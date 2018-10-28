Как русские освободили Ереван

Источник: topwar.ru

В октябре 1827 года российские войска установили контроль над Эриванским ханством и взяли штурмом город-крепость Эривань (Ереван). Земли ханства вскоре были включены в состав Российской империи. Не состоялся бы в то время штурм Эривани – не было бы сейчас суверенной Армении, поскольку надежды на то, что Армения освободилась бы от Ирана и его вассалов – азербайджанских ханов практически не было. Достаточно посмотреть на судьбу соседнего с армянским курдского народа, которому, несмотря на многомиллионную численность и компактные территории расселения, до сих пор не удается создать свою государственность.



Ко времени рассматриваемых событий территория Восточной Армении уже много столетий находилась под контролем Персии. Еще в 1555 г. между Османской империей и государством Сефевидов был заключен Амасийский договор, по которому Западная Армения отошла османам, а Восточная Армения – Сефевидам. На территории Восточной Армении с XV в. существовало беглярбегство Чухур-Саад, которое вскоре было выделено в качестве наследственного владения племени устаджлы, входившему в состав племенной конфедерации кызылбашей. В XVI в. территория Восточной Армении стала заселяться тюркскими огузскими племенами алпаут и баят. Массовое заселение территории Восточной Армении тюркскими племенами происходило и в последующие столетия. Историки пишут о 90 тыс. мусульман, переселенных персидскими шахами в Восточную Армению. Среди них было 54 тыс. тюрок, 25 тыс. курдов и 10 тыс. персов. Параллельно происходил отток и армянского населения на территорию соседней Грузии. Армяне пытались сопротивляться захватчикам, но силы были слишком неравны.

Одним из первых армянских политических деятелей, решивших обратиться за помощью к набравшей силу Российской империи, был Исраэл Ори (1658—1711). Он сумел добиться встречи с императором Петром I, передав ему письмо сюникских меликов, просивших о помощи русского государя. Петр согласился помочь армянскому народу, но лишь после завершения долгой и тяжелой войны со Швецией. Но направить войска на помощь Армении император не успел, а затем России было уже не до освобождения Эриванского ханства. Тем не менее, сопротивление армянских повстанцев продолжалось на всем протяжении XVIII – начала XIX вв. Ситуация стала меняться после начала продвижения Российской империи в Закавказье. В 1804 г. началась русско-персидская война, вызванная присоединением Восточной Грузии к России.

Император Александр I 12 сентября 1801 года подписал «Манифест об учреждении нового правления в Грузии». В соответствии с этим документом, Картли-Кахетинское царство становилось Грузинской губернией Российской империи. В 1803 г. в состав России вошли Имеретинское царство и Мегрелия. 9 января 1804 г. пала Гянджа, после чего Гянджинское ханство было ликвидировано, а его земли также были включены в состав Российской империи. После этого персидский шах Фетх-Али 10 июня 1804 г. объявил Российской империи войну.

С перерывами боевые действия между российской и персидской армиями продолжались девять лет. Лишь в 1813 году был заключен Гюлистанский мирный договор. В селении Гюлистан, что на территории Карабаха, главнокомандующий русскими войсками в Грузии генерал-лейтенант Николай Федорович Ртищев и иранский представитель Мирза Абуль-Хасан-хан подписали соглашение, по которому к Российской империи отходили земли Абхазии, Мегрелии, Картли, Кахетии, Имеретии, Гурии, Дагестана, а также ряда азербайджанских ханств – Дербентского, Бакинского, Гянджинского, Шекинского, Ширванского, Карабахского и части Талышского.

Но Эриванское ханство, как мы видим, оставалось под властью Персии. Этому способствовало и то, что русским войскам дважды не удалось завладеть Эриванской крепостью. Первый раз неудачная попытка штурма была предпринята в 1804 году войсками князя Павла Дмитриевича Цицианова, но из-за нехватки продовольствия вскоре Цицианов был вынужден деблокировать крепость. Второй раз Эривань осаждали войска под командованием Ивана Васильевича Гудовича в 1808 году – и опять безуспешно. Поэтому по Гюлистанскому мирному договору и была признана власть Персии над Эриванским ханством.

Однако Гюлистанский мир не означал, что Персия смирилась с потерей обширных территорий в Закавказье. Свою роль продолжали играть британцы, которые подначивали персидского шаха и его окружение начать новую войну с Россией. В Лондоне больше всего боялись прорыва русских войск на Ближний Восток и установления контроля над Ираном. Поэтому вся британская дипломатическая машина в то время работала против Российской империи. Наконец, когда в 1825 г. в России вспыхнуло восстание декабристов, а политический режим, как считали в Великобритании и Персии, был ослаблен недавней сменой монарха и противоречиями среди властной элиты, персидский щах решился на новое выступление против России.

19 (31) июля 1826 года персидские войска вторглись на территорию Талышского и Карабахского ханств и смогли довольно быстро продвинуться вглубь, практически не встречая сопротивления со стороны местных милиционных формирований. В продвижении иранских войск особую роль играл сердар Эриванского ханства Хусейн-хан Казвани Девелу Каджар – выходец из правящей персидской династии Каджаров тюркского происхождения. Впрочем, зависимость Хусейн-хана от Персии была лишь формальной – он управлял Эриванским ханством совершенно самостоятельно и выстраивал такие отношения с соседями, какие считал нужным. В подчинении Хусейн-хана находилась многочисленная армия, кроме того на его стороне выступала и 12-тысячная курдская конница. Продвинувшись на российскую территорию, формирования Хусейн-хана приступили к уничтожению армянских селений.

Поскольку на первом этапе войны численное преимущество было на стороне персов, им удалось захватить внушительную территорию и существенно потрепать и русские войска, и местное армянское население. Но уже к сентябрю 1826 г. все изменилось.

Во-первых, русским отрядом под командованием генерал-майора Валериана Мадатова в Шамхорской битве был разгромлен 18-тысячный персидский авангард, рвавшийся в сторону Тифлиса. После этого командовавший общими силами персидской армии наследный принц Аббас-Мирза был вынужден снять осаду Шуши и выдвинуться навстречу российской армии.

Во-вторых, 13 (25) сентября 1826 г. Отдельный Кавказский корпус генерала Ивана Паскевича под Елизаветполем нанес сокрушительное поражение 35-тысячной персидской армии. В результате персидские войска были вынуждены отступить за реку Аракс.

После того, как новым главнокомандующим российскими войсками был назначен Иван Паскевич, успех начал сопутствовать русской армии постоянно. Так, 5 (17) июля 1827 г. было нанесено серьезное поражение войскам Аббас-Мирзы у ручья Джеван-Булак, а через два дня русские войска взяли крепость Аббас-Абад. Три тысячи человек персы потеряли в Ошаканской битве, когда русским войскам удалось снять осаду Эчмиадзина. После этого войска Паскевича продвинулись к Эривани.

В это время гарнизоном крепости командовал брат эриванского сердара Хусейн-хана Гассан-хан, который распорядился выслать из города несколько армянских семей, чтобы те не вступили в сговор с русскими и не открыли крепостные ворота.

В ночь на 26 сентября 1827 г. русская артиллерия начала обстрел крепости. Паскевич предложил Гассан-хану сдаться, однако персидский наместник не желал терять свою власть и рассчитывал, что если Эривань продержится некоторое время, то к нему на помощь подойдет подкрепление. Тогда русские войска усилили обстрел крепости, но сердар упорно не желал сдаваться, даже несмотря на просьбы горожан. 29 сентября рухнула юго-восточная угловая башня и часть крепостной стены.

Считая, что это событие может повлиять на Гассан-хана, Паскевич вновь обратился к нему с предложением сдать Эриванскую крепость в обмен на беспрепятственный выход Гассан-хана со своим войском на территорию Персии. Но сердар опять отказался. Упрямство наместника, тем временем, все больше раздражало горожан, особенно армян, которые в действительности мечтали о сдаче Эривани русской армии и открыто отказывались участвовать в работах по укреплению крепостных сооружений.

