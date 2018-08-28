Немного концептуальной философии о смысле жизни

Цель. Замысел. Смысл



Целью, смыслом жизни человека, человечества, - является развитие его Генетически Обусловленного Потенциала, раскрытие скрытых внутренних резервов, чтобы с их помощью распознать замысел И.Н.В.О.У.

(Иерархически Наивысшего Всеобъемлющего Управления) (Бога.), по отношению к нему

и осуществив замысел, - ступить на следующий этап эволюционного развития Человека, Человечества.

“На данный момент, сторонники Концепции Общественной Безопасности (К.О.Б.)

намечают в самом общем виде цель человека и человечества, это освоение людьми Генетически Обусловленного Потенциала.



Человечество должно вырваться из плена животных инстинктов, "биороботизаци" и выйти на человечный строй психики. В этом устойчивость нашего развития.”

/К.П.Петров/



"Контуры" Цели поставленной нам Иерархически Наивысшим Всеобъемлющим Управлением (И.Н.В.О.У.), в К.О.Б. описан как поиск ответа на вопрос: - зачем нас создали на Земле, с какой Целью?



"Единственный смысл жизни человека – это совершенствование своей безсмертной основы.

Все другие формы деятельности безсмысленны по своей сути, в связи с неотвратимостью гибели."

/Л.Н.Толстой./



Возможно, смысл существования человека, воспитания совести -МЕРЫ, человечности,

ведёт к новому пониманию, осознанию творчества человеком среды вокруг себя и Мира в целом.



Мы поражаемся совершенством природы, а кто создал это совершенство?

Может МИР,- в котором мы себя осознаём , творит не И.Н.В.О.У. (Бог.), а "бессмертная основа", которая раньше нас была существом, аналогом нынешним НАМ, но освоив в своё время свой Генетически Обусловленный Потенциал и разгадав замысел И.Н.В.О.У. относительно себя, – эта "бессмертная основа" поднялась на новый виток эволюции и приобрела способность творить то, - что мы видим вокруг себя и восхищяемся этим МИРОМ, формой снежинки, полётом пчелы, дуновением ветра, формой облаков,

разнообразием животного мира.



Возможно И.Н.В.О.У. находится несоизмеримо дальше и создаёт условия для взращивания таких "бессмертных основ"-творцов.



Возможно это наш путь,- смысл нашей эволюции, - совершенствовать свою ь"бессмертную основу" и следовать по стопам СОЗДАТЕЛЯ, быть творцами новых МИРОВ в бесконечно расширяющейся вселенной.



На протяжении существования человечества, накопилось огромное количество свидетельств о необычных способностях человека.

Кто-то видит и может предсказывать будущие события.

Некоторые люди обладают телекинезом, гипнозом, телепатией, другими зафиксированными возможностями.

Именно через развитие таких способностей, человек поступательно эволюционирует.



Нет иной возможности эволюционировать человеку, кроме как уделять этому время .

Заниматься поиском, изучением способов для осуществления Цели.



Следовательно, обеспечив с помощью современных технологий в достаточной мере ,

Демографически Обусловленные Потребности (Д.О.П.) человеку, - общество сможет выделить себе достаточно времени для как раз развития этих самых и других способностей.



В целом так, через развитие его Генетически Обусловленного Потенциала, эволюционируя, человек разгадает и осуществит замысел И.Н.В.О.У. (Бога). Концептуальное Управление в стране

"Концептуально управляемой ,- называется страна, народ которой осознал Цель эволюции, понял, принял этот смысл жизни и решил прилагать усилия для осуществления Цели, Замысла."

/Г.А.Саблин/



Концептуальное управление в стране, отличается от старого образа государств тем,

что выстраивает смысл жизни исходя из постановки малых целей, ведущих к главной Цели, обозначенной в начале повествования. (см стр.0. Начало.)



Пояснение Цели развития человека, населения в Стране с Концептуальным Управлением

Цель развития человека, населения,- организовать свою жизнь и жизнь всего общества так, чтобы как можно больше времени выделять для развития Генетически Обусловленного Потенциала человека, раскрытия его внутренних резервов, чтобы с их помощью распознать замысел И.Н.В.О.У. по отношению к нему и осуществив замысел, ступить на следующий этап эволюционного развития Человека.



Совесть, человечность,- это не генетическое качество индивидуума, а воспитываемое.

Нет другой возможности, правил, законов быть Человеком кроме как опираясь на совесть.



Её следует взращивать в человеке с младенчества.

Иначе не будет никакой возможности направить человека на путь истинный,

никакими выдуманными законами и правилами.



Следовательно Концептуально Управляемое государство, народ,

обязаны создать культуру для воспитания в человеке таких качеств как совесть, человечность.

То есть, необходимо создать атмосферу в обществе, -где совесть, человечность, – является нормой.



