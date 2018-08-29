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Англичане химичат с «белыми касками»

23:34. 29 августа 2018 Просмотров - 283 Один комментарий Опубликовал:

БК

 

Применение Дамаском химического оружия в Сирии многократно опровергнуто сирийскими, российскими и экспертами ОЗХО, но со стороны коалиции не прекращаются попытки скомпрометировать действия регулярной сирийской армии. Сегодня стало известно, из источников сирийско-арабских СМИ и подтверждены российским центром примирения сторон, что в Саракиб на военный склад террористической организации «Ахрар аш-Шам» были доставлены отравляющие вещества, двумя многотоннажными грузовиками, в сопровождении активистов «белых касок».

Под «белыми касками» в район города Джиср эш-Шугур, прибыли военные профессионалы британской ЧВК «Олив Групп», обученные обращению с отравляющими веществами, с целью имитировать операцию по спасению виртуальных «жертв» химических атак, подробно документируя на камеру. Прежние попытки представить мировой общественности последствия химических атак на мирное население Думы, были обоснованно опровергнуты военными и медицинскими экспертами, но всё-таки вызвали искомую реакцию. В данном промежутке времени ведется работа по эскалации инцидента, дабы оправдать планирующийся ракетный удар ВС коалиции.

В коалиции по противодействию терроризму, как известно состоит множество стран, большинство из которых члены НАТО, Англия не стала исключением. Великобритания, являясь непосредственный участником сирийского конфликта, действует скрытно, стараясь   не афишировать истинных намерений и истинных целей в регионе.

Информация о ЧВК «Olive Groupe» позволяет сделать вывод, что с момента создания, компания активно участвовала в осуществлении госпереворотов и революций в Ливии, Турции, Кипре, Иране и Ираке, а также на территории Африки: в Тунисе, Египте, Алжире, Мали, Кении, Сомали, Южном Судане, Судане, Эфиопии, Танзании, Мозамбике и Нигерии. Основными заказчиками были энергетические и нефтяные компании, которые осуществляли добычу ресурсов в нестабильных регионах.

Определенно, Лондон предпочитает оставаться в тени и реализовывать свои геополитические амбиции, чужими руками, не афишируя собственное присутствие в Сирии. У англичан для этого есть важные стратегические ресурсы – они владеют базами Акротири и Декелия на Кипре, где размещено оборудование, позволяющее вести прослушку на территории всего ближневосточного региона. Британские власти предпочитают действовать скрытно, оставаться за спинами других, а их намерения в Сирии также носят довольно мутный характер, но ясно что регион интересен в плане добычи нефти и влияния на ценообразование нефтепродуктов на мировом рынке. Деньги, положенные на алтарь хаоса, выражаются миллионами фунтов стерлингов, а потому потенциальные дивиденды должны с лихвой окупиться, не смотря на человеческие жертвы, принесенные в угоду бизнеса.

 

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