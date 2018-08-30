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Сводки от ополчения Новороссии 30 августа 2018

07:08. 30 августа 2018 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

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Спецслужбы Украины готовят кровавую провокацию на Донбассе, — МГБ ЛНР

Спецслужбы Украины готовят кровавую провокацию на Донбассе, — МГБ ЛНР | Русская весна

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получены данные о спланированном украинскими спецслужбами диверсионно-террористическом акте в серой зоне, жертвами которого могут стать сотни жителей Луганщины.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«По имеющейся информации, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска у Станицы Луганской СБУ готовится совершить подрыв моста, через который ежедневно проходят тысячи человек. Украинской стороной подготовлены группы провокаторов для создания конфликтной ситуации на мосту с целью максимального скопления людей. После чего будет совершен взрыв, ответственность за который переложат на Республику», — отметили в ведомстве.

МГБ ЛНР получены поименные списки украинских и иностранных журналистов, которые будут привлечены к освещению спланированной спецслужбами Украины трагедии:

EuropeFree\Voice of America «Current time TV»
Журналист/водитель: Ольга Калениченко — 0939666984,
Оператор: Евгений Климентьев,
Автомобиль: «Citroen C4», черный.

«Tabor Production»
Администратор: Сергей Скитиков — 0986545594,
Режиссер: Алина Горлова — 0503220454,
Оператор: Вячеслав Цветков,
Звукорежиссер: Артем Евтушенко,
Водитель: Юрий Колодий,
Автомобиль: «Wolksvagen Transporter», серый.

ТРК «Украина»
Журналист: Юрий Гула — 0503028830,
Оператор: Александр Хлынин,
Водитель: Чингиз Садыхбейли,
Машина: «Ford Focus», серый.

Телеканал «1+1», «ТСН»
Журналист: Алла Хоцяновская — 0673328553,
Оператор: Валерий Сытюк,
Водитель: Вадим Орехва,
Автомобиль: «Renault Duster».

Телеканал «5 канал»
Журналист: Виктория Ковалева — 0507765859,
Оператор/водитель: Петр Ковалев,
Автомобиль: «Daewoo Sens», вишневый.

RFE/RL, «Радио Свобода»
Корреспондент: Марьян Кушнир — 0634009883,
Корреспондент: Андрей Дубчак — 0634930870,
Водитель: Владимир Куценко
Автомобиль: «Opel Astra».

«Радио Свобода, Донбасс. Реалии»
Журналист: Левко Стек — 0503807586,
Оператор: Евгений Головин,
Водитель: Игорь Козик,
Автомобиль: «Wolksvagen Т4».

Телеканал «Интер»
Корреспондент: Ирина Баглай — 0678614759,
Оператор: Андрей Раман,
Водитель: Руслан Ревюк,
Автомобиль: «Skoda Octavia».

«ФАКТИ» ICTV
Журналист: Владимир Михайлов — 0678548377,
Оператор: Артур Турович,
Водитель: Николай Абдуназаров,
Автомобиль: «Skoda Yeti», серая.

Телеканал «24»
Журналист: Годзенко Алексей — 0972455657,
Оператор: Довбыш Вадим,
Водитель: Калиев Тимур,
Автомобиль: «Nissan X-Trail».

Телеканал «1+1», программа «ТСН Неделя»
Журналист: Андрей Цаплиенко — 0673327216,
Оператор: Сергей Щекочихин — 0673347904,
Водитель: Виталий Ткачук — 0673322437,
Автомобиль: «Volkswagen Jetta», серый металлик.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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