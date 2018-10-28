Перспективный боевой вертолет

В зарубежной прессе появилась утечка о перспективном боевом вертолете, который разрабатывает конструкторское бюро "Камов".Случайная ли это утечка или контролируемый слив, сказать затруднительно.Попавшие в сеть картинки с презентации представляют концепт принципиально нового вертолета, визуально представляющего собой гибрид вертолета и самолета.Насколько подобные картинки близки к воплощению в металл и первому полету, сказать также затруднительно.Чисто визуально концепт выглядит как минимум интересно.

Источник: colonelcassad.livejournal.com