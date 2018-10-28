Перспективный боевой вертолет
16:54. 28 октября 2018 Просмотров - 647 4 коммент. Опубликовал: brahman
В зарубежной прессе появилась утечка о перспективном боевом вертолете, который разрабатывает конструкторское бюро "Камов".
Случайная ли это утечка или контролируемый слив, сказать затруднительно.
Попавшие в сеть картинки с презентации представляют концепт принципиально нового вертолета, визуально представляющего собой гибрид вертолета и самолета.
Насколько подобные картинки близки к воплощению в металл и первому полету, сказать также затруднительно.
Чисто визуально концепт выглядит как минимум интересно.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Пора уже винты откинуть ) и летать как НЛО.
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Винты для маскировки.
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Очередной даже не мультик про чудо-оружие, очень похоже на Германию перед крахом 1945г.
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Мужик в левом углу рука-лицо делает.