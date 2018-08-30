Что препятствует научно-техническому Прогрессу и развитию производительных сил в XXI веке?

Ныне и весь XX век правящая партия в науке, присвоив себе монопольное право на истину, сжигает на корню дотла авангард оппозиции, тем самым доводя до логического предела, до абсолюта, до абсурда свою позицию, свое мировоззрение, свою логику, до отрицаемой крайности, стараясь не дать маховику закона отрицания отрицания качнуться в противоположную сторону, то есть стараясь тем самым остановить развитие науки в абсолютизированных и догматизированных рамках. При этом ныне царствующие старательно имитируют существование разумной оппозиции, выдавая за таковую, молодую и оскопленную ими поросль, продуцирующую в рамках догматизированной «чертовщины» – наряду с «классическим» «каноническим» «черным чертиком» – «красного», «зеленого» и т.п., хоть «ангельского», но «чертика». Только те, кто вписывается в прокрустово ложе догматов, допускаются к научной деятельности, иные же, как и в старые времена, в качестве поощрительного «приза» могут получить лишь «костер инквизиции». Догматики не позволяют старому знанию стать фундаментом нового, используют его как средство недопущения нового, как бронь за которой они держат оборону от всего иного.



Не наступают, расширяя границы познанного, а трусливо прячутся в укрепленных догматах, лишь имитируя наступление, «добывая» все «новые» и «новые» доказательства старых догматов, все более дорогой ценой, еще одну единую теорию

Всего.



Еще одну более сложно-изощренную теорию многомерного пространства, еще один сверхтяжелый атом, еще одну частицу сверхвысокой энергии, выдавая трудности – дорогую цену за объективное сопротивление таинств природы на научном фронте.



Не желая признавать при этом, что свернули со столбовой дороги развития и при помощи новоявленных лжепроводников идут в тупик, в мистическое болото. Что на научном фронте наступают не вперед, а вверх, подальше от реальной почвы.

Власть имущим, обществу надо знать, понимать, что математические мистики, начиная с Эйнштейна, оперируют понятиями не добытыми в опыте, в эксперименте, а математическими фантазиями на физические темы, сродни геоцентризму, циклам, эпициклам в небесной механике Птолемея.



В природе этого нет, но для подгонки математики – расчетов – уравнений под реальные движения небесных тел в рамках неадекватного их представления – геоцентризма – потребовались некие фиктивные допущения, призванные скомпенсировать исходную неадекватность.



Т.е. приняв за исходное неправду, что Солнце движется вокруг центра Мироздания – Земли – по идеально круговой орбите (что как бы каждый землянин видит ежедневно, как Солнце восходит на Востоке и проходя через зенит заходит на Западе), геоцентристы для компенсации при расчетах этой неправды первого порядка придумали неправду второго порядка.



Солнце произвольно, столько сколько надо для подгонки расчетов под реальное движение, двигаясь на этой круговой орбите, совершает еще дополнительно круговые движения уже относительно первого кругового движения, первый круг – цикл, остальные – эпициклы.

Так и сегодня физические теории созданные «физиками теоретиками» в рамках неадекватного природе математико-мистического мировоззрения и логики, для подгонки расчетов под реальные физические явления, начиная с электродинамики движущихся тел (СТО) Эйнштейна от 1905 года, используют, постулируют некие фикции не существующие в природе.



В природе этого нет, в их теориях это есть, и с тем же основанием, что в геоцентрической небесной механике.



О реальности этих постулатов-фикций математические «физики» в подавляющем большинстве даже не задумываются, какая, мол, разница – 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти, 10-ти или более многомерное пространство используется при расчетах. Они работают в математическом «пространстве» – виртуальном, вымышленном, фиктивном, где понятия не принято добывать в опыте.



Пустота, относительность, вероятность, неопределенность, виртуальность, кварки, струны, супергравитация и многое другое, это свободный от эмпирии полет мысли.



Это вам не механика Ньютона, термодинамика Больцмана или электродинамика Максвелла, где теория есть описание обобщение опыта, созданные в период более менее благополучного существования материалистического мировоззрения и логики в науке, после падения геоцентризма и до монопольного доминирования эйнштейнианского мистицизма.

Если Резерфорд говорил писал об атомах их структуре и строении, то это было лишь описанием обобщением поставленных им экспериментов, а если Эйнштейн пишет о пустоте и абсолютном пределе скорости, Гел Манн о кварках, то это они описывают свои фантазии, мысленные эксперименты, расчеты, выдавая их за реальность.



Мистицизм это в главном когда из физических явлений изгоняется-изымается материальное начало.



Например, чтобы было зримо-очевидно, из полёта пули изымается сама пуля, а полет якобы с тем же поражающим, но теперь мистическим нематериальным эффектом, остается. Вот такую философию взамен материализма подсовывают в физику мистики-позитивисты.



