациональная”.
А его соратник, друг и сожитель – товарищ Троцкий, вторил ему еще хлеще:
– “Это русское *****, надо столкнуть лбами…”
– “Камня на камне не оставить от России и русского хлама…”
И наконец “классическое”: – в обращении к своим оппонентам по 3-му Интернационалу:
– “О каких русских вы говорите? Я таких не знаю…”
loading...
Приведите факты притеснения русских в годы советской власти. Все народы были равны.
loading...
Приведите факты притеснения русских в годы советской власти. Все народы были равны.
Факт этого юридического и фактического, мягко выражаясь “притеснения” – это сама советская конституция, при которой, русский человек на своей родной земле, оказывается лишним на Украине или в Северном Казахстане, а сегодня и в Чечне и в других “республиканских автономиях”. По факту.
loading...
Лжете. Даже в застойную эпоху брежнева 160 миллионов советских людей получили беЗплатное жилье, надо было только честно отработать 3 года, при этом получая зплату.
И любого либерастного пропагандона можно заткнуть тем, что сегодня руских людей загоняют в ипотечное рабство
loading...
Нет, лжете себе Вы сами. Здесь речь идет о корнях государственной русофобии при большевистском режиме Ленина-Троцкого, а не о позднесоветском времени. А главное, о практическом внутренегосударственном территориальном и национально-административном разделение России, произведенного ими в начале 20-х годов и способствующем отделению от нашей страны огромных исконно русских территорий в 1991 году.
loading...
Лжёте! Мои одноклассники, 1970 года выпуска, всю жизнь проработавшие на одном предприятии так и не дождались своей очереди на квартиру. Но это совсем не говорит о том, что мне милее сегодняшний бардак в стране.
loading...
Добавлю, в Сталинском СССР народы были не только равны, но Русский Народ был назван Сталиным государствообразующим, что отражало реальную действительность.
loading...
Только вот некоторые товарищи тут настольгирующие по прошлому, так и не понимают, что именно всё что произошло, это и есть последствия того что было заложено большевиками при создании ими, на ими же разрушенной Державы…..
loading...
А до этого было заложено царями-феодалами, по которым Вы ностальгируете, вот и результат.
loading...
В учебниках Вам не напишут, что Фамилия была такая как Цари… “Фальсификация истории: костюмированный бал в Зимнем Дворце Санкт-Петербурга 1903 года.”
http://cat-779.livejournal.com/300674.html?nojs=1
loading...
У автора поста с фантазией неплохо, но с логикой как-то не очень. Как это возможно – сфотографировать костюмированный бал после 2-й мировой при участии Николая Второго и всей придворной знати? Они что, депортировались из 1903-го в 1945-й год с помощью машины времени?
loading...
Именно так. И главными вдохновителями и “созидателями” этого внутренегосударственного национально-административного территориального раздрая, были Ленин и Троцкий – кровавые и бешеные русофобы. Этого никогда нельзя забывать.
loading...
Федерализация пришла с Бухариным после отравления Ленина. У В. И. Ленина была Советская Республика без всяких федераций. “Фельштинский пишет, что Сталин уже в 1922 г вынес смертный приговор не только Ленину но и Троцкому” http://lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/f4.txt
Поколению ЕГЭ: задумайтесь, почему “хорошие историки” так плохо пишут и о Ленине и о Троцком.
loading...
Ты Ленина, клоун , лучше не трогай. Тебе до него как до Киева раком ползти… Сталина вроде тоже “кривдой-правдой” мазали не одно десятилетие. А сейчас вон оно как, народ сам стал его образ очищать от скверны. А высказываний и в разные периоды каждый из нас выдавал не мало. Ты что ли в жизни никого матом не крыл? Или ты святой? Так что рот закрыл, пжлста.
loading...
… А тебе, как таракану до короны. Не прикидывайся шутом гороховым. Сам прекрасно знаешь как твой жид Ульянов-Бланк ненавидел и Россию, и русский народ. Тебе мало его открыто издевательских высказываний в адрес нашего народа и мало тебе, сколько эта просионская нелюдь угробила наших предков. Нет, такой как ты, не может быть русским человеком, если почитаешь этого патологического палача и кровавого русофоба.
loading...
