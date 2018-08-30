Соловьев и прогрессивный налог

Главного телепатриота России Владимира Соловьева страшно напугала идея о введении прогрессивной шкалы налогообложения, о чем он заявил в эфире «Вести ФМ».

«А как мы будем тех людей, которые много и тяжело работают, поощрять? Ведь если ты у них забираешь больше денег, ты же их демотивируешь… Разве это социальная справедливость – если один ни черта не делает, валяет дурочку всю жизнь, ходит на работу – отбывает номер. И ему надо, видите ли, помогать. А другой пахал, трудился – теперь давайте у него побольше налогов снимать. Чтобы он меньше работал и меньше зарабатывал?»

Введение прогрессивного подоходного налога, принятого во всем успешном мире, обсуждается в Госдуме регулярно. Цели – увеличение поступлений в бюджет, уменьшение социального расслоения и обеспечение принципов социальной справедливости.

Но это-то и вызывает бешеный протест наших политиков-нуворишей типа Соловьева. Сколько же он получает за его патриотизм, если так яро против прогрессивного налога?

В мире прогрессивная шкала начинает действовать при довольно больших суммах заработка. Скажем, в США максимальная ставка налога (39,6%) применяется к тем, кто заработал за год более 406 тыс. долларов. В Великобритании эта ставка (45%) возникает при заработке более150 000 фунтовстерлингов в год, в Германии (45%) – при доходе более 250 000 евро. То есть повышенная ставка там касается людей, занятых в среднем и крупном бизнесе, топ-менеджеров крупных корпораций.

Значит, Соловьев и подобные ему властители дум бедной публики, опущенной донельзя в нынешней «несправедливой России» – имеют за душой что-то такое, что впрямь жаль отдавать стране, на чье политическое обслуживание они нанялись.

И возглас бизнес-патриота Соловьева насчет братьев по бизнесу «много и тяжело работают» – типичная пыль в глаза. А шахтеры и врачи не много и не тяжело работают? А учителя и спасатели относятся к тем, кто «ни черта не делает, валяет дурочку всю жизнь, ходит на работу – отбывает номер»?

А еще во многих благополучных странах низкие доходы вообще не облагаются налогом – что сокращает социальное расслоение и поддерживает бедные слои населения.

Но для наших хищных соловьев, имеющих обширные владения за рубежом и получающих несметно за их трели в адрес «партии и лично» – социальная справедливость нестерпима.

В их понимании народ – учителя, горняки, токари, пекари, лекари – лишь обслуга из лакейской, обязанная ползать на коленях перед столбовыми патриотами. А как иначе? За что еще боролись эти столбовые Соловьевы? Чтобы простой народ мог ехать с ними в одном лифте – еще не дай бог социальном?

Ну уж нетушки! Этот народ, возможно, чем-то некогда обидевший текущих «патриотов Путина», а то и его самого – должен быть безжалостно наказан и приведен к жестокой порке. Сегодня еще к политической и экономической – а завтра к натуральной.

И это так и прет из истерической тирады наемного патриота Соловьева, выпущенной им против прогрессивного налога. А по сути – против всего российского народа.

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Напомню, введение прогрессивного подоходного налога, соответствующего общемировой практике, обсуждается в Государственной думе регулярно. Целями введения прогрессивного налогообложения ставятся увеличение налоговых поступлений бюджета, уменьшение социального расслоения граждан и обеспечение принципов социальной справедливости.

Также стоит отметить, в России уже вводилась прогрессивная шкала подоходного налога — в период с 1998 по 2001 годы. В 2001 году она стала «плоской» — равной 13 %.

Существующая система налогообложения в Российской Федерации создана таким образом, что нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ) работодателя складывается из НДФЛ, а также взносов в Пенсионный фонд (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС) и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Процент взимаемого с начисленной заработной платы работника в ПФР и ФСС зависит от величины заработной платы. При доходе наемного сотрудника свыше 1 021 000 рублей в год взнос в ПФР уменьшается с 22% до 10%. То же самое происходит и с взносами в ФСС. При доходе свыше 815 000 рублей в год он уменьшается с 2,9% до нуля.

Фактически в России создана регрессивная шкала налогообложения.

Соловьев лукавит. Прогрессивная шкала начинает действовать при довольно больших суммах заработка.

Повышение ставки касается, как правило, людей, занятых средним и крупным бизнесом, или же топ-менеджеров крупных корпораций.

Кроме того, в некоторых странах низкие доходы до определенного уровня вообще не облагаются налогом. Такой подход позволяет регулировать социальное расслоение и поддерживать бедные слои населения.

В данном случае уместна цитата из популярной интернет-энциклопедии о прогрессивном налогообложении:«Прогрессивное же налогообложение задевает имущие классы гораздо чувствительнее и тем больше, чем сильнее растет прогрессия обложения. Вот почему имущие классы всегда выступают против этого способа обложения и финансисты, которые защищают их интересы, всегда находят доводы против прогрессивного обложения».