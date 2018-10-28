Почему армейские генералы работают в корпорациях (Познавательное ТВ, Денис Соколов)
Денис Соколов: Военные генералы в корпорациях. Бизнес – это война всех против всех. Кто умеет одерживать победу в том числе и силовым методом, тот станет успешным в бизнесе.
Отрывки из книги Дениса Соколова “Чёрные буйволы бизнеса”.
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Другие фрагменты из книги: https://www.youtube.com/playlist?list…
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Источник: www.youtube.com
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