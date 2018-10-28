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«Американцы любят воевать с теми, кого уверенно побеждают»: 35 лет назад США вторглись в Гренаду

19:35. 28 октября 2018 Просмотров - 319 Один комментарий Опубликовал:

Источник: russian.rt.com
35 лет назад началось вторжение американских войск в Гренаду. Официальным предлогом для нападения на суверенное государство стала якобы необходимость обеспечения безопасности находившихся на острове студентов из США. Однако историки считают, что на самом деле Вашингтон опасался возникновения в Карибском море «второй Кубы» и воспользовался возникшей в Гренаде политической напряжённостью для силового отстранения от власти левых сил. По мнению экспертов, операция в Гренаде позволила американцам преодолеть вьетнамский синдром и предопределила новые вторжения армии США в другие независимые страны.

НЛО и «мангусты»

История Гренады типична для островных государств Карибского моря. Она была открыта Христофором Колумбом, затем долгие годы из-за неё вели споры Лондон и Париж. Остров неоднократно переходил из рук в руки то одних европейских колонизаторов, то других, а в промежутках между войнами европейцы уничтожали коренное индейское население. Окончательно британской Гренада стала в конце XVIII столетия; в 1877 году она получила официальный статус коронной колонии Британской империи, который сохранялся почти сто лет.

В 1949 году в Гренаду вернулся местный уроженец Эрик Гейри, который 14 лет провёл на заработках, перебираясь с одного карибского острова на другой. Дома Гейри сразу окунулся в общественно-политическую деятельность, основав сначала Гренадский союз работников физического, морского и интеллектуального труда, а затем Объединённую лейбористскую партию. Он развернул среди населения колонии активную агитацию, призывая жителей Гренады бороться за свои права. В 1950-е годы Гейри трижды избирался в законодательное собрание колонии, а в 1961-м, когда его партия выиграла выборы, стал главным министром. В 1962 году он был отстранён от должности из-за подозрения в нецелевом использовании бюджетных средств, но через пять лет снова вернулся к власти — в этот раз надолго.

В 1974 году была провозглашена независимость Гренады, и Гейри возглавил её правительство. Как премьер-министру ассоциированного государства ему было даровано рыцарское достоинство. Ощутив всю полноту власти, глава правительства быстро превратился в диктатора. По его инициативе была создана локальная версия эскадронов смерти под названием «Банда мангустов» — ультраправая группировка, состоящая из местных уголовников. Начались расстрелы, избиения и пытки оппозиционеров.

На международной арене Эрик Гейри занял радикально антикоммунистическую позицию, установил близкие отношения с чилийской хунтой и другими одиозными правыми режимами.

Кроме того, он объявил себя «посланцем высших сил» и публично рассказывал о своих встречах с НЛО.
В 1979 году диктатура Гейри была свергнута активистами левого движения «Джуэл», выступившими под лозунгом «Гейри, убирайся на НЛО». Первый премьер-министр Гренады бежал в США, а члены «Банды мангустов» были арестованы.

Эрик Гейри, премьер-министр Гренады © Bettmann / Getty Images

Под знаменем революции

Народно-революционное правительство Гренады возглавил давний оппонент Гейри — известный адвокат и общественный активист с социалистическими взглядами Морис Бишоп. В стране были впервые созданы вооружённые силы, включавшие в себя народно-революционные армию, милицию, полицию и береговую охрану; развёрнуты масштабные социально-экономические реформы: созданы агропромышленные комплексы и рыболовный флот, развивалась финансовая система, внедрялась программа по борьбе с неграмотностью, стимулировался туризм.

Бишоп налаживал отношения с СССР и Кубой, но одновременно сохранял связи с Великобританией. Гренада осталась членом Содружества, сохранив даже прежнего генерал-губернатора — Пола Скуна. Для поддержки туризма Лондон стал оказывать содействие в строительстве в Гренаде международного аэропорта в Пойнт-Салинас. Генеральным подрядчиком по проекту выступила британская компания Plessey Airports, а непосредственными исполнителями работ были кубинские рабочие.

В то же время в Гренаде продолжались политические репрессии. Около 500 местных жителей (0,5% населения страны) при Бишопе были арестованы. Среди них оказались как настоящие уголовники и участники преступлений из «Банды мангустов», так и лица, оппозиционно настроенные по отношению к новой власти.

В 1980 году на Бишопа было совершено покушение. Во время военного парада под правительственной трибуной прогремел взрыв. Премьер-министр не пострадал, но погибли две девушки, около 90 человек получили ранения. Бишоп публично обвинил в трагедии ЦРУ США. В ответ Вашингтон стал оказывать на Гренаду сильное экономическое давление.

Отдельные претензии у Соединённых Штатов возникли к аэропорту — Пентагон объявил его «кубинской военной базой». Возмущённый директор британской компании Plessey Airports Деррик Колльер дал пресс-конференцию, в ходе которой со ссылкой на тип возводимых сооружений доказал, что аэропорт может быть использован исключительно в гражданских целях. Но президент США Рональд Рейган игнорировал факты и продолжал повторять, что новая «стратегическая советско-кубинская военная база» несёт угрозу безопасности США.

Бишоп начал искать пути нормализации отношений с Вашингтоном, что не понравилось его соратникам. Кроме того, по острову поползли слухи, исходившие якобы от главы народно-революционного правительства, порочащие высокопоставленных государственных функционеров. В итоге это привело к политическому кризису в стране — 12 октября 1983 года центральный комитет «Джуэла» отстранил Бишопа от руководства партией и отправил его под домашний арест. В свою очередь, соратники требовали от премьера согласования с партией его политической линии.

Морис Бишоп и Фидель Кастро © Bettmann / Getty Images

18 октября глава правительства якобы согласился с правотой членов ЦК и был готов вернуться к исполнению своих обязанностей с учётом сделанных в его адрес замечаний, однако на утро следующего дня толпа сторонников освободила Бишопа из-под домашнего ареста и захватила штаб армии. Члены ЦК и министры отдали приказ войскам восстановить контроль над штабом, однако участники беспорядков уже начали раздачу захваченного оружия, и штурм здания вылился в перестрелку. Тем не менее военным удалось захватить Бишопа и отдельных представителей его окружения, включая нескольких членов правительства. Свергнутый глава государства без суда и следствия был расстрелян военными вместе со своими сторонниками.

Командующий Народно-революционной армией генерал Хадсон Остин обвинил Бишопа в выступлении против законной власти и объявил, что на смену старому правительству пришёл революционный военный совет. Генерал-губернатор Пол Скун был взят под домашний арест, а Остин фактически стал новым премьер-министром страны.

Американское вторжение 

Во время смены власти в учебных заведениях Гренады находилось около 630 американских студентов. Президент Рейган официально приказал военным обеспечить их безопасность. Таким образом было закамуфлировано военное вторжение в Гренаду, известное также как операция «Вспышка ярости».

«Властям США везде чудился «призрак коммунизма», объявленный абсолютным злом. Американские неоконсерваторы считали, что на Гренаде может появиться вторая Куба», — рассказал в интервью RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.
Американские спецслужбы начали психологическую операцию, направленную на дискредитацию новых гренадских властей и на оправдание применения силы со стороны Вашингтона. Заброшенные на остров спецназовцы в спешном порядке собирали разведывательную информацию.

Согласно плану вторжения, рейнджеры, морская пехота и 82-я воздушно-десантная дивизия США должны были синхронно высадить в Гренаде морской и воздушный десанты. Предназначенная для захвата острова группировка получила наименование Объединённой оперативной группы ВС США №120. Командовал ею вице-адмирал Джозеф Меткаф. В состав группировки вошли авианосец Independence, шесть кораблей сопровождения, корабельная десантная группа, 22-й экспедиционный полк Корпуса морской пехоты, отряды из состава 4-го полка спецназа ВМС, четыре парашютно-десантных полка, подразделения 1-го оперативного полка специального назначения сухопутных войск «Дельта», а также авиационные, инженерно-сапёрные и тыловые части.