Эволюционное развитие личности, происходит в следующей последовательности:

Человечек родился.

Воспитывается родителями.

Познаёт мир с мамой и папой.

Ясли, детский сад.

Школа, учится, набирается опыта и знаний.

Далее проф. тех. училище, институт.



Академик Лихачёв говорил :

"давать знания и воспитывать нравственного человека.

Он справедливо считал, что нравственная основа – это главное,

что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую.

Безусловно, важно сохранить глубину и фундаментальность отечественного образования."

/…взято из ежегодного обращения президента России В.В. Путина 2016 года./



Далее, служба в армии.

Создание семьи.

Воспитанный, образованный страной человек, приносит пользу обществу по выбранному себе жизненному пути.

На протяжении всей жизни отводит себе время на занятия по изучению своего Генетически Обусловленного Потенциала, совершенствует интуицию, вместе с обществом работает над разгадкой И.Н.В.О.У., чтоб приступить к её осуществлению.



Благодаря составлению своего жизненного плана, создаёт свой мир, где ему рациональнее осуществлять поставленную задачу.

Это и земельный участок, дом, транспорт, другие материальные предметы в достаточной МЕРЕ , способствующие развитию в направлении к ЦЕЛИ.

Учит перечисленной последовательности своих детей, внуков, правнуков.



Основой всех расчётов, планов и действий в государстве является человек,

полноценная семья, здоровый, грамотный, политически образованный народ.



Алгоритм эволюционного развития человека, общества

“Осознание МЕРЫ,-даёт новые навыки, образование, это приводит к повышению культуры, что в свою очередь повышает объективную нравственность человека,

после чего осознаётся новый уровень МЕРЫ и цикл поступательной эволюции человека вновь повторяется,

- навыки, образование,

повышение культуры,

объективная нравственность человека,

новый уровень МЕРЫ .”

/К.П.Петров/

Рисунок, Цель. Замысел. Смысл.

Следуя этому алгоритму развития, человек поступательно эволюционирует.



Создание методов обучения людей этому алгоритму в стране,

является первоочередной задачей управленческой части народа.



Авторы данного материала уверены, что человек, высвободив себе время ,

занимаясь целенаправленно, может освоить Генетически Обусловленного Потенциал,

распознать замысел И.Н.В.О.У. по отношению к нему и, осуществив замысел, -ступить на следующий этап эволюционного развития,- за период своей жизни .



Для этого требуется лишь ускорить создание условий.

Научиться ставить перед собой такие Цели, последовательное выполнение которых

будет способствовать развитию вашего Генетически Обусловленного Потенциала,

раскрытия внутренних резервов, чтобы с их помощью распознать замысел И.Н.В.О.У. по отношению к вам и осуществив замысел, ступить на следующий этап своего эволюционного развития.

Получить самостоятельно политическое образование, изучив материалы Концепции Общественной Безопасности.



Проблема современного Мира,- это отсутствие понимания указанной выше Цели и искусственное создание препятствий, которые создают людям нехватку времени для её освоения.



Теперь, обозначив конкретную ЦЕЛЬ -прекрасно видно и можно оценить буквально все действя человека, народа, -куда движемся, что делаем и что надо делать.



Концептуальное управление в стране,-подразумевает осознание ЦЕЛИ всем народом

и умение народа, решать возникающиие вопросы, ориентируясь на осуществление осознанной ЦЕЛИ.



Пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти — счастливы. (Коран 104-й аят. )

Такой общиной является Концептуально Управляемая страна.

/прим.авторов/



Старая система государств, умышленно и злонамеренно,

направляется по ложным путям развития, заведомо ведущих к деградации человека.



Это:- выдумывание идей ведущих к бесконечным конфликтам,

решения искусственно создаваемых проблем в жизни людей созданием ссудного процента и чтобы человек не понимал происходящего,-оболванивание его в системе образования где нет и намёка на подготовку индивидуума к реальной жизни, достижению реальной Цели.



В стране с концептуальным управлением, создание искусственных проблем, идей, действий, правил – ведущих к деградации личности, общества, государства ,Мира,-на пути к Цели, расценивается как преступление.



Первая ценность в стране,-это человек, обеспечение его Демографически Обусловленных Потребностей, осуществление задачи освоения им своего Генетически Обусловленного Потенциала на пути к осуществлению ЦЕЛИ.



Но прежде, необходимо организовать жизнь так, чтобы высвободить достаточно ВРЕМЕНИ ,- для жизни и осуществления задуманной ЦЕЛИ .



Всем обозначенным выше направлениям развития человека, безальтернативно способствует Энергометрологическая Экономика России (и Мира) с инвариантом исчисляемом в джоулях.



Основой Новой Энергометрологической Экономики, является джоуль

В триединстве МИРА,- Информация, Материя, Мера,- джоулевый Энергорубль в Энергометрологической Экономике, является Информацией и Мерой Материи.



