«Многое кажется фантастикой»: как активный экзоскелет изменит возможности российских военных (ФОТО)

В России прошли испытания прототипа активного экзоскелета, оснащённого аккумулятором и электродвигателями. Об этом сообщил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки АО «ЦНИИточмаш» Олег Фаустов.

Вспомогательная конструкция заметно повышает физические возможности бойца. В частности, экзоскелет позволяет вести прицельный огонь из пулемёта, держа его в одной руке. Ожидается, что изобретение российских инженеров будет доработано к 2025 году и войдёт в экипировку «Ратник-3». Как разработка ЦНИИточмаш изменит облик российских солдат, разбирался RT.



Концептуальная модель экипировки «Защитник будущего»

Главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш (Климовск, входит в «Ростех») Олег Фаустов сообщил об испытании первого активного экзоскелета для российской армии. По его словам, конструкция позволяет бойцу держать пулемёт в одной руке и вести из него прицельный огонь.

«У нас уже прошли испытания прототипа активного экзоскелета. Он действительно увеличивает физические возможности военнослужащего. Например, испытатель смог стрелять из пулемёта с использованием только одной руки и при этом точно поражал мишени», — цитирует Фаустова ТАСС.

Детище АО «ЦНИИточмаш» состоит из вспомогательных конструкций (предположительно, титановых), аккумулятора, двигателей и других электронных изделий. Фаустов уверен, что экзоскелет поможет военнослужащему быстрее передвигаться и эффективнее выполнять боевые задачи.



Концептуальный вариант экипировки будущего

Детище ЦНИИточмаш является прототипом. Работы над ним будут вестись ещё несколько лет. Как заявил ранее председатель военно-научного комитета Сухопутных войск Александр Романюта, экзоскелет войдёт в экипировку «Ратник-3» к 2025 году.

Увеличить физические возможности

22 августа на международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке специалисты ЦНИИточмаш представили опытную модель пассивного экзоскелета для «Ратника-3» и концептуальный вариант экипировки «Защитник будущего».

Пассивный экзоскелет отличается от активного отсутствием какой-либо электроники. Это рычажно-шарнирное механическое устройство, которое используется для облечения нагрузки на опорно-двигательный аппарат бойца, но не придаёт ему дополнительной физической мощи.

В свою очередь, действие активного экзоскелета направлено непосредственно на увеличение физических возможностей военнослужащего — подъём тяжестей, передвижение на местности, скорость реакции. Благодаря сложной аппаратуре данное устройство повторяет биомеханику человека и учитывает его анатомические особенности.

В настоящее время активные экзоскелеты часто используются в медицинских целях. Они необходимы для реабилитации после тяжёлых операций.

Однако существенными недостатками активных экзоскелетов являются громоздкость и тяжесть конструкций (в среднем 20–30 кг), дороговизна (десятки тысяч долларов) и слабый аккумулятор (заряда батарей хватает лишь на несколько часов). Фаустов не скрывает, что инженеры ЦНИИточмаш ищут способы увеличения ёмкости аккумулятора и снижения энергопотребления.

На текущий момент проблему дефицита электроэнергии не решили не только российские, но и западные специалисты. Например, Lockheed Martin и Berkeley Bionics безуспешно пытаются устранить недостатки активного антропоморфного экзоскелета HULC (Human Universal Load Carrier).

С помощью гидравлических механизмов и электронной начинки HULC помогает военнослужащим передвигаться по склонам гор и нести в руках груз весом 90 кг. Предполагается, что экзоскелет позволит переносить тяжёлое оборудование и вооружение во время спецопераций. Однако нехватка электроэнергии обесценивает потенциал изделия американских компаний.



Бронированный экзоскелет TALOS

Ещё одной перспективной разработкой США является бронированный экзоскелет (Tactical Assault Light Operator Suit) TALOS. Он будет обладать жидкой керамической бронёй, системой кругового обзора и комплексами ночного видения.

Электроприводы TALOS должны облегчить перенос тяжестей. Однако заокеанские эксперты сомневаются, что учёные смогут создать эффективно работающий экзоскелет с учётом уровня развития технологий на современном этапе.

«Не теряя манёвренности»

21 августа индустриальный директор кластера вооружений «Ростех» Сергей Абрамов сообщил, что корпорация представит «действующий прототип» активного экзоскелета «на одной из ближайших выставок». По его словам, специалисты работают над совершенствованием этого устройства.

В прошлом году в беседе с RT Олег Фаустов рассказал, что перспективный экзоскелет разработки ЦНИИточмаш позволит бойцу переносить груз весом более 100 кг, «не уставая и не теряя манёвренности на поле боя». Управление конструкцией будет осуществляться «силой мысли» (по технологии нейроуправления).

В ближайших планах «Ростеха» — создать встроенный в «Ратник» удобный, не стесняющий движения военнослужащего пассивный и активный экзоскелеты. Защитный шлем экипировки будет оснащён специальной маской-противогазом и системой целеуказания.

«Солдат видит две картинки: одну реальную — через прозрачное стекло очков своими глазами, вторую — спроецированную. Могу привести пример с лобовым стеклом машины, на котором могут отражаться предметы из салона, — вы видите их отражение, но оно вам не мешает управлять транспортным средством», — пояснил в интервью ТАСС генеральный директор ЦНИИточмаш Дмитрий Семизоров (декабрь 2017 года).

Бронежилет «Ратника» будет иметь встроенное электроснабжение, которое позволит использовать его зимой. Защитные пластины смогут выдерживать более десяти прямых попаданий пуль. Кроме того, военнослужащие получат противоминную обувь, которую снабдят датчиками обнаружения боеприпасов и системой подавления минных полей.



Пассивный эксзоскелет на военнослужащем и активный образец — на экипировке «Защитник будущего»

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что конструкторская мысль ЦНИИточмаш движется в правильном направлении. По его словам, в перспективе экзоскелет будет полностью интегрирован с экипировкой. При этом специалисты прекрасно осознают недостатки прототипов и работают над их устранением.

«На текущий момент в мире нет ни одного по-настоящему эффективного экзоскелета, но это не означает, что он не появится. Многое сейчас кажется фантастикой, но отдельные элементы, например жидкая броня, вполне могут быть включены в экипировку военнослужащих в ближайшие годы», — сказал Кнутов.

При этом эксперт сомневается, что экзоскелеты получат масштабное распространение во всех подразделениях Вооружённых сил РФ. Как полагает Кнутов, солдаты будут использовать вспомогательные конструкции для выполнения отдельных задач, где требуется большая физическая сила и выносливость.

«Экзоскелеты, особенно активные, слишком дорогое удовольствие, в повседневной службе в них нет серьёзной необходимости. К тому же придётся создавать инфраструктуру по их обслуживанию и ремонту. Скорее всего, получателями экзоскелетов станут инженерные части, спецназ, штурмовые подразделения», — пояснил Кнутов.

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Алексей Заквасин