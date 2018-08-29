Новости Украины и Новороссии 29 августа 2018

Чем Украине грозит разрыв договора о дружбе с Россией

Вассерман предрек катастрофические последствия для Киева после разрыва Договора о дружбе с РФ.

Во вторник, 28 августа, украинский президент Петр Порошенко встретился с представителями дипломатического корпуса Украины и заявил об окончательном разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который существовал между Киевом и Москвой с 1997 года.

Порошенко поручил представителям украинского МИДа в кратчайшие сроки предоставить пакет документов, необходимых для начала разрыва Договора.

Россия и Украина давно ведут исключительно те виды взаимодействия, которые регламентируются общим мировым порядком, а не Договором о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, поэтому разрыв украино-российского соглашения для Москвы не означает никаких серьезных последствий, считает известный публицист и политолог Анатолий Вассэрман.

Мы торгуем с ними разными товарами по мировым ценам, а не по внутрироссийским, как было ранее. Мы с ними, хотя и сохраняем режим свободного проезда, но уже идет достаточно серьезный контроль многих проезжающих деятелей, которых нельзя отнести к нашим друзьям, объяснил Вассэрман журналистам Nation News.

Для Украины, считает политолог, разрыв Договора, напротив, принесет множество проблем.

Вассэрман объяснил свою позицию на примере транспортного сообщения с Россией, которое Киев не так давно решил прекратить.

Сейчас, по словам собеседника Nation News, украинцы тщательно контролируют въезд граждан РФ на свою территорию, а Россия формально не контролирует их на основе этого же самого договора.

Как только он будет разорван, отметил Анатолий Вассэрман, в отношении граждан Украины будет введен такой же жесткий контроль.

Это означает резкое сокращение потока украинских заробитчан в Россию. Деньги, которые они отсылают к себе на родину, являются очень существенной частью бюджета Украины, и есть серьезные основания считать, что без этих средств дефицит бюджета увеличится раза в два, рассуждает публицист.

Эксперт, кроме того, подчеркнул, что при делении любой страны на части, чем меньше отделяемая территория, тем больше она страдает. Он объяснил, что украинский народ даже в те времена, когда его удалось убедить в том, что они не русские, а отдельная нация, все равно стремится к единству с остальной Россией.

Вассэрман утверждает, что любой правитель Украины, желающий быть самостоятельным хотя бы формально, вынужден действовать против интересов своего народа:

Сейчас, когда опыт независимости Украины от РФ доказал большей части украинцев, что надо возвращаться, борцы за независимость вынуждены применять все более и более жесткие меры. Но они не оригинальны.

Порошенко, по мнению Анатолия Вассэрмана, “раз за разом стреляет себе в ногу”. Это, по его мнению, происходит потому, что украинцы — неотъемлемая часть русского народа, и любая попытка отделить их заканчивается катастрофическими последствиями для украинцев, прежде всего.

Собеседник агентства, подводя итог, вспомнил заявления первого теоретика украинского сепаратизма, разработчика теории интегрального национализма Дмитрия Донцова:

Им придется уничтожить большую часть народа, лишь бы остальные перестали быть русскими.

Источник – https://nation-news.ru/

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Порошенко: Россия уже начала вмешиваться в выборы на Украине

Петро Порошенко заявил, что Россия уже активно вмешивается в будущие выборы президента Украины через социальные сети. Об этом Порошенко сказала в ходе совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, его слова приводит пресс-служба. Порошенко утверждает, что «Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора». «Уже сейчас ведущие IT-компании фиксируют создание тысяч, десятки тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news, подрыв стабильности», — уверяет Петро Алексеевич. Он также заявил, что России вмешательством в выбор дескать заниматься не впервой и рука Кремля «уже хорошо набита» на «вмешательстве» в референдум по ратификации Соглашения об ассоциации в Нидерландах и референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. Кроме того, Порошенко планирует привлечь специалистов из других стран к разработке механизма предотвращения вмешательства в избирательный процесс. Читайте также: «Поломанный робот»: Британцы высмеяли премьер-министра за нелепый танец (ВИДЕО)

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«Фейсбук» объявил войну за вільну Україну и за возврат Крыма (ВИДЕО)

