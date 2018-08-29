Константин Никифоров. Пестицид Roundup теперь проблема группы Bayer?

Французское правительство одобрило решение американского суда присяжных, который приговорил биотехнологическую корпорацию Monsanto выплатить 289 миллионов долларов американцу Дуэйну Джонсону. Об этом 12 августа, сообщило агентство AFP.

http://ru.rfi.fr/v-mire/20180812-frantsuzskoe-pravitelstvo-odobrilo-isk-k-proizvoditelyu-pestitsidov?ref=tw



“Джонсон, работавший садовником, утверждает, что из-за использования средств против сорняков Roundup и RangerPro, содержащих глифосат, он заболел раком.

Госсекретарь французского министерства экологии Брюн Пуарсон прокомментировала это решение так: «Мы не ждали исторического решения американского суда, чтобы начать действовать. Франция голосовала против продления разрешения на использование глифосата в Европе, и мы пытаемся мобилизовать другие европейские государства, чтобы они разделили нашу позицию». Французский министр экологии Николя Юло призвал европейцев и американцев принять участие в «войне против пестицидов».

Решение суда Калифорнии приветствовала и Конфедерация французских крестьян. «Это решение в очередной раз подтверждает, что пестициды опасны для здоровья, прежде всего для тех, кто их применяет, то есть для крестьян», — заявил представитель Конфедерации Лоран Пинатель, напомнив об обещании Эмманюэля Макрона запретить использование пестицидов к 2021 году. Напомним, что несмотря на усилия Франции, Европейская комиссия недавно продлила лицензию глифосату еще на пять лет.



Глифосат из-за его дешевизны и простоты в применении очень широко распространен и часто используется для борьбы с сорняками. В 2015 году Международное агентство по исследованию рака и Агентство по борьбе с раком ВОЗ пришли к выводу, что вещество, «вероятно, канцерогенно для людей».



Иск Деуэйна Джонсона, у которого в 2014 году диагностировали неходжкинскую лимфому, — первое дело о глифосате, дошедшее до суда. В США Monsanto уже предъявлено около пяти тысяч аналогичных исков.



Немецкая фармацевтическая группа Bayer, которая не так давно приобрела группу Monsanto, продолжает утверждать, что гербицид Roundup «надежен и не канцерогенен», и собирается опротестовать решение суда” ( конец цитаты).

В свете последующих событий решение суда не кажется окончательным. Как сообщалось ранее, в июне текущего года Bayer закрыл сделку по приобретению Monsanto

http://www.monsantoglobal.com/global/ru/newsviews/Pages/bayer-closes-monsanto-acquisition.aspx

“ЛЕВЕРКУЗЕН (7 июня 2018 г.) – В четверг Bayer успешно завершил приобретение компании Monsanto. Акции американской компании больше не будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), так как Bayer стал единственным владельцем компании Monsanto. Акционеры Monsanto получат выплаты в размере 128 долларов США за одну акцию компании. Инвестиционный банк J.P. Morgan оказал Bayer содействие в обеспечении выплаты за крупнейшую сделку в истории компании. Согласно предварительному одобрению Департамента юстиции США, интеграция компании Monsanto в состав Bayer произойдет по завершении продажи части активов в пользу компании BASF. Ожидается, что интеграция начнется приблизительно через два месяца.



«Сегодня великий день: для наших клиентов, сельхозтоваропроизводителей по всему миру, которым мы сможем помочь увеличить качество и объем урожая; наших акционеров, так как данная сделка увеличит стоимость компании; потребителей и общества в целом, поскольку у нас будет больше возможностей помочь аграриям увеличить производство качественных продуктов питания, придерживаясь принципов устойчивого развития. Став лидером в области инноваций для сельского хозяйства, мы являемся перспективным работодателем и предлагаем сотрудникам возможности для профессионального развития», – заявил Вернер Бауманн, председатель Правления компании Bayer. «Наши цели в отношении устойчивого развития сельского хозяйства не менее важны, чем показатели финансового роста. Мы понимаем, что лидерство влечет за собой ответственность в сфере ведения бизнеса и налаживания открытого диалога с обществом» ( конец цитаты).

