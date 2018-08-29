АУЕ, братишка: за что подростки напали на людей в Петербурге 



Следственный комитет России взял на особый контроль дело подростков, напавших на отдыхающих в Таврическом саду в Санкт-Петербурге 24 августа. Ведомство выразило недоверие полицейскому дознанию и, в связи с широким резонансом, который вызвало происшествие, забрало дело себе. По сообщению пресс-службы СК по Санкт-Петербургу, передачу материалов из УМВД Центрального района в СК инициировала прокуратура.

Инцидент произошел около девяти часов вечера в минувшую пятницу. Один из очевидцев, 24-летний учитель, сидел на скамейке с другом и двумя девушками, когда к ним подошли подростки, которые начали бесцеремонно щупать рюкзаки и сумки отдыхающих.

Один из хулиганов, как сообщает «Фонтанка», спросил у молодого учителя: «Че сидим?» После этого мужчина попытался уладить недопонимание мирно. «Ребята, давайте успокоимся и поговорим», — предложил учитель, после чего его два раза ударили в челюсть, много раз руками и ногами били по туловищу и голове. Молодому человеку сломи челюсть в двух местах, он госпитализирован в Александровскую больницу. Его другу злоумышленники сломали нос. К тому же у пострадавших украли личные вещи.

На одной только атаке на посетителей сада подростки не остановились.

По сообщениям очевидцев, следующими жертвами их нападения стали супруги, прогуливавшиеся недалеко от сада, в районе Кирочной улицы.

Отмечается, что причиной агрессии хулиганов в адрес прохожего могли стать его татуировки, из-за которых нападавшие якобы назвали его скинхедом. В результате потасовки ему сломали нос.

Некоторые свидетели пытались снимать происходящее на мобильные телефоны, но это никому не удавалось, поскольку подростки им угрожали, замахивались разбитыми бутылками или вовсе вырывали сотовые из рук.

Как выяснилось позже, далее хулиганы направились в ларек в том же районе, который полностью разгромили. К тому же злоумышленники избили стоявшую на остановке пожилую женщину, которую оставили там без сознания. Описываемые свидетелями события происходили в течение пары часов.

«Ребята были неадекватны — то ли пьяны, то ли под действием каких-то наркотических средств. Они кричали что-то оскорбительное в адрес всех подряд и нарывались на конфликт. Потом, как ураган, стали громить, ломать», — сообщил пострадавший Владимир Петровский, слова которого приводит РИА «Новости».

Он также отметил, что очевидцы с разных номеров звонили в полицию, но ни на одно сообщение о происходящем реакции от правоохранителей не последовало. По словам Петровского, нападавших спугнула только подъехавшая скорая, которую подростки приняли за полицейский автомобиль.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области, наряд все же приехал на место происшествия, но, разумеется, зачинщиков на месте уже не было.

На малолетних злоумышленников написали 16 заявлений в 76-ое отделение полиции.

На следующий день задержали двух вероятных участников нападения. У одного из них на ноге был браслет, указывающий на то, что юноша находится под домашним арестом. Второго уже около трех раз задерживали за подобное. Кстати, в полиции сообщили, что последний раз эта группа молодых людей учинила нечто подобное всего две недели назад. Но как бы то ни было, долго молодых людей держать не стали и отпустили сразу же после допроса: никому из них нет 18 лет.

27 августа полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статьям 112 УК «Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений» и 116 УК «Побои». Кстати, согласно статье 112, ответственности подлежат только лица, достигшие 16 лет. В связи с этим некоторым участникам нападения все же удастся избежать наказания.

Друзья потерпевших провели свое личное расследование и оперативно вычислили по соцсетям всех нападавших подростков.

По их данным, нападения совершили старшеклассники из разных школ, судя по соцсетям, объединенные преданностью субкультуре А. У. Е. «Арестантский уклад един».

Об этом свидетельствуют материалы на их страницах, на которых открыто выражается ненависть к полицейским, пристрастие к «блатному» сленгу и в какой-то мере даже стремление к жизни по тюремным порядкам.



А. У. Е., что также можно расшифровать как «арестантское уркаганское единство», — тренд, популярный среди подростков. В России проблема криминализации современной молодежи существует уже давно и неоднократно обсуждалась даже в правительственных кругах.

Так, в декабре 2016 года ответственный секретарь совета по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова сообщила президенту России Владимиру Путину о том, что в школах и интернатах насаждается уголовная идеология. Лантратова назвала это «проблемой национальной безопасности».

Уже через месяц глава государства поручил создать межведомственную рабочую группу с участием членов Совета по правам человека по предотвращению криминализации подростковой среды. В свою очередь Русская православная церковь предложила запретить в соцсетях группы с блатной романтикой — точно так же, как «группы смерти».

Лидия Мисник

Источник: voicesevas.ru