Ведь когда из физического явления изымается материальное начало причина, в пылу борьбы с устаревшим материализмом, тогда тем самым допускается и утверждается нематериальное начало причина.



И далее уже неважно как вы это начало поименуете – бесплотным духом, бестелесной пустотой, или чистой энергией, всё одно это уже не материя и не материализм. Это Мистицизм, потому что при решении проблемы субстанции Мира физических явлений, материальное их начало изымается и замещается нематериальной пустотой, пустым пространством.



Математический он и потому, что материалистическая диалектика как логика замещается математикой, и потому, что в целом физика подменяется математикой, физические объекты математическими – геометрическими понятиями.



Гравитация, например, подменяется «кривизной пустого пространства».

Другая исходная крайность ныне царствующего в науке мистицизма – абсолютный эмпиризм.

Абсолютный позитивизм, антропоцентризм, опираясь на наблюдаемое в прямолинейной примитивной интерпретации, т. е. на ощущение, ограничивают науку по принципу, я этого не видел, следовательно, этого нет и быть не может.



Я не видел инопланетян, следовательно, иных цивилизаций нет и быть не может. Я не вижу эфир (ранее атомы), следовательно, его нет, есть только наблюдаемая межзвездная пустота – пустое пространство.



С одной стороны, давая опору мистицизму – геоцентризм и пустоту они видят, с равной степенью достоверности, а с другой стороны, противодействуя материализму, атом и эфир они не видят. Вычеркивают такой позицией всё, что лежит за кругом доступности наблюдаемости.



Как сумасшедшие «зеркала» возомнившие, что Мир существует только в той степени, в какой он отражен ими. Это ведь понятно, что всеохватных «зеркал» нет. (Кроме Всеведущего Бога).



Особенно это просматривается исторически. То что ранее не было доступно в природе для «отображения» – познания – освоения, позднее становится общеизвестным, общепризнанным предметом материальной человеческой практической деятельности.



Пример тому, радио, телевидение, атомная энергия, космос, полеты на Луну, на Марс. Всего этого не было, и согласно вышеозначенной логике, быть не могло не так исторически давно, в XIX веке.



Чем плоха такая позиция? – Тем, что она не даёт видения перспективы, уподобляясь слепому «мудрецу» ухватившему истину – «слона» – за «хвост» и утверждающему, что «слон» и есть этот «хвост».



Не видя бесконечного целого, не видя бесконечной перспективы, бесконечного пути познания, ухватив только его конечную часть, «слепые» «мудрецы» не видят и не знают куда и зачем идти.



А потому, находясь в мистическом тумане своей логики, уподобляясь известному русскому сказочному герою – Иванушке-дурачку – идут туда, не зная куда, за тем, не зная за чем. Но, прежде всего, идут за своими математическими фантазиями-фикциями, непонятными простому обывателю из-за математической сложности и непредставимости.



Ведь чтобы скрыть тайну, особенно ту которой нет, нужен сложно-изощрённый язык для описания этой тайны.

В отличие от математико-мистического мировоззрения, Материалистическое Мировоззрение – это Зрение на Бесконечную перспективу Мира Материи.



И в этом его эвристическая сила, действительная сила Миро – Воззрения без всяких уловок и ссылок на сложность и непредставимость.



Ибо стержнем этого мировоззрения является представление о Бесконечном структурном ряде форм движущейся материи, восходящих по спирали развития от низшего к высшему из бесконечных структурных глубин Микромира в бесконечные структурные высоты Макромира.



У этого ряда нет начала и нет конца, он абсолютно Бесконечен, как абсолютно Бесконечна и Вселенная.

Мистики, начиная с Платона, доказали в своей борьбе с материализмом, только свою неадекватность и несостоятельность. Материалисты же своей тысячелетней историей доказали свою адекватность, состоятельность и результативность.



Долгих две с половиной тысячи лет истинные ученые шли по логике Демокрита в структурных исследованиях Мира Материи, и несмотря на создаваемые мистиками трудности на этом пути, подошли в XX веке к практическому познанию и освоению атомов Демокрита, и далее к познанию и освоению структурных элементов атомов – электронов, протонов, нейтронов.



Точно также, восходя от Демокрита, в науке функционирует и разрабатывается представление о Бесконечной материальной Вселенной. И точно также с ним мистики, начиная с Платона, боролись, противопоставляя этому представлению конечный «шар» элейцев, что в борьбе геоцентристов с гелиоцентристами, что в сегодня доминирующем представлении эйнштейнианцев о конечной «Вселенной».



Отрицание материальной субстанции, материальной причинности Мира, отрицание структурной, пространственной и временной Бесконечности Мира, вот две главные линии в истории борьбы мистиков с материалистами.



