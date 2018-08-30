Приглашение на семинар Алексея Орлова в Иркутске 15 и 16 сентября 2018 года.
Друзья! 15 и 16 сентября 2018 года Алексей Орлов приезжает в Иркутск с двухдневным семинаром.
Темы семинара:
1 день: “Родовая нить, как жить без страха.”
2 день: “Управление своей судьбой и общинное взаимодействие.”
Просьба оплату присылать заранее, так как из неё формируется фонд для покупки билетов на самолёт для ведущего семинара, аренда зала и прочие организационные расходы.
Стоимость семинара при оплате сразу за два дня составляет: 2 000 руб.
При оплате частями: 2500 руб = 1500 руб – первый день семинара + 1000 руб – второй день семинара.
Орг. взнос за семинар перечислять: на карту Сбербанка – 4276 1811 4779 4892 ,
Получатель Михаил Владимирович Р. ( в примечании к платежу Фамилия и Имя отправителя).
Вопросы по поводу семинара задавать по телефону:
+7-983-415-37-23 (Михаил)
+7-904-114-68-14 (Виталий)
или Email: m.yat.2018@yandex.ru
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com