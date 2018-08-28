С «бесом» в наставниках: Кто и зачем делает из матерщинника Шнурова звезду

В пресс-службе Первого канала назвали наставников нового сезона шоу «Голос». Среди прочих – рок-музыкант, певец и лидер популярной группы «Ленинград» Сергей Шнуров, выступающий под псевдонимом «Шнур». По словам главного продюсера музыкальных и развлекательных программ телеканала Юрия Аксюты, каждый из приглашенных звезд являются на сегодняшний день «самыми яркими и востребованными каждая в своем амплуа». Он подчеркнул, что каждый из наставников представляет отдельное направление в музыке со своей точкой зрения. По мнению организаторов, это поспособствует тому, что артисты возьмут в свои команды разноплановых и самобытных исполнителей.

Любопытно, что это приглашение на «большой экран» для Шнура, знаменитого прежде больше тем, что постоянно матерится во время выступлений, совпало со скандалом, который вспыхнул вокруг его последнего клипа, выложенного в интернет с бесшабашной песенкой «Не хочу быть москвичом» следующего содержания:

Я Москву люблю не очень,

Как любой провинциал.

Даже Красную я площадь,

Никогда не целовал.

Все добро столовой ложкой

Под себя гребет не глядя.

И ведут велодорожки

Непременно в парк «Зарядье».

Парк Культуры и прогулок,

Ну, а выпить не с кем, бл@ть.

Не найдешь тут закоулок,

И приходиться гулять…

У Шнурова есть и другие песни о столице, например «Почем звонят колокола»:

Вчера приснился сон прекрасный –

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох…о так.

И далее:

И храм Спасителя, и бани,

Хачи сгорели, москвичи,

А дома ждали россияне,

Когда остынут кирпичи…

И вот автора таких «шедевров», содержание которых говорит само за себя, назначают «наставником» молодых дарований. Чем же он так отличился? Певец и композитор Шнур, а по паспорту – Сергей Владимирович Шнуров, уроженец Ленинграда, 1973 года рождения – немолодой уже, в общем-то, человек с незаконченным высшим образованием, но по-прежнему бодрым козлом скачущий по сцене, как правило, в мятой майке и, как думается, слегка «под шофе», отчаянно при этом матерясь. Матерится же Шнур всякий раз, как выходит на сцену, а иногда и вообще появляется на ней в чем мать родила. Мат, эпатаж, разудалые хриплые выкрики, поносящие всех и вся – его фирменный стиль.

«А в Питере пить…»

Другой его популярный клип – «В Питере пить» стал в Петербурге даже одним из самых популярных мемов. На каждом шагу в центре города продаются футболки с изображением небритой физиономии Сергея Владимировича и лозунгом: «В Питере – пить!»

Прокуратура проводила в свое время проверку клипа «В Питере – пить!» на предмет пропаганды алкоголизма. Ролик, собравший сразу после появления более 9 млн просмотров на YouTube, рассказывал о четырех жителях Санкт-Петербурга, снимающих стресс с помощью алкоголя.

Певца поддержал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Виктор Кононов, который поблагодарил «Ленинград» за видео, так как оно будто бы повышает привлекательность города для туристов. Но быстро поплатился за это своей должностью, губернатор уволил его с занимаемого поста.

Однако критиковать Шнурова, которого многие почему-то считают «народным бардом», сегодня в СМИ как-то не принято, а статью УК РФ, запрещающую мат в общественных местах, никто к нему и не думает применять. Народный, мол, говорят, кумир, он-де таким образом самовыражается… В чем Шнура активно поддерживают не только любители блатняка, футбольные фанаты и другие посетители его концертов, для которых он «свой в доску», но и его поклонники из числа высоколобых интеллектуалов. Так, например, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков так выразился об оригинальной манере этого барда: «Сила «Ленинграда» не столько в социальной роли, сколько в том, как они работают с русским языком. Они его раскрепощают, вновь запуская в него мат, что очень неприлично, но возвращает языку его исконную свободу, простоту и мелодику. В языке культуры много формальностей и самоограничений, элитарное и массовое сильно разведены, особенно в Петербурге. «Ленинград» воссоединяет высокое и низкое. Эта революция — уже часть истории».

А один из самых близких друзей Шнура – бывший телекомментатор, а ныне яростный русофоб Александр Невзоров и вовсе называет его «блестящим интеллектуалом», а не «матерщинником в обвисшей майке». Словом, не матерщинник, а «революционер в искусстве», играющий важную «социальную роль» и даже как бы интеллектуал.

Миллионы на матерщине

Но откуда он взялся, этот «революционер»? Родился Сергей Владимирович в Ленинграде. Учился в общеобразовательной школе, затем поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, не закончив его, перешел в Реставрационный лицей. Специальность после выпуска — реставратор произведений из дерева 4-го разряда. После учёбы в лицее поступил в Теологический институт на философский факультет, но не окончил и его, а потом работал грузчиком, сторожем в детском саду, стекольщиком, кузнецом, столяром, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съёмках видеоклипов, промоушн-директором на радиостанции. В 1991 году Шнуров стал музыкантом, поскольку ещё c восьмого класса занимался рок-музыкой.

В январе 1997 года появилась группа «Ленинград», затем музыкант создал группу «Рубль». Он и его группа стали популярными. Шнур снимался в кино, писал музыку для фильмов, сыграл главную роль в опере «Бенвенуто Челлини» в Мариинском театре в постановке Василия Бархатова. Многократно был номинирован на премию «ТОП 50». Самые знаменитые люди Петербурга» и в 2009 году взял премию, как самый знаменитый петербуржец в номинации «Музыка».

В 2016 году стал человеком и музыкантом года по версии журнала GQ. А в мае 2017-го последователи Церкви летающего Макаронного Монстра признали Сергея Шнурова своим святым, за что он публично выразил им свою благодарность. Поводом для «канонизации» стала его песня о лапше быстрого приготовления. Ну, а в конечном итоге такая бешеная популярность принесла Шнуру миллионы и сделала его одним из самых богатых деятелей российской эстрады.

При этом, если судить о его политических взглядах, то про таких говорят, что у него «каша в голове». Однако о власти Шнур всегда отзывался резко негативно, назвав «инфантилизмом» веру в то, что с ней можно о чём-то договориться.

Он призывал выпустить из тюрьмы Ходорковского, выступал, как свидетельствует Википедия, в поддержку гомосексуальных подростков. Хотя в целом о политике в присущем ему стиле отозвался так: «Я знаю, что надо держаться подальше от всей этой «***ни».

Но главное, понимает он это сам или нет, но его разухабистые песни, в которых сгоревшая Москва – это «сон прекрасный», вовсе не так безобидны, как кажется. Это – не просто эпатаж, и даже не лихой «пофигизм» в сопровождении нецензурной лексики, и не шутливая пародия, а совершенно отчетливо выраженный призыв к «свержению основ», смене власти. То есть, как раз то, к чему сегодня призывают либералы. А потому, как видно, именно поэтому в число поддерживающих Шнура входят не только гопники с окраин Петербурга, футбольные фанаты, но и высоколобые либерал-интеллектуалы. Вот и получается, что песни Шнура – парадоксальный коктейль, который по вкусу и «народу», и либерал-русофобам.

Злобный клоун

А потому не случайно священник, член Союза писателей России Александр Шумский недавно на сайте «Русской народной линии» отозвался о Шнуре так: «Если хотите представить себе – как выглядит инфернальное существо, то посмотрите на Сергея Шнурова. Шнуров – похабник и на похабщине сделал себе имя и миллионы. Он – типичный трикстер, что по-английски означает «ловкач», «лукавец», «плут», одним словом – «бес». Мне не известно, почему этому существу разрешается ругаться матом с большой сцены: у нас, насколько мне известно, за публичную матерщину человек может быть по закону привлечён к ответственности. Но, судя по всему, Шнурову позволяется всё, и он чувствует себя в полной безопасности. Иначе как объяснить появление видеоклипа группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом», выложенного в интернете 18 августа сего года?..».

Говоря о его последнем клипе, Шумский задал вполне резонный вопрос: «Скажите, чем эти вирши по своему смыслу отличаются от лозунгов обыкновенного фашизма? А в песне «Путин» («Путина, конечно, жалко») Шнур в розовых трусах пытается издеваться над Президентом страны. Розовые шнуровские трусы, кстати, – сигнал для российских сексменьшинств: мол, ребята, я – с вами! По-моему, пора бы угомонить эту “вошь преисподнюю” (как сказал бы В.В. Розанов). Шнур – это личина холопской черни, поднимающейся со дна жизни, готовой вновь залить Россию кровью».

И в таком образе этот лихой, как думают некоторые, «свой парень» с матерком скачущий на сцене под восторженные крики поклонников, не менее опасен для России, чем самые упертые либерал-русофобы. Да и какой же он «свой парень»? Шнур уже давно мультимиллионер, сделавший на своей бесшабашной матерщине и эпатаже немалое состояние.

Сегодня он играет такую же разлагающую роль, как и либералы, а культивируемый им на сцене циничный «блатняк» создает ту самую «разруху в головах», которая в свое время и обернулась в России кровавой революцией. Вот о чем, следовало бы задуматься тем, кто сегодня аплодирует миллионеру Шнуру, маскирующемуся под «своего парня». Не могут не знать про это и те, кто пригласил его на центральный телеканал, поручив ему роль «наставника» молодежи. «Беса» в наставники? Так может именно за этим и пригласили?

По материалам: Столетие

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Источник: whatisgood.ru