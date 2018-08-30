Володин объяснил, как его мать заработала на квартиру за 230 млн рублей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, откуда у его матери огромная квартира в элитном жилом комплексе в Москве.

По его словам, она приобрела недвижимость на свои деньги.

Мать Володина Лидия Барабанова стала владелицей квартиры в 400 квадратных метров еще десять лет назад, пояснил председатель Госдумы.

Вместе с сыном она была совладелицей компании «Солнечные продукты», пишет «Дождь» со ссылкой на слова спикера. В 2007 году они решили продать свои доли в предприятии и выручили 200 млн долларов — примерно половину получила Барабанова.

Деньги были переведены в рубли, и на них мать Володина купила элитное жилье, заявил он.

О недвижимости матери спикера Госдумы в своем очередном расследовании в середине августа рассказал оппозиционер Алексей Навальный. Он также заявил, что ее квартира стоит не меньше 230 млн рублей.

P.S.

Вот так вот запросто.

Это же каждый может, сдать долю акций, ну и прикупить полгорода.

А всего то и надо покопать, твою мать, и настанет тебе щастье во всю твою круглую физиономию.

Ведь совсем и не важно, откуда доля акций, из чего был начальный капиталец сколочен. У нас просто время волшебное.

Например, завсегда какой-то неизвестный доброжелатель может привести твоим родителям, теткам и прочим бл., извиняюсь, любовницам на квартиру по КАМАЗу денежных купюр в мешках, так запросто.

Ну, по обшибке, вместо навоза, с кем не бывает.

Так и кому какое дело, правда?

Поэтому с Вячеславом Володиным и его мамой (дай бог ей здоровья!) не произошло ничего невиданного. Да, эта прекрасная женщина честно отработала долгие годы педагогом, вырастила талантливого сына, который достиг большого карьерного успеха, а потом вышла на заслуженный отдых и решила, что называется, пожить для себя. У талантливого сына совершенно логично оказалась талантливая мама и в преклонном возрасте занялась предпринимательством. А чем еще на пенсии заниматься, если силы есть и Господь разумом не обделил?

И вы никогда не докажете, что это шулерство. Вы ни за что не заставите следователей заниматься этим делом и искать здесь коррупцию. Именно Володин сформулировал лозунг эпохи: «Есть Путин – есть Россия. Нет Путина – нет России». Они придумали себе героя, который сделал для них свою, отдельную Россию. В которой они могут творить любые чудеса, где все для них возможно. Где для них написаны свои правила и законы.

История Володина, его мамы и их замечательной квартиры не может никого удивить. Удивило бы, если б мама такого человека жила в коммуналке, а сам он ездил на Ладе «Приора». Но тогда про него сказали бы, что он не честный человек – а дурак. А Володин не дурак. Правда, живет он в Стране Дураков, но здесь уж не к Володину претензии.