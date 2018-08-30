Каждые пять часов в США умирает новорожденный…



Международная организация Save the Children исследовала детскую смертность и её причины в 176 странах мира. Согласно данным отчёта, ежедневно в США умирает больше детей, чем во всех развитых странах мира, вместе взятых.

Сотрудники Фонда защиты детей выяснили, что Америка опережает весь мир по числу младенцев, погибших в первые часы своей жизни. Каждый день в США умирают в среднем пять детей. Ежегодно погибают 11,3 тыс. младенцев. Это на 50% больше, чем во всех развитых странах, вместе взятых.



Причина смерти для 80% малышей – «насилие и пренебрежение жизнью ребёнка», говорится в отчёте Save the Children.

