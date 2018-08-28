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Мифы о пакте Молотова – Риббентропа. Алексей Исаев

19:08. 28 августа 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

Какие события предшествовали 23 августа 1939 года?

Историк Алексей Исаев о внешнеполитических раскладах накануне Великой Отечественной Войны и мифах либеральных пропагандистов о значении пакта Молотова -Риббентропа.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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