Мифы о пакте Молотова – Риббентропа. Алексей Исаев
Какие события предшествовали 23 августа 1939 года?
Историк Алексей Исаев о внешнеполитических раскладах накануне Великой Отечественной Войны и мифах либеральных пропагандистов о значении пакта Молотова -Риббентропа.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai