Сводки от ополчения Новороссии 30 августа 2018
- Вчера 22:53 Донецкий аэропорт после 5 лет войны.
- Вчера 21:04 Украинские террористы обстреливают Горловку из гаубиц за 6 часов до наступления перемирия.
- Вчера 20:52 Мира нет: на позициях под Горловкой.
- Вчера 18:46 Спецслужбы Украины готовят кровавую провокацию на Донбассе, — МГБ ЛНР.
Донецкий аэропорт после 5 лет войны
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Украинские террористы обстреливают Горловку из гаубиц за 6 часов до наступления перемирия
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Мира нет: на позициях под Горловкой
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Спецслужбы Украины готовят кровавую провокацию на Донбассе, — МГБ ЛНР
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получены данные о спланированном украинскими спецслужбами диверсионно-террористическом акте в серой зоне, жертвами которого могут стать сотни жителей Луганщины.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«По имеющейся информации, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска у Станицы Луганской СБУ готовится совершить подрыв моста, через который ежедневно проходят тысячи человек. Украинской стороной подготовлены группы провокаторов для создания конфликтной ситуации на мосту с целью максимального скопления людей. После чего будет совершен взрыв, ответственность за который переложат на Республику», — отметили в ведомстве.
МГБ ЛНР получены поименные списки украинских и иностранных журналистов, которые будут привлечены к освещению спланированной спецслужбами Украины трагедии:
EuropeFree\Voice of America «Current time TV»
Журналист/водитель: Ольга Калениченко — 0939666984,
Оператор: Евгений Климентьев,
Автомобиль: «Citroen C4», черный.
«Tabor Production»
Администратор: Сергей Скитиков — 0986545594,
Режиссер: Алина Горлова — 0503220454,
Оператор: Вячеслав Цветков,
Звукорежиссер: Артем Евтушенко,
Водитель: Юрий Колодий,
Автомобиль: «Wolksvagen Transporter», серый.
ТРК «Украина»
Журналист: Юрий Гула — 0503028830,
Оператор: Александр Хлынин,
Водитель: Чингиз Садыхбейли,
Машина: «Ford Focus», серый.
Телеканал «1+1», «ТСН»
Журналист: Алла Хоцяновская — 0673328553,
Оператор: Валерий Сытюк,
Водитель: Вадим Орехва,
Автомобиль: «Renault Duster».
Телеканал «5 канал»
Журналист: Виктория Ковалева — 0507765859,
Оператор/водитель: Петр Ковалев,
Автомобиль: «Daewoo Sens», вишневый.
RFE/RL, «Радио Свобода»
Корреспондент: Марьян Кушнир — 0634009883,
Корреспондент: Андрей Дубчак — 0634930870,
Водитель: Владимир Куценко
Автомобиль: «Opel Astra».
«Радио Свобода, Донбасс. Реалии»
Журналист: Левко Стек — 0503807586,
Оператор: Евгений Головин,
Водитель: Игорь Козик,
Автомобиль: «Wolksvagen Т4».
Телеканал «Интер»
Корреспондент: Ирина Баглай — 0678614759,
Оператор: Андрей Раман,
Водитель: Руслан Ревюк,
Автомобиль: «Skoda Octavia».
«ФАКТИ» ICTV
Журналист: Владимир Михайлов — 0678548377,
Оператор: Артур Турович,
Водитель: Николай Абдуназаров,
Автомобиль: «Skoda Yeti», серая.
Телеканал «24»
Журналист: Годзенко Алексей — 0972455657,
Оператор: Довбыш Вадим,
Водитель: Калиев Тимур,
Автомобиль: «Nissan X-Trail».
Телеканал «1+1», программа «ТСН Неделя»
Журналист: Андрей Цаплиенко — 0673327216,
Оператор: Сергей Щекочихин — 0673347904,
Водитель: Виталий Ткачук — 0673322437,
Автомобиль: «Volkswagen Jetta», серый металлик.
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