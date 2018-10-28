Новости Украины и Новороссии 28 октября 2018

Свободные люди должны иметь opyжиe

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В Киеве признали возможность потери контроля над Закарпатьем

Киев может в будущем потерять Закарпатье, об этом в интервью порталу “Обозреватель” заявил заместитель главы так называемого министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

По словам чиновника, с момента обретения Украиной независимости три региона страны — Крым, Донбасс и Закарпатье — были “отданы на откуп” местным элитам в обмен на их лояльность киевским властям.

“Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти”, — сказал Тука.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.



По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма “закрыт окончательно”.

Власти Украины в апреле 2014 года начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе приняты уже три документа, регламентирующие меры по деэскалации конфликта. Однако даже после соглашений о перемирии перестрелки продолжаются.

Отношения между Будапештом и Киевом обострились на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, помимо прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках. В правительстве Венгрии заявили, что закон нарушает права нацменьшинств, среди которых много этнических венгров.

В сентябре разразился скандал вокруг выдачи украинским гражданам венгерских паспортов в консульстве в городе Берегово, поскольку украинские законы запрещают иметь двойное гражданство.

Киев объявил консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата и предписал покинуть страну в течение трех суток. Будапешт, в свою очередь, ответил зеркальными мерами.

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Порошенко и Климкин «пошли штурмом» на Белоруссию

Истерия вокруг России закончится только в тот момент, когда Киев очистят от бандеровской власти, которая регулярно лицемерит в адрес Москвы. Дело доходит до абсурда и первые лица государства уже запрещают ездить своим гражданам за границу. На днях министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцы сталкиваются с потенциальной опасностью, отправляясь в Республику Беларусь. По словам дипломата, в бывшей советской республике орудуют российские спецслужбы. «Я не говорю, что это фундаментально опасно для каждого и туда (в Беларусь — ред.) опасно ехать, но каждый, кто едет в Беларусь, должен учитывать риски. Я говорю о потенциальной опасности из-за действия российских спецслужб. Мы, к сожалению, имеем не один, не десять и не двадцать случаев», — заявил Климкин. Причем подобный разговор Климкин завел не случайно. Паранойя может довести украинские власти до того, что они примут решение не позволять выезжать собственным гражданам в Республику Беларусь, так как они смогут встретить там русскоязычное население или россиян, которые поведают им правду, происходящую в мире. В частности, об отношениях РФ и Незалежной. Таким образом, все идет к тому, что выезд в страны СНГ или другие государства, где россияне представлены в большом количестве, может быть закрыт или ограничен. Допустим, украинцам предложат собирать кучу документов, а по приезду устроят допрос, что они делали и с кем общались за границей. Интересно и то, что заявление Павла Климкина было выдвинуто накануне визита в Республику Беларусь украинского президента Петра Порошенко. И эту ситуацию можно связать с тем, что Киев стал активно «подминать» под себя Минск, навязывая ему идею отказа сотрудничества с Москвой. Вероятней всего, что западные кураторы желают распространить влияние в государствах СНГ и соседних странах России, и для этого главные европейские марионетки с Украины «устроили рейд». Впрочем, вряд ли у украинской стороны что-либо выйдет. Все дело в том, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко пусть даже и высказывался нелестно в адрес России, тем не менее, понимает, что разрыв связи Москвы и Минска принесет его стране большие финансовые потери. Что же касается Незалежной, то она не возместит того ущерба, который в таком случае буден нанесен Белоруссии. Так что, склонить на свою сторону Лукашенко у Порошенко и его прозападной свиты вряд ли получится. Читайте также: «ВСУшникам» стоит бояться за свой тыл: сводка о военной ситуации на Донбассе (+ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА) Антон Орловский, для «Русской Весны»

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Bицe-пpeмьep и Aль Джaзиpa

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«Москва-Донбасс» в ДНР: по следам украинских нацбатов (ВИДЕО)

Продолжается работа делегации Москва-Донбасс в ДНР. Очередным пунктом их маршрута стал район героической Саур-Могилы, где и по сей день дома хранят на себе следы пребывания в округе ВСУ и нацбатов. Подробности «Русской Весне» рассказали в пресс-службе управления Народной милиции ДНР. Особое внимание иностранных гостей — к подростающему поколению Республики, и тому, в каких условиях сегодня учатся и живут школьники и дошкольники. Иностранная делегация посетила Степановку, побывав в местной школе и детском саду. Оба образовательных учреждения располагаются в строениях, не предусматривающих их использования в таком формате. Несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, невзирая на то, что боевые действия, фактически, продолжались, коллектив педагогов своими усилиями нашёл место, где можно было оборудовать классы, занялся восстановлением. Всё было сделано, чтобы учебный процесс стартовал, и с того дня он не прекращается. Тяжёлое положение, в котором продолжают оставать дети Степановки, а также те мужество и героизм, с которыми педагоги отдаются своей работе, не оставили делегацию равнодушной. Вручив подарки для детей в виде спортивного инвентаря, посуды и канцелярских принадлежностей, представители благотворительного фонда «Мост мира» пообещали, что уже в ближайшее время найдут возможность оказать помощь Степановке более масштабную. Не оставили без внимания представители «Моста мира» и учебные заведения города Шахтёрск, которые также серьёзно пострадали в результате агрессии киевских оккупантов. Для них подарки иностранные гости передали международной волонтёрской группе «Москва-Донбасс». Накануне, уже представители группы «Москва-Донбасс», при поддержке Народной Милиции ДНР, доставили подарки в Шахтёрск. Читайте также: Порошенко нарушил протокол на встрече с Лукашенко

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Пускай попробуют подразнить медведя: В Госдуме ответили на заявление Киева о «возвращении» Азовского моря