Оказывается Ким Климов ярый последовательность Гебельса.Продолжай дальше.Флаг тебе в руки.
loading...
Ким – русский патриот и не забывает о том, что творила на нашей земле жидовское племя. А вот у тебя флаг, точно не русский. Голубой.
loading...
Извините а флаг какой? Казахстана или вашего любимого пиндостана?
loading...
Научились бы для начала правильно писать слово ностальгия.
loading...
А Вам не стоит ностальгизировать по большевизму, если считаете себя русским человеком. Именно большевизм расколол народы России на местечковые национально-автономные “республики” и АО, породив тем самым, благодатную почву для выращивания местной национально-местечковой “элиты” , религиозные и сепаратистские поползновения. Сегодня Чечня и Татария, – это уже государства в государстве, живущие уже по своим законам и конституциям. И плевать они хотели на конституцию РФ. И эти, фактически узаконенные конституционно-сепаратистские тенденции, ведут к прямому распаду государства и территориальной целостности страны. Мало нам было 1991 года.
loading...
С ним не спорь и не отвечай его номер Satana666 и этим всё сказано!
loading...
По большому счёту была имитация типа единства.
loading...
На всякий случай решили дать послабление русскому народу. Но, думаю, те, кто “исключил” русских из России, так просто не сдадутся. Сейчас в президентский совет набегут наиболее активные и крикливые “граждане мира” и внесут свои поправки, которые вывернут всё наизнанку.
loading...
Согласен с Вашим комментарием!
loading...
Возможно , подведу итог : Нация-первична , а государство-вторично. А народы могут быть( и есть) без государства. Поэтому должно быть РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО без чужих вероучений и именно государствообразующим. Отдельные страны идут к этому. Большое значение на этом пути имеет мононация ( так быстрее). Чего боятся картавые “души”.
loading...
Ответ в видео (15 минут) Виртуальная РФ…
Русские получили паспорт РФ, но не гражданство, то есть Вид на жительство. Смотреть всем!
https://www.youtube.com/watch?v=n4XPVwrFr7Y
loading...
В якобы отделившихся от СССР псевдогосударствах тоже самое.
loading...
Да, вот этот путь для нашей Родины, единственный и верный. Без жидобольшевизма и жидолиберализма.
loading...
Мы не русские , а Русы.
loading...
Мы говорим “Россия”, “Граждланин России”, а в аусвайсах напечатано “Российская Федерация”. РФ (ГО-
государственное образование, а не федеральное государство), ассиметричная, смешанная федерация с “некоторой”??? политической независимостью…, в т. ч. частично признаёт законодательство СССР.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик. РСФСР – Российская Советская Социалистическая Федеративная Республика.
Веб Рассказ С просторов Интернета:
“Я думал, что демократия – это власть народа, но товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского народа.”
Иосиф Виссарионович СТАЛИН.
“Демократия в современном мире В наше время демократические государства являются государствами представительной демократии. В них народная воля, в отличие от античного общества, выражается через избираемых представителей (депутатов) в парламенте или органах местного самоуправления. Представительная демократия делает возможным народное управление крупным государством с большой территорией и населением. Однако во всех формах современной демократии встречаются элементы прямой демократии, в качестве референдумов, прямых президентских выборов, плебисцитов.”
Источник: http://histerl.ru/slovar/demokratiya.htm
“Определение федерации и сопутствующие ей понятия Федерация – это форма государственного устройства, представляющая собой объединение отдельных государственных единиц (субъектов федерации) в целостную структуру. При этом каждое из входящих в ее состав государственных образований одновременно имеет некоторую политическую независимость от центра и подчиняется единым федеральным нормам. Противоположным федерации понятием является унитарное государство. Под ним подразумевают такое государство, которое разделено на административно-территориальные части, не имеющие политической и юридической самостоятельности. Федерацию не нужно путать с конфедерацией. Она, в отличие от первой, объединяет целые независимые государства.”
Источник: http://histerl.ru/slovar/federaciya.htm
Федерация -сложное (постоянно совершенствуется заинтересованной стороной-учредителями федерации, в т. ч. МВФ) понятие…
https://investments.academic.ru/1498/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F