Один из читателей Анатолия Шария Алексей Цвелик сегодня отметил такой интересный факт на тему цензуры в Фейсбук. Итак, что он рассказал. Предыстория: один футболист из клуба Брага (Португалия) разместил на официальной странице клуба в Фейсбуке коротенькое ознакомительное видео, которое он снял недавно в Запорожье во время подготовки к матчу с украинским клубом. И в этом видео он упомянул, что страна находится в состоянии гражданской войны и что русский язык является родным для большинства украинцев. (Моё прим. — вот кстати этот материал. Особенно проживающих в Португалии украинцев взорвало высказывание футболиста, что Украина состоит из 24-х областей, а не из 25 с Крымом). Тут же понеслись обвинения в пророссийской пропаганде, тупости, и т. д. и т. п. Местные (проживающие в Португалии) «патриоты» Украины и в частном порядке, и в лице «Спилки патриотов в Португалии», и в лице посольства Украины в Португалии, потребовали от парня публичных извинений и покаяний за «бессовестную ложь». В том числе посольство отправило официальное заявление в ФИФА. Что касается Фейсбука, то под видео ещё вчера среди негативных и осуждающих комментариев было также оставлено много комментариев от украинцев на португальском языке в поддержку мнения футболиста. Замечу, что подавляющее большинство просматривающих аккаунт клуба — это португальцы. Я тоже прокомментировал видео на португальском со своей точки зрения, выражая солидарность с мнением автора видео. К моему удивлению, сегодня я не обнаружил под видео ни одного комментария в поддержку точки зрения футболиста — автора видео, только 100% осуждающих комментариев, смысл которых сводится к единому мнению, что никакой гражданской войны нет, а на самом деле «Рашка и гад Путин атакуют и прижимают, и что русский язык ваще чужой и ворожий и никто на нем не гаварит». Мой комментарий, оставленный вчера, тоже чудесным образом исчез. Отсюда вопрос: неужели Фейсбук таки жёстко цензурит весь контент в сети, не допуская отличных от мейнстрима европейских массмедиа мнений даже в комментариях, удалением неугодных комментариев создавая впечатление того, что украинцы солидарны и едины в видении нынешней ситуации в стране? Читайте также: «Они конченые»: банда подростков навела ужас на отдыхающих в центре Петербурга (ФОТО) Червонец Андрей

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Украина: Получим Томос — и заживём, как в Европе (ФОТО)