И вот свежая новость: официально заявлено, что условия для начала интеграции Monsanto выполнены.

.https://monsanto.com/news-releases/bayer-conditions-beginning-monsanto-integration-fulfilled/



” Leverkusen, 16 августа 2018 г. – Интеграция Monsanto в Bayer Group может начаться после после передачи Bayer в BASF некоторых предприятий Crop Science с общим объемом продаж около 2,2 млрд евро.

Одним из требований Министерства юстиции США было то, что Bayer и Monsanto остаются отдельными компаниями и продолжают действовать самостоятельно до завершения этих отчуждений в BASF, и это наконец произошло.

(…) Как сообщалось ранее, Bayer ожидает, что приобретение внесет позитивный вклад в базовую прибыль на акцию, начиная с 2019 года, с двузначным процентом с 2021 года. С 2022 года ежегодные взносы в размере 1,2 млрд. Долл. США в EBITDA до того, как специальные пункты будут запланированы на основе синергизма. Более того, Bayer будет и далее укреплять свою приверженность устойчивости.

Что касается вердикта по глифосату в Калифорнии 10 августа 2018 года, Bayer считает, что решение жюри противоречит весомости научных доказательств, десятилетий реального мирового опыта и заключениям регуляторов по всему миру, которые подтверждают, что глифосат безопасен и его использование не вызывает неходжкинскую лимфому. Недавно Национальный институт здоровья (NIH) подтвердил, что глифосат не вызывает рак. Агентство по охране окружающей среды США (EPA), Европейский комитет по безопасности пищевых продуктов (EFSA), Европейское агентство по химическим веществам (ECHA) и другие регулирующие органы во всем мире также пришли к выводу, что глифосат можно безопасно использовать.

Вердикт присяжных – это только первый шаг в этом деле, и он остается предметом послесудебных ходатайств в суде первой инстанции и обжалованию, как было объявлено Монсанто. (…) Продолжением истории, как считает Байер, станет то, что суды, в конечном счете, обнаружат, что Monsanto и глифосат не несут ответственности за болезнь г-на Джонсона.

В связи с вышеупомянутыми требованиями, установленными Министерством юстиции США, Bayer не имел доступа к подробной внутренней информации в Monsanto. В этих условиях Bayer не разрешалось влиять на дела, связанные с бизнесом Monsanto, и его возможность активно комментировать их подробно была крайне ограничена. Сегодня, однако, Bayer получил возможность активно участвовать в усилиях по защите в испытаниях глифосата и любых других юридических спорах, таких как потенциальные претензии в отношении ущерба в связи с продуктом Dicamba” ( конец цитаты).

Теперь в спор втянулись немцы. Платить они, наверняка, ничего не намерены. Возможен ли вариант, что они перетащат суды в Германию под тамошнюю юрисдикцию? Но попытаются однозначно.

http://procomp.info/news/730-kolichestvo-sudebnyh-iskov-protiv-monsanto-vyroslo-s-5200-do-8000.html



“Всплеск судебных процессов последовал после того как, суд Калифорнии обязал «Монсанто» выплатить компенсацию садовнику в размере 289 миллионов долларов. С тех пор акции Bayer потеряли более 10 процентов.

Отвечая на вопрос, будет ли Bayer рассматривать урегулирование дел во внесудебном порядке, исполнительный директор компании Вернер Бауманн сказал: «Мы будем активно защищать это дело и все предстоящие дела».

Также он сообщил в четверг, что «по состоянию на конец июля количество истцов, как в государственных, так и в федеральных судебных процессах составляет примерно 8 000. Эти цифры могут увеличиваться или уменьшаться с течением времени».



По словам Бауманна, когда Bayer купил Monsanto, он «не мог предвидеть масштабы нынешних судебных процессов». Сделка по приобретению $ 63 млрд была завершена в июне. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) утверждает, что глифосат вряд ли является канцерогенным. Глифосат является активным ингредиентом в Roundup Монсанто, который является самым популярным истребителем сорняков в США” ( конец цитаты).

Так что, все еще впереди.