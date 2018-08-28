Ничто не изменчиво так, как государственные границы

Мировая политика движется по кругу. Если не по кругу, то уж точно не по прямой. Может быть — по спирали. Потому что через определенные промежутки времени одни и те же страны и народы стараются сделать или делают одни и те же шаги в мировой политике. Это происходит оттого, что изменения в политической сфере не подкрепляются изменениями в сфере географии и этнографии.

Нет ничего более изменчивого в человеческой истории, чем государственные границы. Они постоянно меняются, точно также постоянно отражая текущий баланс сил в мировой политике. Меняется этот баланс — меняются и границы.

В качестве примера возьмем Германию. Когда баланс сил в мировой политике привел к расчленению немцев на сотни государств после Вестфальского мира, то эта страна и этот народ превратились в изгоев европейской политики, сотни лет пополняя армии чужих государств и воюя друг с другом. И это устраивало всех. Всех, кроме самих немцев. В этом смысле весьма показательно, что Второй рейх, то есть новая Германская империя, был провозглашен в январе 1871 года не где-нибудь, а в Версале, в пригороде Парижа, на руинах разбитой Франции.

Провозглашение образования Германской империи в Версальском дворце. Картина Антона фон Вернера

Усилившаяся Пруссия изменила баланс сил на европейском континенте. И границы тут же изменились. Пруссия не только собрала вокруг себя бесспорно германские земли, но и забрала себе Эльзас и Лотарингию, до этого бывшие территорией Франции. Такой граница Европы была до 1918 года, когда баланс сил вновь изменился, а Второй рейх Бисмарка перестал существовать. Эльзас и Лотарингия вновь стали французскими, а значительная часть прочей немецкой земли превратилась в польские, литовские, чешские и другие территории.

Так было до нового изменения ситуации в мировой политике — когда выращенный Западом для войны с СССР Гитлер создал Третий рейх и вернул под германскую юрисдикцию потерянные земли. Эльзас и Лотарингия с лета 1940 года вновь стали немецкими, а молодежь этих территорий была призвана уже не во французскую армию, а пополнила собой гитлеровский вермахт.

Прошло пять лет, и карта Европы опять изменилась — эльзасцы и лотарингцы опять стали французами. Разбитая Германия потеряла огромную части своей территории, и это отражало новый баланс сил в мировой политике. Восточная Пруссия вошла в состав СССР, а Сталин продолжил дело императрицы Елизаветы Петровны, которая первая решила сделать Кенигсберг русским городом.

Кстати, вы никогда не задумывались, почему территория «нашей Германии», то есть ГДР, была меньше территории ФРГ, оккупированной американцами и англичанами? Дело в не более активном сопротивлении вермахта именно на Востоке, и не в талантах полководцев и даже не в оснащении армии, что могла продвигаться вперед быстрее или медленнее. Все гораздо прозаичнее. Желание установить и поддержать новый баланс сил продиктовало конфигурацию границ. Сталин отдал часть немецкой территории Польше для создания себе будущего сильного польского просоветского союзника.

Очередное изменение границ Германии произошло ровно в тот момент, когда баланс сил в Европе и мире стараниями Горбачева и Ельцина поменялся отнюдь не в нашу пользу. Германия стала единой, а вот русский народ, наоборот, оказался разделенным государственными границами на несколько частей.

Граница Австрии и Германии, фактически никак не охраняется

Сегодня мы наблюдаем похожую картину: баланс сил в мире меняется. Статус кво уже невозможен, а перемены неизбежны. Вот только в какую сторону качнется маятник истории? За это и идет борьба.

Нужно понимать, что в определенных границах государства могут существовать только в определенной ситуации. В этом смысле показателен пример украинского государства. Когда начинался Майдан, многие приняли в нем участие не из-за денег, выдаваемых в посольстве США, а в силу своего убеждения правильности этой «революции гидности». Но что они себе думали никого сегодня не интересует. Позволив использовать Украину в качестве разменной монеты в больших геополитических играх, майданщики нарушили баланс сил и государственные границы украинского государства немедленно изменились. При этом процесс разрушения и сокращения запущен и где он остановится, сегодня не знает никто.

В другой части планеты находится Китай — а ситуация точно такая же. В результате роста китайской экономики изменился баланс сил не только в регионе, но и в целом в мире. Однако в какую сторону качнется маятник истории, предсказать невозможно. Вариантов масса и за реализацию выгодного для каждой противоборствующей стороны сценария идет невидимая схватка. Ведь рядом с Китайской народной республикой находится контролируемый американцами «другой Китай» — Китайская республика. Тайвань. В случае дальнейшего усиления коммунистического Китая он неизбежно поглотит Тайвань, что кратно изменит баланс сил в мире.

Поэтому США всячески этому препятствуют. Крах «пекинского режима» по любому «оранжевому сценарию» (который сегодня маловероятен) приведет к сохранению двух Китаев, где оба правительства будут под контролем Вашингтона. Это второй сценарий. Третий сценарий — стравливание между собой России и Китая в военном конфликте. В котором единственным победителем опять-таки будет Вашингтон. В каждом упомянутом варианте государственные границы могут быть просто любыми.

Геополитика и история учат нас одному: усиливайтесь и тогда ваши границы будут расширяться. Ну, как минимум не будут ужиматься. И уж точно будут расти границы вашей зоны влияния в мире.

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru