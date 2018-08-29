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Тяньаньмэнь. Хроника

16:02. 29 августа 2018 Просмотров - 43 Один комментарий Опубликовал:


Цветная хроника беспорядков и их подавления на площади Тяньаньмэнь.




Подавление беспорядков


После подавления беспорядков

По наводке журнала orientalist_v

В случае с этими событиями, время все расставило по своим местам. Проявив необходимую жесткость, китайское руководство обеспечило продолжение курса, который привел к нынешнему возвышению Китая. А ведь у них тогда вполне мог победить свой местный коллективный Горбачев.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1989, Видео, история, Китай, тяньаньмэнь, хроника
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Один комментарий»

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    mary 29 августа 2018 в 17:21 Ссылка Пометить
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    В этом весь этот Колонель ,хитровымученный ,как Девятов(все презентуют новую машинку Ротшильдов -китай,вместо пошатнувшегося или замученного США).Унас предусмотрительно спрятали Удальцова и Навальнера,Кургенян вряд ли рискнет без команды,а другие ОППЫ -муляж.

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