Против 7300 американских военных и 353 представителей союзных США восточно-карибских государств Гренада могла выставить только армию численностью около 1 тыс. человек и кубинских военных, осуществлявших охрану своих соотечественников-строителей.

«Американцы любят воевать с теми, кого они уверенно побеждают. Это был именно тот случай. Армия и экономика Гренады, естественно, были несопоставимы с мощью Соединённых Штатов», — отметил Константин Блохин.

Вторжение началось утром 25 октября 1983 года. Гренадская армия и кубинцы, которым местные власти успели выдать стрелковое вооружение, оказывали отчаянное сопротивление. Было сбито девять американских вертолётов, около суток продолжался бой гренадцев со спецназом ВМС США возле резиденции генерал-губернатора, американское спецподразделение было выбито из здания местной радиостанции. На следующий день власти США перебросить в Гренаду ещё два батальона. Сопротивление было подавлено, в боях погибли 45 гренадцев и 24 кубинца. Соединённые Штаты, по официальным данным, потеряли в Гренаде 19 человек, 116 были ранены.

После вторжения американцев на острове был установлен жёсткий оккупационный режим. Из тюрем вышли члены «Банды мангустов», оказывавшие всевозможную поддержку военным США. Около 2 тыс. членов «Джуэл» и профсоюзов (2% населения страны) были арестованы. Многих из них подвергали пыткам и убивали.

Взлётно-посадочная полоса аэропорта в Пойнт-Салинас © Bettmann / Getty Images

Уровень безработицы в стране на фоне вторжения подскочил с 12% до 60%, снизилось качество оказания медицинских услуг, были свёрнуты аграрные и финансовые реформы. В Гренаду вернулся Гейри, но к власти его больше не допустили. На новых выборах победила консервативная Новая национальная партия, ориентированная на США. Участники свержения Бишопа были приговорены к смертной казни, позднее заменённой пожизненным заключением.

«Произошедшее не только ещё больше обострило отношения США с Кубой, но и привело к неприятным объяснениям Вашингтона с Лондоном, так как Гренада оставалась членом Содружества, и именно британцы строили на острове пресловутый аэропорт», — рассказал RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Помимо Китая, СССР и других социалистических стран, вторжение в Гренаду осудили традиционно лояльные к США Франция, Швеция и другие европейские государства. Острой критике подвергли решение Рейгана некоторые американские конгрессмены. Генеральная Ассамблея ООН 2 ноября осудила действия США, назвав их грубым нарушением международного права и посягательством на независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность Гренады. Поддержали Вашингтон в ООН всего восемь стран. В конце 1983 года Соединённые Штаты вывели из Гренады свои основные силы, оставив там около 300 военнослужащих. Однако, по мнению экспертов, присутствие американцев на острове и сам факт проведения операции существенно повлиял на мировую политику.

По мнению кандидата исторических наук, заместителя заведующего кафедрой МГУ Юрия Рогулёва, в целом вторжение в Гренаду следует считать характерным проявление американской внешней политики.

«Типичное для США вторжение, грубое нарушение американскими властями всех международных правил и норм. Подобное неоднократно совершалось Соединёнными Штатами в различных странах Латинской Америки и в других частях мира», — рассказал эксперт.

«Успех американских военных в Гренаде сыграл важнейшую роль в преодолении так называемого вьетнамского синдрома, из-за которого США на несколько лет отказались от активного использования своих вооружённых сил за рубежом, опасаясь провалов — это был своего рода комплекс неполноценности, к которому приводят поражения. Если бы не Гренада, не было бы затем вторжения в Панаму и ряда других операций», — подытожил Владимир Батюк.

Святослав Князев

Источник: nstarikov.ru

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