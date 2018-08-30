Сводки от ополчения Новороссии 30 августа 2018

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получены данные о спланированном украинскими спецслужбами диверсионно-террористическом акте в серой зоне, жертвами которого могут стать сотни жителей Луганщины.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«По имеющейся информации, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска у Станицы Луганской СБУ готовится совершить подрыв моста, через который ежедневно проходят тысячи человек. Украинской стороной подготовлены группы провокаторов для создания конфликтной ситуации на мосту с целью максимального скопления людей. После чего будет совершен взрыв, ответственность за который переложат на Республику», — отметили в ведомстве.

МГБ ЛНР получены поименные списки украинских и иностранных журналистов, которые будут привлечены к освещению спланированной спецслужбами Украины трагедии:

EuropeFree\Voice of America «Current time TV»

Журналист/водитель: Ольга Калениченко — 0939666984,

Оператор: Евгений Климентьев,

Автомобиль: «Citroen C4», черный.

«Tabor Production»

Администратор: Сергей Скитиков — 0986545594,

Режиссер: Алина Горлова — 0503220454,

Оператор: Вячеслав Цветков,

Звукорежиссер: Артем Евтушенко,

Водитель: Юрий Колодий,

Автомобиль: «Wolksvagen Transporter», серый.

ТРК «Украина»

Журналист: Юрий Гула — 0503028830,

Оператор: Александр Хлынин,

Водитель: Чингиз Садыхбейли,

Машина: «Ford Focus», серый.

Телеканал «1+1», «ТСН»

Журналист: Алла Хоцяновская — 0673328553,

Оператор: Валерий Сытюк,

Водитель: Вадим Орехва,

Автомобиль: «Renault Duster».

Телеканал «5 канал»

Журналист: Виктория Ковалева — 0507765859,

Оператор/водитель: Петр Ковалев,

Автомобиль: «Daewoo Sens», вишневый.

RFE/RL, «Радио Свобода»

Корреспондент: Марьян Кушнир — 0634009883,

Корреспондент: Андрей Дубчак — 0634930870,

Водитель: Владимир Куценко

Автомобиль: «Opel Astra».

«Радио Свобода, Донбасс. Реалии»

Журналист: Левко Стек — 0503807586,

Оператор: Евгений Головин,

Водитель: Игорь Козик,

Автомобиль: «Wolksvagen Т4».

Телеканал «Интер»

Корреспондент: Ирина Баглай — 0678614759,

Оператор: Андрей Раман,

Водитель: Руслан Ревюк,

Автомобиль: «Skoda Octavia».

«ФАКТИ» ICTV

Журналист: Владимир Михайлов — 0678548377,

Оператор: Артур Турович,

Водитель: Николай Абдуназаров,

Автомобиль: «Skoda Yeti», серая.

Телеканал «24»

Журналист: Годзенко Алексей — 0972455657,

Оператор: Довбыш Вадим,

Водитель: Калиев Тимур,

Автомобиль: «Nissan X-Trail».

Телеканал «1+1», программа «ТСН Неделя»

Журналист: Андрей Цаплиенко — 0673327216,

Оператор: Сергей Щекочихин — 0673347904,

Водитель: Виталий Ткачук — 0673322437,

Автомобиль: «Volkswagen Jetta», серый металлик.

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