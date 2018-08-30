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Приглашение на семинар Алексея Орлова в Иркутске 15 и 16 сентября 2018 года.

06:50. 30 августа 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Друзья! 15 и 16 сентября 2018 года Алексей Орлов приезжает в Иркутск с двухдневным семинаром.

Темы семинара:
1 день: “Родовая нить, как жить без страха.”
2 день: “Управление своей судьбой и общинное взаимодействие.”

Просьба оплату присылать заранее, так как из неё формируется фонд для покупки билетов на самолёт для ведущего семинара, аренда зала и прочие организационные расходы.

Стоимость семинара при оплате сразу за два дня составляет: 2 000 руб.
При оплате частями: 2500 руб = 1500 руб – первый день семинара + 1000 руб – второй день семинара.

Орг. взнос за семинар перечислять: на карту Сбербанка – 4276 1811 4779 4892 ,
Получатель Михаил Владимирович Р. ( в примечании к платежу Фамилия и Имя отправителя).

Вопросы по поводу семинара задавать по телефону:
+7-983-415-37-23 (Михаил)
+7-904-114-68-14 (Виталий)
или Email: m.yat.2018@yandex.ru

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Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
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PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

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Источник: www.youtube.com

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