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Перспективный боевой вертолет

16:54. 28 октября 2018 Просмотров - 647 4 коммент. Опубликовал:


В зарубежной прессе появилась утечка о перспективном боевом вертолете, который разрабатывает конструкторское бюро "Камов".
Случайная ли это утечка или контролируемый слив, сказать затруднительно.
Попавшие в сеть картинки с презентации представляют концепт принципиально нового вертолета, визуально представляющего собой гибрид вертолета и самолета.











Насколько подобные картинки близки к воплощению в металл и первому полету, сказать также затруднительно.
Чисто визуально концепт выглядит как минимум интересно.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: вертолеты, впк, Россия, фотографии
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