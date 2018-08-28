Мифы о витаминах. Алексей Водовозов. Ученые против мифов 7-1
20:28. 28 августа 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Доклад «Витамины для кожи, от печени и для женщин 50 лет – или до чего довел планету Лайнус Полинг?»
Научно-просветительский Форум "Ученые против мифов-7"
http://antropogenez.ru/forum7-itogi/
Москва, 16 июня 2018
Часть-1
- Александр Соколов, Андрей Воронин, Станислав Дробышевский: открытие форума
- 5:48 – Алексей Водовозов – военный врач, член Ассоциации медицинских журналистов, автор книги «Пациент разумный…»
Доклад «Витамины для кожи, от печени и для женщин 50 лет – или до чего довел планету Лайнус Полинг?»
Источник: www.youtube.com