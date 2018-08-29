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Система создания будущего: Производство идиотов (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

20:06. 29 августа 2018 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:

Михаил Величко: Производство идиотов. Школа и система образования калечит детей и не даёт нужных для жизни знаний.
Сборник видео Михаила Величко об образовании: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник “Безобразное образование”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник “Система образования против здоровья детей”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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