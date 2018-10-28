Главная » Видео, Вооруженные силы, Мировоззрение, Экономика

Почему армейские генералы работают в корпорациях (Познавательное ТВ, Денис Соколов)

19:38. 28 октября 2018 Просмотров - 338 2 коммент. Опубликовал:

Денис Соколов: Военные генералы в корпорациях. Бизнес – это война всех против всех. Кто умеет одерживать победу в том числе и силовым методом, тот станет успешным в бизнесе.
Отрывки из книги Дениса Соколова “Чёрные буйволы бизнеса”.
Приобрести книгу: https://konzeptual.ru/sokolov-denis-c…
Другие фрагменты из книги: https://www.youtube.com/playlist?list…

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
109068
...... Молчу, молчу. А почему, собственно, Лондон? Да ...Волковой с добавлением результатов работ Дж. Глаттфельдера, снабжённые...и её «дочками» корпорациями вызвана соображениями, связанными с..., позволяющее даже не армейскому генералу, а начальнику спецслужбы ...
ПРОЦЕССЫ, которые нам нужно ЗНАТЬ
...... Молчу, молчу. А почему, собственно, Лондон? Да ...Волковой с добавлением результатов работ Дж. Глаттфельдера, снабжённые...и её «дочками» корпорациями вызвана соображениями, связанными с..., позволяющее даже не армейскому генералу, а начальнику спецслужбы ...
Компании которые помогали нацистам
... осуществляет американская автомобильная корпорация «Дженерал моторс», ... компаний, использовать для работы еврейских «сотрудников». (Источник...или особый разговор, почему европейцы так охотно...сорт. После того как армейские генералы «пожаловались» Гитлеру, ...
Бэкграунд, выпуск-261 за 16 июня 2012
...он возглавляет так называемую корпорацию «Роснано», которая настолько ...другие люди, поскольку армейские генералы, особенно нынешнего российского ...выполнение этой поистине титанической работы. И, похоже,...не приходилось.Почему так происходит? Почему Одесская ...
«Разговор на важные темы» - Не стыковки истории (часть вторая)
...России. Именно им - Армейским - и принадлежали Петербург...государство СССР? Сколько работать придется? И ... Понятовских, Ваза - Корпорации Офицеров Генерального Штаба с ...Армией Конде, Белых Генералов. Казаки опомнились, ...Спросите у РПЦ почему вся история России...
Полный список всех военных преступлений США
...США Мэдисон приказал генералу Джорджу Мэтьюсу оккупировать... Т. Джонс почему-то возомнил, что... соседнего Гондураса. Армейское командование, подкупленное ...при правительстве официально работало 88 специалистов ... деятельность транснациональных корпораций и ввел...

2 коммент.»

  • 13341 11517
    Вячеслав 28 октября 2018 в 20:30 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    a WordPress rating system

    У нас нет учёных – у нас есть профессоры, у нас нет учителей – у нас есть преподаватели, у нас нет полководцев – у нас есть военачальники… У нас нет правителей – у нас есть президенты, …

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>