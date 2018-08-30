Ежедневно в США умирает больше детей, чем во всех развитых странах мира, вместе взятых
Каждые пять часов в США умирает новорожденный…
Международная организация Save the Children исследовала детскую смертность и её причины в 176 странах мира. Согласно данным отчёта, ежедневно в США умирает больше детей, чем во всех развитых странах мира, вместе взятых.
Сотрудники Фонда защиты детей выяснили, что Америка опережает весь мир по числу младенцев, погибших в первые часы своей жизни. Каждый день в США умирают в среднем пять детей. Ежегодно погибают 11,3 тыс. младенцев. Это на 50% больше, чем во всех развитых странах, вместе взятых.
Причина смерти для 80% малышей – «насилие и пренебрежение жизнью ребёнка», говорится в отчёте Save the Children.
Основной причиной высокой смертности новорожденных специалисты называют преждевременные роды, безответственность врачей и раннюю беременность американок. Роженицы-подростки пренебрегают своим здоровьем и здоровьем плода. Врачи не оказывают таким матерям должной помощи, а государство – поддержки.
Единственной страной, которая опережает США по позициям смертности среди новорожденных, стала Индия. Речь идёт о 300 тыс. гибнущих младенцев ежегодно.
Ранее уже был обнародован отчёт Child Maltreatment о ситуации в 51 штате США. Цифры свидетельствовали об эпидемии насилия над детьми. Согласно данным исследования, каждые десять секунд в США поступает сообщение о насилии в отношении ребёнка. Только за один год государственные органы принимают до 4 млн заявок о фактах насилия над несовершеннолетними.
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Источник: ss69100.livejournal.com