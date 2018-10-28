Китайская криптограмота

Господа, вы хоть на карту смотрели? Нет китайской стены. Есть десятки кусков разных строений, разбросанных по огромному пространству. Причём явно, что эти стены не объединены одним замыслом – военным. С точки зрения военной логики эти стены абсурдны. Обратите внимание, что стены идут по самому гребню горных хребтов. Они вообще все в горах. Зачем? Строить безумные сооружения, когда все военное искусство использует естественные препятствия – те же горы – зачем? Посмотрите, на гребне может сидеть небольшой отряд, который будет просто катать камни с горы и он остановит войско. Аналог у нас рядом – Кавказ. Классический пример – битва черкесов против крымских татар, многократно превосходящих их в числе в Канжальской битве 1708 года, где вопрос решили каньон и завалы. Сотни войн – и все с использованием естественного рельефа местности. Даже башен никто не строил. Зачем? Башня – отметина, а ведь в войне гораздо интереснее внезапность и скрытость.

Разжижение мозга по китайскому вопросу моих соотечественников меня волнует с позиции того, что уподобляться Китаю – крайне опасное для нас заблуждение. А чтобы это заблуждение доказать, хотелось бы прочитать четыре китайские грамоты, которые навязли как мемы на зубах, но на самом деле есть простые криптограмоты, которые просто следует расшифровать.



Обратим внимание. «Стена» идёт по гребню гор по параллелям – от Тибета к морю. Некоторые прямо утыкаются в морской берег. Но зачем? Очевидно, что это не стена. Это – ДОРОГА.



Точнее, торговый путь – с задачей преодолеть горы. Бойницы, причём часто с обеих сторон, объясняются охранными, а не военными задачами: грабители могли быть с обеих сторон. И тем же объясняются башни.



Это не башни – а ночлеги, временные склады для охраны товара от дождей. Когда заявляют, что это смотровые башни, становится смешно: часто башня была не выше самой стены, а строить специально башню, когда можно было все увидеть со стены, просто глупо.

Но и с наблюдением со стен тоже не все в порядке. Охранить стену практически невозможно. Даже если ставить по одному наблюдателю на сто метров обзора – это получится армия, которую содержать нереально.



А значит её не было. При этом перебраться через стену трём воинам противника ночью и захватить стену вообще не проблема. Значит она не охранялась. Тогда что? Зачем Китай скрывает истинное предназначение Дороги?





Объяснение есть. Это значит, что эти дороги строили торговцы. Не воины. А Китай не был торговым народом. Он в этом просто не замечен. Это значит, что он не строил эти дороги. Они ему просто не нужны.



А нужны были торговцам, которые могли нанять китайцев на строительство. Вот это очевидно. У китайцев по тем временам просто денег не хватило бы на это. И технологий строительных тоже. У них сплошное дерево, бамбук и камни. А здесь производство кирпичей, блоков, которые они просто не знали.

Последний аргумент – история монгольской династии Юань, когда строительство дороги только ускорилось и получило массу непонятных с военной точки зрения ответвлений.



Но если это была Стена ОТ монголов, то зачем её стали строить монголы? Значит и не монголы.



Ясно, что строили те, кто поставил каганом Хубилая во главе династии Юань, который завоевал Китай почти полностью к 1279 году. А Дорога только активнее стала строиться! Почему? Да потому что это не была оборонительная Стена, а именно Дорога.

Кто же были эти торговцы? Это другой вопрос, но ясно, что не китайцы.

Почему? Ответ упирается во вторую «китайскую грамоту» – Шелковый путь.

2. ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ.

Нет, шелковый путь был. И Дороги через горы – их часть. Только этот путь не был китайским. Китайцы не торговали. Производили шелк – да, но не торговали. В силу разных причин.



Первая – кто же вас, китайцев, пустит туда, где живут другие торговые народы? Пространство Шелкового пути была занято.



Вторая – отсутствие адекватного транспорта в виде лошадей и верблюдов. Не их тема. Поэтому прибавление к этому выражению «китайский» – исторически некорректно. С таким же успехом можно назвать «железным». Китай железо производил мало – и покупал. То есть шёлковый – он же железный. Или пуговичный. Китай не знал пуговиц. Деревянные застежки – да, а пуговиц нет.

Чей же этот был путь? Тот, кто строил каменные дороги через горы, – тот и держал этот путь. И тот, кто обладал вооружением. Не китайцы.

3. ИЗОБРЕТЕНИЕ ПОРОХА.

Начнем с вопроса – зачем изобретать порох?

