Мифы о витаминах. Алексей Водовозов. Ученые против мифов 7-1

Доклад «Витамины для кожи, от печени и для женщин 50 лет – или до чего довел планету Лайнус Полинг?»

Научно-просветительский Форум "Ученые против мифов-7"

http://antropogenez.ru/forum7-itogi/

Москва, 16 июня 2018

Часть-1

- Александр Соколов, Андрей Воронин, Станислав Дробышевский: открытие форума

- 5:48 – Алексей Водовозов – военный врач, член Ассоциации медицинских журналистов, автор книги «Пациент разумный…»

Доклад «Витамины для кожи, от печени и для женщин 50 лет – или до чего довел планету Лайнус Полинг?»

Источник: www.youtube.com