Приглашение на семинар Алексея Орлова в Иркутске 15 и 16 сентября 2018 года.

Друзья! 15 и 16 сентября 2018 года Алексей Орлов приезжает в Иркутск с двухдневным семинаром.



Темы семинара:

1 день: “Родовая нить, как жить без страха.”

2 день: “Управление своей судьбой и общинное взаимодействие.”



Просьба оплату присылать заранее, так как из неё формируется фонд для покупки билетов на самолёт для ведущего семинара, аренда зала и прочие организационные расходы.



Стоимость семинара при оплате сразу за два дня составляет: 2 000 руб.

При оплате частями: 2500 руб = 1500 руб – первый день семинара + 1000 руб – второй день семинара.



Орг. взнос за семинар перечислять: на карту Сбербанка – 4276 1811 4779 4892 ,

Получатель Михаил Владимирович Р. ( в примечании к платежу Фамилия и Имя отправителя).



Вопросы по поводу семинара задавать по телефону:

+7-983-415-37-23 (Михаил)

+7-904-114-68-14 (Виталий)

или Email: m.yat.2018@yandex.ru



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Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

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Источник: www.youtube.com