Сразу оговоримся, что взрывные пиротехнические штучки были известны ещё со времён оных, чуть не у всех северных народов, которые искали способы согреться, поэтому искали все, что могло гореть, тысячи лет. Но подпалить серу и создать порох – разные вещи. В конце концов факирская Азия с подачи мобедов пиротехникой пользовалась гораздо раньше и больше.

Порох – это компонент вооружения, чтобы толкать пулю в ружье – для убойного полёта. А зачем вам порох, если вы не производите ружей? Более того, как вы можете произвести порох без ружья? Как это будет выглядеть технологически? Да никак.

Вопрос: а где изобретено ружье? В Европе. Это факт. А значит порох изобретался там, где изобреталось дуло, ствол, пуля, магазин.

Мне часто задавали вопрос, ну почему тогда порох прочно привязали к Китаю?

Не знаю. Но у меня есть версия.

Первая, примитивная. Идею от бамбуковой имитации могли привезти из Китая, да. Но не более. Бамбук дальше пиротехнической игрушки уйти не мог. Горел-таки.

Вся наука в Европе в католические времена была запрещена как дьявольская. И, разумеется, изделия тоже. Поэтому она вся была в подполье.



Но подполье было особенным. Как правило, учёные того времени морочили голову (но и себе тоже) двумя вещами:

1. искусственным золотом и

2. философским камнем (бессмертия).

И под это давались огромные деньги, на которые учёные создавали свои подземные лаборатории.

Факт, что в этих лабораториях получались самые невероятные изделия, соединения, продукты. Но как их легализовать? Прийти к хозяину, заказчику золота и сказать, я тут порох изобрёл? Кто-то в жизни пробовал прийти к начальнику и сказать: вы мне заказали сделать огнеупорный кирпич, но на ваши деньги у меня получился легкий металл, который можно применить в полётах? Как он на вас посмотрит?

И была вторая часть – необходимость открытого эксперимента. Где вы оружие будете испытывать? В лаборатории? Вряд ли.

Тогда возникает версия: «Хозяин, мне тут из Китая поступила смесь, она взрывается. Так вот если под эту смесь сделать дуло и поместить туда шарик, то он полетит и будет рубить ваших врагов на расстоянии двадцати метров!»

Когда все со всеми воевали как ненормальные, это может сойти и легализовать процесс. Любой хозяин будет знать, что это не на его деньги эксперименты проводят, а просто купили где-то в Китае – куда не добраться и не проверить, так ли это.

Короче, это моя версия – китайский порох – европейская легенда разработчиков пушек и ружей, чтобы скрыть свои работы. Хотя какие-то смеси из Китая можно было использовать. Но то, что эти смеси никак нельзя было назвать порохом, очевидно.

Последний аргумент в эту версию – Китаю по культуре оружие было не нужно. Все боевые техники были «ручными». Даосское учение с подозрением относилось даже к мечам, не то, что к пороху.



Опосредованная борьба считалась позором, потому что в победе не было личной доблести. Это, кстати, хорошо показано в фильме «Последний самурай», где самураи шли с мечами против пушек. Версия японская, но похоже.

И не надо забывать, что первый ствол пищали, аркебузы, мушкеты был настолько тяжелый, что его носили оруженосцы мушкетёров.

Меня всегда веселил Дюма с его фантазиями и драками на шпагах дартаньянов. Они ведь были мушкетерами – от слова «мушкет» – стрелковое оружие. С ними всегда был солдат, оруженосец. И стрельба велась с опор. Это был новый вид войск. А не просто ребята на конях со шпагами. Кони у них не главное.



Но Дюма есть Дюма – враль записной, – ему было неинтересно «утяжелять» героев – поэтому мушкеты в романах практически не фигурируют. Только в осаде Рошели как-то «засветились», но как казус.

Короче, кто изобрел пушку, пищаль, мушкет, тот изобрел порох. Но это не китайская история.

4. ДАОСИЗМ.

Дай – корень дай, – авестийский. Поскольку 4 тысячи лет назад не было ни Европы ни Индии, то есть не было никакого индоевропейской группы, а была Авеста, то применяем именно этот термин как более точный.

Даоссизм не китайского происхождения. И до сих пор не имеет отношения к Китаю. Лао Цзы – плагиатор, в чём честно признавался. То, что Китай развил даосские техники борьбы, его заслуга. Но не более.

Все эти вещи, увы, Китаю известны. Не случайно Китай блокирует наиболее болезненные для себя раскопки – тоже же «Стены». Но он не торопиться отказаться от чужих заслуг, чужой ренты. Это говорит о крайней сомнительности принципов китайского проекта.

А чтобы не было повадно, то мы озвучиваем этот материал как повод для требования НЕГАТИВИНОЙ РЕНТЫ за обман и присвоение.







Александр Волохов



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