Несмотря на то, что на каждом новом историческом этапе материалисты доказывают свою правоту и плодотворность, а мистики терпят поражения, что в небесной механике, что в термодинамике, что в доктрине атомизма, мистики вновь и вновь доминируя в обществе, пытаются отрицать материализм.



Заместив в уже готовой теории – в электродинамике Максвелла – материальный эфир «пустотой» Эйнштейна, а в теории гравитации материальное поле «кривизной пустого пространства», мистики празднуют уже столетний тактический успех своего вхождения в тело науки.



Цена этого «успеха» – торможение, блокировка развития материальной цивилизации, ибо «достижения» мистиков в отличие от достижений материалистов не работают в материальной человеческой практике. В теории они есть, а в практике их нет.

Если бы это не касалось материальной человеческой практики, материального развития цивилизации, то вопрос о борьбе двух мировоззрений в науке, в физике не был бы столь остро и постоянно актуален.



Но дело как раз в том, что сегодня в XXI веке ситуация обострилась до степени и значения противостояния геоцентристов и гелиоцентристов в прошлом.

В XX веке в физике, в технике, в материальной человеческой практике работали только материальные субстанции, только материалистические теории – Механика, Гидродинамика, Аэродинамика, Термодинамика Больцмана, Электродинамика Максвелла-Герца и Атомная физика Резерфорда – Бора.



Молекулярно-кинетическая теория тепла основанная на доктрине Атомизма позволила создать термодинамические источники энергии и движители, ставшие материальной основой всех видов транспорта – наземного, водного, воздушного, космического.



Преобразование движения молекул – тепла – в механическое движение.



Эфирно-кинетическая теория электромагнетизма, основанная на доктрине Эфира, позволила открыть эфирные волны – радиоволны, электроны, ставшие материальной основой электро-радиотехники, от радиотелеграфа, радио, телевидения до сотовых телефонов и глобальной телекоммуникационной электросети, от электродвигателей и электрогенераторов до глобальной энергосети.



Преобразование движения эфира и электронов в механическое движение, тепло, звук, свет.



Теория о строении и структуре атома, развитие доктрины Атомизма, позволила создать атомную энергетику, технику и промышленность.



Все это только материальные субстанции и материалистические теории.

И нет никаких материальных результатов у математико-мистических химер, начиная с пустоты и кривизны пространства Эйнштейна, заканчивая кварками, геонами, многомерным пространством современных физиков-теоретиков.



Не знают экспериментаторы как их вовлечь в материальную человеческую практику, ибо из их бесплотности вытекает материальная бесплодность.



Ими манипулировать, их использовать можно только на бумаге в виртуальном вымышленном мире, но не в материальной практике.



Они такая же «реальность» как птоломеевские геоцентрические циклы и эпициклы, химера необходимая для подгонки математических расчетов под реальные физические явления в рамках неадекватного представления этих явлений.

Как возмущать материей материю это экспериментаторам понятно, а вот как и чем воздействовать на «пустоту», как ее заставить работать, это сам творец «пустоты» даже логически не объяснил своим последователям, а потому, в области практического освоения гравитации воз и ныне там, где был поставлен автором «кривизны пустого пространства».



Ну никак не могут «зацепить» экспериментаторы эту «кривизну», никак не могут ее вовлечь в материальную человеческую практику. В математико-мистической сфере эту «пустоту» и ее «кривизну» и так и эдак препарируют, а как в сферу материальной практики перевести, сказать не могут.



Не работают математико-мистические фикции в человеческой практике. В свободном от эмпирии полете мысли они есть, а в земной практике нет и не будет. Атомная бомба – энергетика есть, а кварковой нет.



Электронный микроскоп есть, а «пустотного» или «геонного» нет. Эфирные колебания – волны, радиоволны есть, а пространственных колебаний – волн нет. Это точно также, как – эллиптические гелиоцентрические орбиты планет есть, а геоцентрических круговых нет.

Несмотря на это, математические мистики всё делают для того чтобы не раскрылась их главная тайна. Что новый научный продукт выдают на гора эмпирики-материалисты, а математики как бухгалтера-счетоводы на любом материальном производстве лишь обсчитывают калькулируют их материальный продукт, только лишь который и можно использовать в материальной человеческой практике.



Вот почему мистики и «выжигают» «еретиков», эмпириков-материалистов. Они несут конец их царствованию, показывают что сложно-изощренные математические «одежды» этих «сказочных мастеров» не прикрывают эмпирический «срам» «короля», оставляют его «голым».

Со времен Демокрита и Платона в науке функционирует два мировоззрения, две логики, материализм и мистицизм. И с тех самых пор между ними идет борьба, зачастую принимая нецивилизованные формы.



Мистики постоянно доминируя в обществе, наносили ощутимый вред развитию цивилизации и ученым материалистам, доходя в этой борьбе до изуверства инквизиции.



