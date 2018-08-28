Главная » Здоровье, Мировоззрение

Мифы о витаминах. Алексей Водовозов. Ученые против мифов 7-1

20:28. 28 августа 2018 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Доклад «Витамины для кожи, от печени и для женщин 50 лет – или до чего довел планету Лайнус Полинг?»

Научно-просветительский Форум "Ученые против мифов-7"
http://antropogenez.ru/forum7-itogi/
Москва, 16 июня 2018

Часть-1
- Александр Соколов, Андрей Воронин, Станислав Дробышевский: открытие форума
- 5:48 – Алексей Водовозов – военный врач, член Ассоциации медицинских журналистов, автор книги «Пациент разумный…»
Доклад «Витамины для кожи, от печени и для женщин 50 лет – или до чего довел планету Лайнус Полинг?»

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Карма — ваше завтра, создаваемое сегодня
Нет ничего ответственней, чем мысль человека, потому как ни одна сила с такой легкостью не передается и не связывает нас с другими существами и вещами, как наши мысли. Мысли материальны – это тончайшая, ментальная энерго-материя, которая быстрей, чем свет...
Михаил Задорнов: интервью о здоровье и каббале
...) существуют разные балансы еды. Сегодня ученые открывают то, что наука в...
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/
"Свежая" новость.
Вчера на сайте первого телеканала была опубликована следующая новость: «Кризис кризисом, а долларовых миллиардеров на планете стало гораздо больше. Об этом свидетельствует новый список журнала "Форбс". Сегодня он стал главной финансовой новостью в мире. ...
Мифы вегетарианства
..., концентраты, пищевые отходы, минеральные и витаминные добавки" (источник – Приусадебное животноводство: Справочник... под влиянием света об-разуется витамин D, спасающий людей от рахита...
Дыра в земле, Гватемала
Дыра-2. Guatemala City on Sunday, May 30, 2010. Не посещают ли Вас мысли, когда смотрите на эту картинку, что когда-то ее видели? Правильно. Видели. Примерно такую же гигантскую дыру, и тоже в Гватемале. 23 февраля 2007-го года, окраина Гватемала-сити. Вид...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>