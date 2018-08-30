Танковая ностальгия Германии

С момента окончания Второй Мировой войны прошло много десятилетий. Однако желание переиначить ее итоги у проигравшей стороны никак не ослабевает. Речь идет пока, слава богу, о желании поменять результаты состоявшихся сражений в информационной сфере. У Германии в ХХ веке было много отличных полководцев. Многие из них проявили и свои писательские таланты, оставив интересные мемуары. В них они подробно описали свои решения, ход боевых действий и победы немецкого оружия.

И генералы талантливые, и решения все сплошь принимали правильные, и победы одерживали изо дня в день. Как же они войну тогда проиграли? Вот вопрос, который приходит в голову, когда читаешь германские военные мемуары. Ответа в этих книгах не найдете. Но ответ есть — наши советские генералы и маршалы были ещё лучше, солдат русский всех национальностей упорнее и неприхотливее.

Как повод «переиграть» итоги прошедшей войны используется очередная годовщина победы Советского Союза в битве на Курской дуге. Именно её выбрали в качестве мишени для атаки германские историки и официальное немецкое СМИ Deutsche Welle («Немецкая волна»). В знаковый для российско-германских отношений день 23 августа (дата подписания Договора о ненападении между СССР и Германией) свет увидела статья с вводящим в заблуждение названием «Немецкие историки о мифах вокруг Курской битвы».

В этом названии «прекрасно» все: под видом развенчания мифов мифы и создаются. Но и это ещё не все: поскольку оспаривать очевидное невозможно, авторы материала поступают хитрее — они как бы соглашаются с тем, что в битве победили русские. А громкий заголовок о «мифах Курской битвы» призван подспудно убедить читателя, что и сама победа СССР на Курской дуге есть не что иное, как миф.

Кстати, валить все неудачи именно на Гитлера есть излюбленный прием германских мемуаристов. У них всегда и во всех поражениях виноваты двое: мороз и Гитлер. Раз Курская битва шла летом, значит — один Гитлер. Но Deutsche Welle пошло ещё дальше и в итоге старается… обелить Гитлера и обвинить Сталина!

Делается это в четыре хода.

Ход первый: сначала соглашаются, что в Курской битве выиграла Красная армия.

«Главный результат Курской битвы заключается в том, что после поражения в ней у немцев больше не было возможности развертывать крупные наступательные операции. Это было последнее масштабное наступление вермахта на немецко-советском фронте в период Второй Мировой войны, после которого нацистская Германия окончательно утратила инициативу на Восточном фронте», — говорится в заметке.

Ход второй: пишут, что не Гитлер виновен в проваленном немцами наступлении.

«…Многие генералы вермахта, выступавшие за проведение Курской битвы, потом стали утверждать, что идея развернуть это сражение принадлежала исключительно Гитлеру. Однако это не так. Как раз Гитлер был поначалу против Курской битвы. С идеей провести операцию «Цитадель» выступил командующий 2-й танковой армией генерал-полковник Рудольф Шмидт. А затем в ее необходимости убедили и Гитлера», — продолжают авторы. «Так, некоторые историки и мемуаристы утверждают, что предпринятая немцами операция «Цитадель», явившаяся прологом сражения под Курском, могла бы завершиться успешно, если бы Гитлер начал её раньше. Но он хотел дождаться поставок новых танков и поэтому перенес её на июль, — рассуждают журналисты.

«В ряде военных мемуаров приходится читать, что если бы немцы начали эту операцию в мае 1943 года, то она бы прошла успешно. Но это совершенно не соответствует действительности: в мае начать её было невозможно, поскольку погодные условия на Восточном фронте этого не позволяли: беспрерывно шли дожди», — обвиняют они погоду.

Ход третий: поскольку отрицать победу СССР в Курской битве невозможно, её отрицают «по частям». Знаменитую танковую битву под Прохоровкой якобы выиграли немцы.

«Как бы там ни было, но успех сначала был на стороне вермахта — во время развернутого 12 июля 1943 года танкового сражения под Прохоровкой, ставшего самой известной частью операции «Цитадель». По данным военного историка Карл-Хайнца Фризера, в этом сражении участвовали 186 немецких и 672 советских танка. И хотя германским войскам не удалось взять станцию Прохоровка, потери Красной армии были очень чувствительны: она потеряла 235 танков, а немцы — меньше десятка», — ссылаются авторы публикации на мнение ученого.

То есть сами в своем тексте пишут, что германское наступление провалилось — ключевую станцию Прохоровка немцы не взяли, — и тут же пишут про «сокрушительное поражение»!

«В битве под Прохоровкой советские войска потерпели сокрушительное поражение. Однако их командование преподнесло итог сражения как победу и сообщило об этом в Москву. В свете окончательной победы Красной армии в Курской битве это выглядело потом достаточно правдоподобно», — рассказывает историк Маттиас Уль.

Ход четвертый: написав про якобы имевшее место поражение СССР, тут же обвиняют в этом Сталина.

«Но как же Красная армия, чьи силы значительно превосходили силы противника (почти вдвое больше танков и 130 тысяч солдат и офицеров против 70 тысяч немцев), могла проиграть это сражение? По словам Карл-Хайнца Фризера, в битве под Прохоровкой советские генералы наделали множество ошибок, потому что их торопил Сталин. Расплачивались человеческими жизнями», — продолжает убеждать DW.

Вот и желаемый итог, эмоциональный итог статьи: Гитлер не виноват, Сталин виновен, немцы почти победили, русские «завалили трупами», а значит, победа СССР и не победа вовсе!

Одного из упомянутых в статье немецких историков по имени Маттиас Уль я знаю лично. Он часто принимает участие в телепрограммах нашего ТВ. Живет в России, женат на русской, прекрасно по-русски говорит. Именно он написал про «сокрушительное поражение» Красной армии в битве под Прохоровкой, хотя об этом говорить просто неприлично. Цель германского наступления не была достигнута. А вскоре немцев вообще погнали на Запад, и Курская битва закончилась контрнаступлением наших войск и полным поражением гитлеровцев.

Свое недоумение и возмущение я и описал Матиасу Улю в письме.

Пришел ответ: «Тут немецкие и советские документы не сходятся. Наверное, тема для отдельной передачи. И это точно не значит, что Красная армия не выиграла Курскую битву».

Лукавит немецкий историк. Не может быть победы через несколько дней после «сокрушительного поражения».

Не было поражения.

А что было?

Была победа, причем дорогой ценой. Наши потери в танках в битве под Прохоровкой были больше немецких. Это было вызвано тем, что на лето 1943 года германские танки «Тигр» и «Пантера» с 88-мм орудием пробивали броню наших Т-34 на гораздо большей дистанции. Нашим танкистам приходилось идти на сближение с немцами под их огнем, чтобы с близкого расстояния и не в лоб, а сбоку (!) поразить германский «зверинец».

Новая модификация нашего легендарного танка Т-34-85 с новым 85-мм орудием была принята на вооружение лишь в январе 1944 года. Тяжелые танки ИС (Иосиф Сталин) появились лишь осенью 1943 года, «опоздав» к Курской битве.

Но Прохоровку немцы так и не взяли…

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru