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Перевозка африканских рабов (I)

10:24. 30 августа 2018 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:
27 сентября 1672 года, английский король Карл Второй даровал Королевской Африканской компании монопольное право торговли живым товаром. За последующие 80 лет эта компания перевезла через Атлантику в Новый свет около миллиона африканских «туристов». Шел золотой век работорговли.



Этим достойным бизнесом на протяжении нескольких сот лет занимались почти все страны Европы, имевшие выходы к морю. Обобщенной статистики, естественно, никто не вел, поэтому оценки объемов работорговли весьма расплывчаты. По разным данным, с Африканского на Американский континент было вывезено от 8 до 14 миллионов рабов, из них от двух до четырех миллионов погибли в пути. А остальные очень сильно изменили этническую картину западного полушария и не менее сильно повлияли на его культуру.

Надо заметить, что Россия была одним из немногих европейских государств, чьи купцы не торговали «черным деревом». Более того, с 1845 года морская работорговля в российском Уложении о наказаниях приравнивалась к пиратству и каралась восемью годами каторги.

Далее — подборка картинок, иллюстрирующих романтический процесс превращения просто африканцев в афроамериканцев.


Скупка рабов на африканском побережье и их отправка на невольничий корабль. Картина французского художника XIX века Франсуа-Огюста Байарда.



Типовая схема размещения рабов на корабле и средства их успокоения.



Схема размещения живого товара на английском работорговом корабле «Брукис». Неудивительно, что при такой компоновке за время рейса через Атлантику умирало в среднем от 10 до 20% «пассажиров».



Разрез голландского работоргового судна XVII века. Негры размещались в пространстве между трюмом и верхней палубой.



Поперечные разрезы английского и голландского работорговых судов. Дощатая стенка, перегораживающая палубу (на «голландце» она с шипами), отделяет территорию команды от площадки, на которой дозволялось гулять невольникам. Эта мера предосторожности была далеко не лишней, поскольку рабы иногда затевали восстания.



Подавление бунта на английском работорговом судне.


Планы палуб французского торгового судна, для которого рабы были одной из разновидностей коммерческого груза.



Небольшой, но хорошо вооруженный работорговый кораблик, в котором «товар» утрамбован особенно плотно. Удивительно, что даже в таких адских условиях большинство невольников, как правило, переживало морское путешествие, которое могло длиться несколько недель.


Основные маршруты вывоза рабов из Центральной Африки в XVII-XIX веках

(via)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Запад, история, рабство, рабы
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