Тяньаньмэнь. Хроника

Цветная хроника беспорядков и их подавления на площади Тяньаньмэнь.Подавление беспорядковПосле подавления беспорядковПо наводке журналаВ случае с этими событиями, время все расставило по своим местам. Проявив необходимую жесткость, китайское руководство обеспечило продолжение курса, который привел к нынешнему возвышению Китая. А ведь у них тогда вполне мог победить свой местный коллективный Горбачев.

Источник: colonelcassad.livejournal.com