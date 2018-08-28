Три сталинские пятилетки

… Ресурсы



Форсированная индустриализация 1928- 33 гг. совершалась за счёт, прежде всего, мобилизации внутренних ресурсов.



Национализация основных средств производства передала в распоряжение государства ценности, ранее принадлежавшие частным лицам.



В результате



"прибыль от государственных фабрик и заводов, от транспорта, торговли, банков шла теперь не на потребление паразитического класса капиталистов, а на дальнейшее расширение промышленности" (Сталин).



Сходным образом уничтожение помещичьей собственности на землю освободило крестьян от ежегодной уплаты помещикам



"около 500 миллионов рублей золотом арендной платы" Форсированная1928- 33 гг. совершалась за счёт, прежде всего, мобилизации внутренних ресурсов.передала в распоряжение государства ценности, ранее принадлежавшие частным лицам.В результатеСходным образом уничтожение помещичьей собственности на землю освободило крестьян от ежегодной уплаты помещикам



- средства, которые теперь, в виде налогов, также были переданы в распоряжение государства.



Аннулирование царских "долгов", "по которым ежегодно народ уплачивал сотни миллионов рублей золотом одних только процентов", освободило экономику страны от насильно навязанной кабалы.



В условиях крайней, почти военной необходимости, руководство страны вынуждено было прибегнуть к фактической недооплате рабочим, в т.ч. занятым в тяжёлых или опасных производствах, направив образовавшиеся средства на создание предприятий промышленности.



Аналогичным образом был фактически взят сверхналог с крестьян – и через низкие закупочные сельскохозяйственные цены, и через принудительные плановые задания колхозам и совхозам.



"Это есть добавочный налог на крестьянство в интересах подъёма индустрии, обслуживающей всю страну, в том числе крестьянство.



Это есть нечто вроде "дани", нечто вроде сверхналога, который мы вынуждены брать временно для того, чтобы сохранить и развить дальше нынешний темп развития индустрии, обеспечить индустрию для всей страны…



Дело это, что и говорить, неприятное… но без этого добавочного налога на крестьянство, к сожалению, наша промышленность и наша страна пока что обойтись не могут" (Сталин).



Значительным богатством, использованным для реализации целей пятилетки, стала организованная Сталиным высокоэффективная система управления экономикой страны, включавшая и подбор руководящих кадров по деловым качествам, и поощрение за достижения в работе, и жесткий спрос за провалы, и правильное соотношение в намечаемых планах кратко- и долгосрочных целей.



В частности, Сталин отказывался признавать в качестве решающего критерия рентабельность предприятий, указывая, что предприятия, нерентабельные сейчас, могут, тем не менее, иметь большое значение для народного хозяйства в целом или же стать рентабельными позже.



"Более половины текстильных предприятий несколько лет тому назад были нерентабельны. Одна часть наших товарищей предлагала нам тогда закрыть эти предприятия. Что было бы с нами, если бы мы послушались их?



Мы совершили бы величайшее преступление перед страной, перед рабочим классом, ибо мы разорили бы этим нашу подымавшуюся промышленность. Как же мы поступили тогда? Мы выждали год с лишним и добились того, что вся текстильная промышленность стала рентабельной.



А наш автозавод в городе Горьком? Тоже ведь нерентабелен пока что. Не прикажете ли закрыть его? Или наша чёрная металлургия, которая тоже пока что нерентабельна? Не закрыть ли её, товарищи?



Если так смотреть на рентабельность, то мы должны были бы развивать вовсю лишь некоторые отрасли промышленности, дающие наибольшую ренту, например, – кондитерскую промышленность, мукомольную промышленность, парфюмерную, трикотажную, промышленность детских игрушек и т. д.



Я, конечно, не против развития этих отраслей промышленности. Наоборот, они должны быть развиты, так как они также нужны для населения. Но, во-первых, они не могут быть развиты без оборудования и топлива, которые дает им тяжёлая индустрия.



Во-вторых, на них невозможно базировать индустриализацию. Вот в чем дело, товарищи.



На рентабельность нельзя смотреть торгашески, с точки зрения данной минуты. Рентабельность надо брать с точки зрения общенародного хозяйства в разрезе нескольких лет" (Сталин "Итоги первой пятилетки", 7 января 1933 г.).



Важным ресурсом выполнения заданий пятилетки, обслуживания и освоения новой, передовой техники стали подготовленные в массовом порядке технические кадры. За 1928- 33 гг. в фабрично- заводских училищах (ФЗУ) прошли курсы обучения 450 тыс. человек.



На предприятиях, для скорейшего повышения квалификации рабочей молодёжи, была организована сеть кружков. За 1928- 33 г. количество вузов, готовивших кадры для промышленности и транспорта, увеличилось с 25 до 159, учащихся в них – с 48,9 тыс. до 226,5 тыс.



При большинстве действовали рабочие факультеты (рабфаки), благодаря которым ученики из рабочих или крестьянских семей могли быстрее овладеть профессией. Тиражи технической литературы выросли в 2,7 раз; действовали центры технической пропаганды.



Значительным кадровым ресурсом стало выдвижение талантов из народа. Многие способные новые руководители промышленности – сталинские выдвиженцы – были родом из русской глубинки.



Немалую роль в повышении производительности труда сыграла в те годы сталинская пропаганда, неустанно воспевавшая пафос работы на благо общества, призывавшая к достижению новых рекордов в промышленности и сельском хозяйстве.



По всей стране развернулось движение социалистического соревнования; создавались ударные рабочие бригады; прославлялись и премировались передовики производства и сельского хозяйства.



"…Активность и самоотверженность, энтузиазм и инициатива миллионных масс рабочих и колхозников, развивших вместе с инженерно- техническими силами колоссальную энергию по разворачиванию социалистического соревнования и ударничества…" (Сталин, "Итоги первой пятилетки", 7 января 1933 г.)



Создать в кратчайшие сроки передовую промышленность было бы весьма сложно без использования технического опыта западных стран.



Поэтому ещё одним ресурсом форсированной индустриализации стала закупка машины, лицензий и наём иностранных специалистов. В 1931 г. удельный вес СССР в мировом импорте машин и оборудования (без автомобилей) составил 30%; в 1932 г. – 50%. Наиболее крупные закупки промышленного оборудования делались в Америке.



Валютные средства, требовавшиеся для покупок передовой зарубежной техники и лицензий, поступали от экспорта, который состоял наполовину из сырья (нефть, лес,…), наполовину из сельскохозяйственных продуктов (зерно, масло,…). В дальнейшем, с ростом потребностей индустрии в новом оборудовании, экспорт увеличился за счёт продажи золота и картин Эрмитажа.



Форсирование создания предприятий тяжёлой индустрии не могло не сказаться отрицательно на развитии лёгкой промышленности. Сталин пошёл на этот вынужденный шаг сознательно:



" Предметов широкого потребления действительно произведено меньше, чем нужно, и это создает известные затруднения. Но тогда надо знать и надо отдать себе отчёт, к чему привела бы нас подобная политика отодвигания на задний план задач индустриализации.



Конечно, мы могли бы из полутора миллиардов рублей валюты, истраченных за этот период на оборудование нашей тяжёлой промышленности, отложить половину на импорт хлопка, кожи, шерсти, каучука и т.д.



У нас было бы тогда больше ситца, обуви, одежды. Но у нас не было бы тогда ни тракторной, ни автомобильной промышленности, не было бы сколько-нибудь серьёзной чёрной металлургии, не было бы металла для производства машин – и мы были бы безоружны перед лицом вооруженного новой техникой капиталистического окружения.



Мы лишили бы себя тогда возможности снабжать сельское хозяйство тракторами и сельхозмашинами – стало быть, мы сидели бы без хлеба.



Мы не имели бы тогда всех тех современных средств обороны, без которых невозможна государственная независимость страны, без которых страна превращается в объект военных операций внешних врагов.



Наше положение было бы тогда более или менее аналогично положению нынешнего Китая, который не имеет своей тяжелой промышленности, не имеет своей военной промышленности, и который клюют теперь все, кому только не лень" (Сталин "Итоги первой пятилетки", 7 января 1933 г.).



Вторая пятилетка



Во второй пятилетке (1933- 38 гг.) строительство предприятий тяжёлой индустрии продолжилось.



1 июня 1933 г. начал работу Челябинский тракторный завод; 15 июля 1933 г. был введен в эксплуатацию Уральский завод тяжелого машиностроения (Уралмаш); 16 ноября 1933 г. дал первую продукцию металлургический завод "Запорожсталь";…



Темпы роста производительности труда во второй пятилетке удвоились по сравнению с первой (с 41 до 82 %). Темпы прироста валовой продукции промышленности поднялись от 19% в 1934 г. до 25% в 1935 г. и 29% в 1936 г.



"В 1925 г. СССР занимал 11-ое место по производству электроэнергии; в 1935 году он уступает лишь Германии и Соединенным Штатам. По добыче угля СССР выдвинулся с 10-го места на 4-ое. По выплавке стали – с 6-го на 3-ье. По производству тракторов – на первое место в мире" ( Троцкий, "Преступления Сталина" ).



Вместе с тем, в новой пятилетке несколько сместились акценты и приоритеты задач – на первое место выдвинулось освоение передовой техники и воспитание кадров, представляющих собой самый ценный капитал общества – "кадры решают всё!" 28 декабря 1934 г., выступая в Кремле на приёме в честь металлургов, Сталин заявил:



"Если раньше однобоко делали ударение на технику, на машины, то теперь ударение надо делать на людях, овладевших техникой".



4 мая 1935 г., на приёме в Кремле в честь выпускников военных академий, он же сказал:



"Надо было пойти на жертвы и навести во всем жесточайшую экономию, надо было экономить и на питании, и на школах, и на мануфактуре". Теперь голод в области техники позади, страна вступила в новый период, я бы сказал, голода в области людей, в области кадров".



Напомнив о лозунге "кадры решают всё", Сталин призвал



"наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры".



Третья пятилетка



Вторая пятилетка плавно перешла в третью. За первую половину 1938 г. было сдано в эксплуатацию свыше 600 новостроек. В 1939 г. с конвейера сошел миллионный советский автомобиль.



Были введены в строй новые крупные предприятия: завод цветной металлургии в Чимкенте; новые цеха заводов черной металлургии в Запорожье и Кривом Роге; угольные шахты Караганды; нефтяные вышки Татарии и Башкирии; созданы крупные ГЭС и водохранилища на Волге;…



За 1938- 40 гг. продукция индустрии в целом увеличилась почти в 1,5 раза, производство средств производства – более чем в 1,5 раза, а рост машиностроения составил 76%.



Выполнение планов третьей пятилетки было прервано войной. Но созданные в СССР за годы форсированной индустриализации предприятия, в том числе оборонного назначения, позволили стране быстро перейти на рельсы военной экономики и наладить производство вооружения в объёмах, по всем видам превышающих выпуск оружия у противников (в отличие от Первой мировой войны; ср. выше):







Произведено за время Второй мировой войны, тыс. шт.







Винтовки Пулемёты Орудия Танки Самолёты боевые



СССР 12129 1515 482 102 112



Германия 10327 1175 319 46 89



Англия 2457 938 389 29 94

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Отрывок из книги Н.В. Овчинникова „Сталин и государство”.

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Источник: ss69100.livejournal.com