В Госдуме прокомментировали заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова о том, что Киеву необходимы более радикальные действия по «обеспечению безопасности» Азовского моря. По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрия Швыткина, подобные заявления со стороны Киева — всего лишь «фантазия». Как сказал политик в интервью RT, таким способом украинская сторона пытается создать напряжение в информационном пространстве и «понравиться западным спонсорам». Швыткин подчеркнул, что в случае разрыва договора о совместном использовании Азовского моря в первую очередь пострадает Украина. «Данные шаги не ведут к нормализации взаимоотношений, выстраиванию конструктивного диалога между двумя государствами, а, наоборот, ведут к конфронтации и усилению напряженности вблизи наших границ», — отметил парламентарий. Политический визг Как считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, «планы» Лупакова напоминают «политический визг», на который не стоит обращать внимания. Политик отметил, что кораблям альянса не место на Азове. «Мы этого не потерпим однозначно. Делать им там нечего — за тысячи километров от своих берегов. Пусть охраняют свою территорию», — заявил политик в интервью РИА Новости. По его словам, любые враждебные действия со стороны стран НАТО и их союзников будут пресечены. «Хотят попробовать подразнить медведя — пускай попробуют, но перед этим почитают историю. Если западные партнеры посмеют нарушить территориальные воды Российской Федерации, используя для этого подневольные украинские власти, это будет пресечено немедленно», — подчеркнул Шеремет. План Киева Ранее первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков предложил план из четырех шагов, который позволит Украине «вернуть свою часть» акватории Азова. По его мнению, Киеву необходимо расторгнуть с Москвой договор о совместном использовании Азовского моря, после чего определить и установить линию украинской морской границы. Затем, считает Лупаков, Украина должна сделать заявление о проведении в своей зоне ответственности учений Ракетно-артиллерийских войск, а затем пригласить в Азовское море корабли НАТО. Это не первое подобное заявление украинского военного. Ранее он высказал мнение, что если бы у страны было «хоть пяток подводных лодок», то она могла бы «уничтожить в труху» российский Черноморский флот. Депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек в ответ на это заявил, что в роли экспертов для украинских изданий выступают «тактические гении». Ситуация на Азове Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. Весной Киев задержал рыболовецкое судно «Норд». Все десять членов экипажа — граждане России. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». Украина хочет продать судно на аукционе.

Кроме того, в августе в херсонском порту задержали танкер «Механик Погодин». В ответ на провокации Киева российская сторона усилила досмотры в своей части Азовского моря. Украинские пограничники обвинили Москву в блокировании судов и «жесткой политике» по их задержанию и осмотру. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль признала, что россияне не нарушают протоколы. Согласно заявлению крымского погрануправления ФСБ, ведомство проводит проверки в соответствии с международным морским правом. Читайте также: Россия, Турция, Германия и Франция приняли совместное заявление по Сирии

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Стало известно, сколько заработал Порошенко в октябре

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в свою декларацию, согласно которым он обогатился на 35 миллионов гривен (1,23 миллиона долларов), говорится на сайте единого государственного реестра деклараций. В изменениях в декларации за текущий год указано, что Порошенко получил 28,8 миллиона гривен (1 миллион долларов) в качестве дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а также еще 6 миллионов гривен (211 тысяч долларов) дивидендов от инвестиционного фонда Prime Assets Capital. Таким образом, доход президента за текущий год составил 125,3 миллиона гривен (4,4 миллиона долларов). Ранее сообщалось, что Порошенко задекларировал в сентябре около 48 тысяч долларов доходов в виде процентов, которые он получил от вкладов в «Международном инвестиционном банке» (МИБ). На Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 580 тысяч долларов) доходов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман указал за 2017 год доходы на сумму около 650 тысяч долларов. Согласно рейтингу украинского журнала «Фокус» «ТОП-100 богатейших украинцев в 2017 году», каждый пятый украинский олигарх обеднел, в том числе Порошенко. В частности, состояние Порошенко, владеющего компаниями Roshen и Укрпроминвест-Агро, сократилось с 589 до 542 миллионов долларов. Порошенко, владеющий и кондитерской корпорацией Roshen, ранее сам заявил, что его личное состояние за годы президентства значительно уменьшилось, а жизнь на посту главы государства — «не сахар». Читайте также: Пиар и разруха: Украинские СМИ рассказали, что происходит с объектами, пафосно открытыми Порошенко (ВИДЕО)

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Соглашение Украины с МВФ предотвратило катастрофу, — Волкер

Соглашение между Международным валютным фондом и Украиной о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by на 3,9 млрд долларов предотвратило катастрофу для Украины в макрофинансовом плане. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер. По его словам, это соглашение в долгосрочных интересах Украины, как экономических, так и укрепления бюджета, реформ. «Это сотрудничество может иметь очень позитивные результаты в долгосрочной перспективе», — сказал Волкер. По его словам, Украина получит ощутимую финансовую поддержку. «Это позволит правительству продолжать осуществлять свою деятельность: предоставлять услуги, демонстрировать на глобальном рынке сильную и стабильную позицию. С точки зрения макрофинансовых и бюджетных выгод для украинского правительства достижение договоренности с МВФ очень важно», — подчеркнул Волкер. Дипломат добавил, что негативные результаты отсутствия соглашения с МВФ Украина начала бы ощущать уже в январе-феврале 2019 года. «Это была бы катастрофа для Украины в макрофинансовом плане, если бы соглашения не было», — резюмировал Волкер. Читайте также: Пиар и разруха: Украинские СМИ рассказали, что происходит с объектами, пафосно открытыми Порошенко (ВИДЕО)

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