Сводки от ополчения Новороссии 28 августа 2018

Международная волонтёрская группа «Москва-Донбасс» совместно с Народной Милицией ДНР в канун первого сентября оказывают помощь детям Республики.

Гуманитарная помощь и школьные принадлежности были доставлены в Макеевку, а также в н.п. Зелёное под Иловайском.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной Милиции ДНР.

Читайте также: ВСУ разбирают свои радиолокационные станции артразведки: сводка о военной ситуации в ДНР