В ночь на 1 октября русская артиллерия опять ударила по крепости. На территории Эривани начались многочисленные пожары, а русские войска подбирались к крепостным стенам. В этой ситуации лидеры армянской общины Эривани вновь потребовали от сердара Гассан-хана сдать крепость. В этот раз они пригрозили поднять восстание армянского населения города, а оно могло выставить ополчение, в шесть раз превосходившее по численности персидский гарнизон крепости.

В конце концов, когда русские войска пошли на штурм, армяне изнутри стали оттеснять персидских сарбазов от крепостных стен. За несколько часов судьба Эриванской крепости была решена – Гассан-хан и трехтысячный персидский гарнизон капитулировали. Эриванская крепость оказалась в руках русской армии.

При штурме Эриванской крепости русскими войсками были захвачены многочисленные трофеи, в плен попали сам сердар Гассан-хан, командир элитного батальона шахских сарбазов Кусум-хан и многие другие видные персидские военачальники. При осаде крепости русская армия потеряла всего 52 человека, потери же персов были куда более внушительными. Но самое главное – взятие Эриванской крепости свидетельствовало о фактическом разгроме персидской армии в Восточной Армении. Известия о том, что русская армия практически освободила земли Восточной Армении, разошлись по всем армянским диаспорам, разбросанным от Франции до Индии. Архиепископ Нерсес призвал армянский народ встать бок о бок с русскими и биться вместе с ними против персов. Представители армянской общины Индии писали:

«Армения воскресла из пепла… и в этом армянская нация обязана человеколюбивой московской нации, среди которой мы всегда можем жить безопасно и защищено».

10 (22) февраля 1828 года в деревне Туркманчай в окрестностях Тебриза генерал от инфантерии Иван Федорович Паскевич и наследный принц персидского престола Аббас-Мирза подписали Туркманчайский мирный договор. В соответствии с ним, не только закреплялись итоги Гюлистанского мирного договора, но и переходили к России Нахичеванское и Эриванское ханства – территория Восточной Армении. Фактически все Закавказье оказалось под контролем Российской империи. В Иране до сих пор считают Гюлистанский и Туркманчайский мирные договоры серьезнейшими поражениями страны. Даже Фридрих Энгельс в свое время писал, что Туркманчайский мирный договор превратил Персию в вассала Российской империи. Так это или не так, но в жизни христианского населения Закавказья произошли колоссальные перемены – впервые за многие столетия христиане Закавказья смогли вздохнуть спокойно.

В Эриванском и Нахичеванском ханствах, вошедших в состав Российской империи как Армянская область, были отменены персидские законы, жестко дискриминировавшие немусульманское население региона. Армянское население получило многочисленные стимулы для культурного и экономического развития.

Одновременно царское правительство обратилось к армянам с просьбой переселяться на освобожденные земли и уже в 1838 году армяне вновь составляли более половины от населения Армянской области. Численность армян в регионе постоянно увеличивалась, чему способствовал приток беженцев и переселенцев с территории Османской империи.

В 1849 г. на территории Армянской области была создана Эриванская губерния. За то время, что Восточная Армения входила в состав Российской империи, она значительно окрепла и развилась в экономическом и культурном отношении. Но подлинный расцвет и Армении, и Еревана пришелся на советский период отечественной истории. Именно советская власть превратила Ереван, бывший относительно малонаселенным восточным городом, в современную столицу с многочисленными культурными учреждениями, развитой транспортной инфраструктурой, промышленными объектами.

Освобождение от персидского господства самым позитивным образом сказалось и на самосознании армянского народа, который столетиями находился в угнетенном положении и мог рассчитывать разве что на постоянные повстанческие действия против Османской империи и Персии. В России, а затем и в Советском Союзе армянский народ получил совершенно другие возможности для своего развития.

Автор: Илья Полонский

Использованы фотографии: http://nashasreda.ru

Источник: nstarikov.ru