Все материалы необходимые для обеспечения нужд человека, всегда претерпевают воздействие для приобретения ими свойств, необходимых человеку.



Всегда для воздействия на материю, необходима энергия.

А энергия поддаётся точному учёту в джоулях.



В основе " дж. Энерго рубля", лежит инвариант, исчисляемый в джоулях.



Название- "джоулевый энерго рубль", далее "дж. энерго рубль",- придумано для того,

чтобы вы не путали его с "энерго рублём",-ошибочно "обеспеченный",- киловатт часом.



Прежде чем приступить к изучению " дж. Энерго рубля", рекомендуем освежить память по базовым физическим величинам.

Так, вы поймёте основу расчёта в Новой Энергометрологической Экономике.



Джоуль (Дж) — единица измерения работы, энергии и количества теплоты в системе СИ.

В механике джоуль равен работе, совершаемой при перемещении точки приложения силы, равной одному ньютону, на расстояние одного метра в направлении действия силы (1 ньютон метр или Н•м).

В электричестве джоуль обозначает работу, которую совершают силы электрического поля за одну секунду при напряжении в один вольт для поддержания силы тока в один ампер или для поддержания электрического тока в один ампер, протекающего через резистор в один ом в течение одной секунды.



Также джоуль можно определить как работу, требуемую для перемещения электрического заряда

в один кулон при изменении разности потенциалов на один вольт.



В повседневной жизни 1 джоуль энергии требуется для поднятия небольшого яблока (102 г) строго вертикально на высоту один метр.





Термохимическая килокалория (ккал (Т)) — единица измерения количества работы и энергии, кратная калории. Во многих областях техники калория заменена джоулем, единицей энергии в системе СИ.

Однако калорию все еще часто используют для измерения энергии в химии.

Одна международная калория равна 4,184 Дж по определению стандарта ISO 31-4.

Калория равна количеству теплоты, необходимой для повышения температуры одного грамма воды на 1°С при стандартном атмосферном давлении (101,325 кПа).

Одна термохимическая килокалория (ккал (Т))=4,184 джоуля.





Единица –джоуль (Дж), была названа в честь английского физика,-

Джеймс Прескотт Джоуль 24 декабря 1818 г. – 11 октября 1889 г.



В Системе Измерений (СИ), принятой всем миром, есть величина,-джоуль, которым принято измерять энергию.

Подробнее, о величине " дж. Энерго рубля", на стр.3



Материалы частично использованные в статье:

http://www.translatorscafe.com/cafe/RU/units-converter/energy/c/



Почему новые денежные единицы стран, стремятся к метрологическому исчислению,-джоулю?

Следует заметить, что на протяжении всей истории человечества, деньги, никогда не выражали в метрологических единицах, как например метр и килограмм.



Этому есть причина.

До использования механизмов, все услуги и товары производились с использованием энергии мускулов человека и животных.



В давние времена, не было метрологических единиц, да и понятий об измерении энергии.

Товар не редко меняли на товар.

Деньги оценивались чисто субъективно.

Т.е. человек, по своим понятиям определял стоимость товара и по своему усмотрению оценивал в медных, серебряных или золотых монетах (деньгах).



Само понятие "лошадиная сила", было введено в 18-м веке, изобретателем Джеймсом Уаттом (Ватт). Джеймс Уатт (1736—1819)

Это, была первая попытка метрологического измерения энергии одной лошади,

затраченной на совершение работы за один час.

С тех пор, как энергия мускулов, стала повсеместно заменятся на энергию паровых машин, механизмов, затем электрической энергией, измерения приобрели метрологический характер.



Следовательно, появилось понятие, что энергия,-измерима.

Энергию, в международной Системе Измерений(СИ), принято измерять в джоулях.

(Джеймс Прескотт Джоуль. Английский физик.1818 г.– 1889 г)



А так как товары и услуги в мире производятся с помощью энергии, которая измеряется точной физической величиной, наступило время Новой Энергометрологической Экономики и денег, номиналы которых содержит метрологический инвариант в джоулях.





На рисунке 1,изображена фундаментальная энергетическая (жёлтый цвет) основа жизни человека, животного и энергетическая основа для работоспособности механизмов.



Еда,- даёт энергию человеку.

Корм,- даёт энергию животным.

Энергоносители,- дают энергию для работы механизмов.



Человек (золотистый цвет),-номер один в этой схеме.

Человек, осуществляет свои замыслы, прибегая к помощи животных (зелёный цвет) и созданных им механизмов.

К механизмам (синий цвет) здесь относятся все технические средства, используемые для производства товаров и услуг, потребляющие при этом любой вид энергии…

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Полностью с текстом можно ознакомиться здесь.

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Теперь, именно учёт энергозатрат является первой основой в определении стоимости товаров и услуг.

Источник: ss69100.livejournal.com