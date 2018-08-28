Сводки от ополчения Новороссии 28 августа 2018
- 01:00 Бойцы ДНР помогают детям (ВИДЕО).
- Вчера 22:23 Глава поселка Александровка об украинской провокации на КПП.
- Вчера 21:27 Безсонов: ВСУ обстреляли поселок Гольмовский.
Бойцы ДНР помогают детям (ВИДЕО)
Международная волонтёрская группа «Москва-Донбасс» совместно с Народной Милицией ДНР в канун первого сентября оказывают помощь детям Республики.
Гуманитарная помощь и школьные принадлежности были доставлены в Макеевку, а также в н.п. Зелёное под Иловайском.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной Милиции ДНР.
Читайте также: ВСУ разбирают свои радиолокационные станции артразведки: сводка о военной ситуации в ДНР
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Глава поселка Александровка об украинской провокации на КПП
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Безсонов: ВСУ обстреляли поселок Гольмовский
К оглавлению | Источник: www.youtube.com