Во времена Коперника все ученое сообщество знало, что Земля центр Мироздания и заявлять в той атмосфере что-то иное, мог только безумец или смелый борец, положивший на алтарь истины свою жизнь. Коперник явил миру первый классический пример смены мировоззрения и логики вопреки доминирующему большинству.



Всегда шагать в ногу со временем гораздо легче, уже хотя бы потому, что с царствующего трона сказано, как и куда шагать, и потому что все так шагают и ты вместе с ними, ведь иное наказуемо. Левой, левой,…



А как шагать по-иному по-новому, это еще надо постичь-понять, что само по себе трудно, не говоря уже о том, что те кто шагает левой, мягко выражаясь не поймут тех кто начнет шагать правой, со всеми вытекающими отсюда последствиями. История науки показала, что в идейном плане, в мировоззрении и логике, всегда есть те, кто шагает левой, и есть те, кто шагает правой.



И надо бы борьбу этих идей перевести в цивилизованное русло. Ибо та же история показала, что далеко не всегда правящее большинство право.



Обществу это будет только на пользу, если «правые» т.е. те кто правы не будут идти по жизни через тернии прямо к звездам, не будут поневоле мучениками во имя истины в науке, каковыми были и Коперник, и Кеплер, и Больцман, не будут вынужденными пробиваться сквозь неодолимые заслоны «левых», а будут добиваться признания при жизни, успешной творческой жизни, где все оценивается по материальным результатам, заслугам.



А «левые», т.е. те, кто не правы, не будут незаслуженно царствовать в науке, выполняя лишь одну роль – гонителей «правых».



Платон не прав, как показала история науки и на примере геоцентризма, и на примере атомизма, но истина им неоплатоникам мистикам не была дороже, потому как они всегда стремились не к истине в науке, а к трону.



Правда та же история показала, что почему-то всегда царствуют «левые», а работают создают новое и шагают не в ногу со временем «правые». Мистики со времен Платона в фаворе и чести, а материалисты со времен Демокрита были изгоями вынужденными тяжкий крест свой нести.



В XX веке самый яркий пример тому судьбы Больцмана и Эйнштейна. Больцман, подчеркиваю, умер в 1906 году так и не дождавшись заслуженного признания молекулярно-кинетической теории тепла, в атмосфере глумления над материалистическим объяснением природы тепловых явлений со стороны мистиков-позитивистов.



А Эйнштейн, автор самых «безумных» фантастических идей прошлого века, основанных только на «мысленных экспериментах», почти сразу после опубликования своих работ был вознесен на Олимп. Если б он был материалистом, то не получил бы так быстро признания за свои заслуги.



Правда тогда нобелевский комитет устоял, не прогнулся до конца перед мистиками, Эйнштейн получил премию за фотоэффект и другие работы. Формулировка «другие работы» я надеюсь, была завуалированной оценкой «заслуг» Эйнштейна и его протеже, по проталкиванию этих «заслуг» на место лидера в науке.

Чтобы дело в науке не доходило до такого плачевного прискорбного состояния и далее, нужно науку освободить от тоталитарного режима «сжигающего» свою реальную оппозицию, нужно создать такие институты, которые позволяли бы в демократически равных свободных состязательных условиях, сосуществовать, творить, править противоположным научным партиям, приходить к власти по мере достижения результатов, материальных, а не мистических.



Двадцатый век показал, что, к сожалению, властителями дум и душ человечества становились наиболее отъявленные шарлатаны, если не сказать большего, – одни обещали построить мировой коммунизм, другие тысячелетний рейх, третьи добыть все чудеса природы математически-мистическим путем.



И надо бы побыстрее отвести им соответствующее подобающее место на свалке истории, в пантеоне исторически диких безумств, оставшихся навсегда в прошлом.

Пока их – математических мистиков – шабаш не прекратился, в материальной сфере не ждите прорывных новых результатов. Ибо мистики в силу своих идейных особенностей, не терпят в племени себе конкурентов, только они избранные должны общаться с математическими духами природы и только они должны открывать таинства природы.



Пользуясь комплексом профанов и вульгарной верой в чудо эти «мастера» еще долго, если их не остановить, будут «шить» математически-чудесные мистически невидимые «одежды» за общественный счет, оставляя при этом, как и положено «сказочным» «мастерам», «Короля» голым, то есть материально эмпирически голым.



Не желают они иметь дело с грубой материей, им подавай только бесплотные математические ткани. А бесплотность даёт только материальную бесплодность.

Математический мистицизм вкупе с позитивизмом настолько же полезны для развития физики XXI века, насколько были полезны геоцентризм и инквизиция для становления и развития гелиоцентризма и Физики Ньютона.





Анатолий Цаф