Последняя попытка остановить судилище над Романом Юшковым, усомнившимся в Холокосте 6 миллионов евреев…

Судье Пермского краевого суда Ахматову Олегу

От гражданина России Антона Благина

Господин судья!

Можно ли считать слова нацистского преступника Рудольфа Хёсса фактом, установленным приговором Международного военного трибунала? Я имею в виду вот эти слова, сказанные Рудольфом Хёссом во время допроса в Нюрнберге:

«Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев, из которых четыре миллиона было убито в пунктах для истребления людей».

Эти слова отражают установленный высоким судом факт?

Или же это ничем не подкреплённые слова обвиняемого Рудольфа Хёсса?

Обвиняемый сегодня Роман Юшков, которому инкриминируют совершение преступления по Статье 354.1 УК РФ за сомнения в том, что нацисты смогли убить в 1939-1945 годах 6 миллионов евреев, сообщил мне, что Вы лично считаете, что да, «убийство нацистами 6.000.000 евреев — это установленный приговором Международного трибунала факт». А кроме того, по утверждению Романа Юшкова, Вы внушаете эту мысль присяжным заседателям.

Если так, то Вы сильно заблуждаетесь сами и ещё вводите в заблуждение присяжных!

Ваше заблуждение состоит в непонимании точного смысла связки слов в тексте Статьи 354.1 УК РФ: «Отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала…», хотя по своей должности Вы обязаны это знать!

Слово «факт» (лат. factum — свершённое) — в широком смысле это синоним истины; в любом ином случае — реальное, а не вымышленное событие или результат.

Соответственно, «установленным фактом» считается только то, что произошло на самом деле и (это неотъемлемая часть!) было неопровержимо доказано кем-либо!

Например, научное открытие только тогда признаётся учёными открытием — установленным в науке фактом, когда оно объяснено и доказано инструментально. Кроме того, (и это важно!) факт как событие или как результат может иметь количественную характеристику, а может и не иметь её.

Соответственно, процедура установления истины в этих двух случаях может представлять для исследователей разную доказательную сложность!

Одно дело доказать, что в ходе войны сторона-агрессор убивала людей (не важно какое количество). И совсем другое дело доказать, что было убито такое то заявленное кем-то количество!

Читая приговор Международного военного трибунала, который проходил в Нюрнберге в 1945-1946 годах, совсем нетрудно увидеть именно эту логику у тех следователей и судей, которые участвовали в его работе.

Да, нацистский преступник Рудольф Хёсс, действительно сообщил на допросе, что «Адольф Эйхман, которому Гитлер поручил проведение этой программы, подсчитал, что в результате проводившейся политики было убито шесть миллионов евреев...». Причём Рудольф Хёсс даже не от своего имени сделал это заявление, а от лица другого нациста — Адольфа Эйхмана, сбежавшего от правосудия! А действительно ли Эйхман считал число убитых нацистами евреев? Или это была с его стороны ложь в стиле геббельсовской пропаганды? Нельзя исключать и того, что эти слова были фантазией, а то и злым умыслом допрашиваемого с пристрастием Рудольфа Хёсса.

Как тогда, в условиях послевоенной разрухи, можно было установить истину, убили ли нацисты ровно 6.000.000 евреев, или не убили?

К чести юристов и судей, участвующих в работе Нюрнбергского трибунала, они очень чётко понимали смысл юридического термина «установленный факт» и осознавали, сколь сложна процедура установления истины для события, имеющего количественную характеристику. Поэтому в протоколе Международного военного трибунала было чётко прописано, что именно трибунал признал «установленным фактом».

В разделе «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЕВРЕЕВ» совершенно ясно сказано: «Подробные доказательства, представленные Трибуналу, устанавливают факт ПРЕСЛЕДОВАНИЯ евреев нацистским правительством».

Подчёркиваю: ...лишь факт преследования, и не более того!

Сама формулировка этого вывода Международного военного трибунала красноречиво говорит о том, что судейский корпус ограничился лишь установлением факта «преследования евреев нацистским правительством», без количественной оценки этого преступления ввиду невозможности установить точное число жертв со стороны евреев, проживавших на момент начала Второй мировой войны в самых разных странах.

Причём в этой формулировке Международного военного трибунала чётко указан алгоритм установления истины (причинно-следственная связь): сначала «подробные доказательства», и только на их основе потом «устанавливается факт» (лат. factum — свершённое), «то, что реально было».

Сначала подробные доказательства! Потом на их основе возникает установленный факт!!!

Итак, Международный военный трибунал, проходивший в Нюрнберге в 1945-1946 годах установил «факт преследования евреев нацистским правительством», но он не установил факт уничтожения нацистами 6.000.000 евреев! Показания допрашиваемого нациста Рудольфа Гесса вошли в протокол Нюрнбергского трибунала исключительно как «показания обвиняемого».

Соответственно, на основании Статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» вообще нельзя судить никого, кто осуждая нацизм, выражает сомнение в том, что нацисты за годы Второй мировой войны смогли убить 6.000.000 евреев!

28 августа 2018 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Ссылка на скачку моей, очевидно, последней книги "Кто сделал евреев инструментом борьбы с человечеством?"

Свежее видео от Романа Юшкова: