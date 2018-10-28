Послание комсомольцев 1968-го года
10:13. 28 октября 2018 Просмотров - 755 Один комментарий Опубликовал: brahman
В Волгограде из памятника Островского в означенную дату извлекли капсулу времени с посланием комсомольцев 1968-го года комсомоальцам XXI века.
Всем комсомольцам 21-го века. Слушайте нас. Это мы говорим — комсомольцы 1968 года.
Будущие комсомольцы! Дорогие наши юные друзья! Наша комсомольская юность полна славными трудовыми делами. Особенно памятными страницами в нашей комсомольской жизни было празднование 50-летия Всесоюзного Ленинского комсомола.
Основные обязательства, которые мы взяли в честь этого юбилея, были выполнены. В честь этих заданий комсомольцы работали добросовестно, с огоньком. Для того, чтобы построить памятник Николаю Островскому, ребята летом работали на прополке овощей. В школе к этому юбилею переоборудован комсомольский зал.
Сейчас мирное время. Но комсомольцы идут в авангарде всей молодежи. Они на трудовых фронтах, а это не легче. Комсомольцы и нынче идут, крепко взявшись за руки. Только теперь это не тесная кучка, а многомиллионная армия. Мы гордимся тем, что живем во время развернутого строительства коммунизма.
Вы не должны жалеть о том, что родились позже. Вы будете продолжать освоение космоса. У вас будет много трудовых побед. И пусть всегда и всюду вам светит негасимый огонь лампочки Ильича. И вы должны зажечь ее еще ярче!
Будьте готовы и вы встать на защиту следующего поколения. Если случится, что на нашу родную землю обрушится война, вы не позвольте Знамени Победы упасть. Докажите всем врагам, что Советский Союз, наша страна, стоял и будет стоять прочно на Земле.
Мы вам завещаем высоко держать знамя Ленина. Свято чтить память тех, кто не дожил до этих светлых времен.
Желаем будущему поколению комсомольцев, молодежи 20-х годов 21 века, не уронить славу и честь отцов наших и дедов. Любите свою школу, ведь именно с любви к родной школе начинается любовь к Родине.
Если в сердце твоем молодом комсомольский горит огонек,
Вместе с нами снами иди! Ждет тебя впереди радость трудовых дорог!
О том, как открывали https://v1.ru/text/gorod/65552501/
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Хорошие были времена, но партийные функционеры, жлобы и жиды
все испортили, продали и предали Советский Союз и советскую молодежь.
Извратили и погубили КПСС, идеи великого Ленина.