Удивительно, как раз за разом «свидомые» украинцы попадаются на одну и ту же удочку. Наживку сменяют — да. Но удочка та же. Да и рыбак тот же. Пётр Алексеевич Порошенко обещает украинцам сладкую, богатую и достойную жизнь, если произойдут определённые события. Но почему-то эти события ни разу никаким образом не были связаны ни с экономикой, ни с финансами, ни с борьбой с коррупцией, ни с развитием отечественного производства, ни с реальной экспансией украинских товаров на внешние рынки. Пока что Украина торгует наиболее успешно только человеческими органами, женщинами в качестве массажисток и представительниц сферы интимных услуг в Польшу, Россию, Турцию, Нидерланды, детьми и гастарбайтерами. То есть человеческим ресурсом. Но большее не хватает ни ума, ни фантазии. Вначале был обещан «безвиз». Ждали его долго. С грехом пополам получили. Воспользоваться им смогли единицы, потому что большинство населения еле сводит концы с концами. В Европу не взяли ни тушкой, ни чучелом, только завинтили предельно квоты на продукцию. Жизнь народа Украины от «безвиза» не улучшилась ни на грошик. Затем долго игрались с темой «Джавелинов». Чудодейственная Wunderwaffe по идее Петра Порошенко, транслируемой из каждого утюга и кобзы, должна была мгновенно решить все проблемы с ЛДНР и Крымом. Но что-то до сих пор о массовом применением чудодейственных «Джавелинов» не слышно. Да и перелома гражданской войны в пользу Киева тоже не предвидится. На Украину всё так же идут потоком «200-тые», всё так же воют по ночам скорые в Днепропетровске, прокатываясь по Космической в сторону больницы Мечникова. Жизнь народа Украины от «Джавелинов» не улучшилась ни на грамм. Теперь пришла пора позаигрывать с религией — на самом деле одной из самых опасных тем общества. По уверениям Петра Алексеевича Порошенко, как только «УПЦ КП» получит Томос и признание — и превратится из секты в реальную Церковь — то украинцы сразу же заживут. Как заживут — Порошенко не уточняет. Но подразумевается, что хорошо, так как это будет очередное «последнее прощай» московской Империи. Как связан Томос с уровнем жизни населения, политтехнологи и блогеры Петра Алексеевича предпочитают умалчивать. Пока ещё не определились с версией. А тем временем Синод Вселенского Патриархата заявил, что не примет решение по предоставлению Томоса о единой Поместной Украинской Православной Церкви минимум до конца августа. Хотя и Пётр Порошенко, и раскольник Филарет публично утверждали, что решение будет принято к празднованию 1030-летия Крещения Руси, запланированного на 27–28 июля. Как ни парадоксально, но сам Пётр Порошенко, то ли по врождённой глупости, то ли по приобретённой неадекватности, всеми силами мешает Вселенскому Патриархату принять решение в пользу секты «УПЦ КП». Протоиерей Владимир Вигилянский высказал своё частное мнение относительно роковой ошибки президента Украины: «В речи президента Украины П. А. Порошенко в День независимости есть главная часть — об Украинской Православной Церкви. Что сказал о ней президент? “Это последний узел, которым империя отчаянно пытается нас привязать к себе” и “мы твердо намерены его разрубить”. Порошенко бесстрашно и откровенно объявляет войну своему народу и Церкви, которой принадлежит большинство верующих украинцев. Почему? Потому что она, как он поясняет, неестественна и неканонична, она «день и ночь молится за российскую власть и за войско — тоже российское». Читайте также: Порошенко обещает покончить с «церковью, которая освящает гибридную войну Путина» (ВИДЕО) Это откровенная ложь! Её каноничность признаёт весь православный мир. И Украинская церковь молится за мир. И это знают все. Далее президент заявил, что «вопрос Томоса об автокефалии для Православной Церкви Украины выходит за рамки религиозного». То есть становится вопросом политическим. И даже потом поясняет, чтобы его правильно поняли: «Оно из того же ряда, что укрепление армии; что защита языка; что борьба за членство в Евросоюзе и НАТО». Здесь он абсолютно прав. Но вот загвоздка. Президент Украины загоняет в угол Константинопольского Патриарха, который, оказывается, должен решать именно политическую задачу Украины, но не церковную. До этого в туманных речах Патриарха Варфоломея об автокефалии всегда стояла мысль именно об уврачевании церковного раскола, но не о государственной политике. Порошенко обрубает любые религиозные увёртки богословов из Фанара. Здесь он по явному недомыслию совершил роковую ошибку — вопрос о Томосе после этой речи закрыт навсегда. Впрочем и до неё аргументы в пользу Томоса об автокефалии были очень зыбкими. Но вот открытие нового — религиозного — фронта на Украине подпадает под определение геноцида, являющимся с 1948 года в ООН международным преступлением. И уж точно — при всём богатстве неожиданных решений Патриарха Варфоломея участвовать в религиозном геноциде на Украине он не будет». Но возникает другой вопрос, почему Пётр Порошенко, а заодно Парубий, которые являются военными преступниками, организовавшими гражданскую войну на территории Украины, так надеются на Томос и упоминают о нём к месту и не к месту? Быть может, так как у них не получилось создать нужный градус кровавого безумия и достигнуть нужного количества жертв — а значит, задача западных хозяев не была выполнена полностью — то им крайне необходимо перевести гражданскую войну с территории Донбасса на всю территорию Украины и превратить в религиозную. Вполне вероятно, что это именно та цена, которая им была озвучена за то, что им будет гарантирована неприкосновенность в Испании, где у них виллы и прочая недвижимость, а также сохранность капиталов, которые они эвакуируют из Украины последние два года. США никогда не уходят просто так с захваченного плацдарма. США разрушают территорию до основания, заливают кровью и пламенем и оставляют на десятилетия в состоянии хаоса, который невозможно преодолеть без вливания огромного количества ресурсов — как финансовых, так и управленческих. Украина не получит Томос, потому что Пётр Порошенко сам перевёл вопрос из сферы религиозной в сферу политическую. Но Украина вполне может получить религиозную войну — самую страшную и кровавую войну, которую только можно представить. И да, как вы догадываетесь, жизнь народа Украины это никак не улучшит. Читайте также: Трамп и Меркель сделали совместное заявление по Украине и Идлибу Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»

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Украина усилит военное присутствие в Азовском море

Украина в ближайшее время намерена усилить военную группировку на азовском направлении. Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ со ссылкой на заявление командующего ВМС адмирала Игоря Воронченко. «Воронченко отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направлении для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении. Читайте также: Убивал на Донбассе, чтоб можно было с парнями на улицах целоваться, — боевик батальона «Донбасс» (ФОТО)

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Украина скоро уведомит Россию о разрыве договора о дружбе, — Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что до 30 сентября Украина официально уведомит Россию о намерении прекратить действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. «Президент об этом объявил сегодня, потому что есть временные рамки, когда это должно быть сделано, — до 30 сентября», — сказал Климкин. При этом министр не ответил на вопрос о том, почему Порошенко сегодня заявил о намерении Украины денонсировать договор, хотя еще весной не поддерживал соответствующую инициативу внешнеполтического ведомства и заявлял о намерении прекратить в одностороннем порядке только действие отдельных положений документа. «Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никакого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией», — заключил глава украинского МИД. Читайте также: «Ты выйдешь, и я тебе расскажу», — как Порошенко общается с неугодными журналистами (ВИДЕО)

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Помидоренко Петр Алексеевич

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