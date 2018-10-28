Послание комсомольцев 1968-го года

В Волгограде из памятника Островского в означенную дату извлекли капсулу времени с посланием комсомольцев 1968-го года комсомоальцам XXI века.Всем комсомольцам 21-го века. Слушайте нас. Это мы говорим — комсомольцы 1968 года.

Источник: colonelcassad.livejournal.com